Politic show: Nemultumiri in PSD fata de Lia Olguta Vasilescu, ministrul si-ar putea da demisia; De ce s-a retras din cursa pentru sefia USR candidatul sustinut de Nicusor Dan; Inainte de a fi avizat drept presedinte al ANCOM, Grindeanu a auzit reprosuri dure in Parlament

Sunt nemultumiri in PSD la adresa ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Potrivit unor informatii Digi24, premierul Mihai Tudose, dar si presedintele partidului, Liviu Dragnea, pana la un punct, ar fi suparati din cauza legii pensiilor, a carei adoptare a fost amanata. In centrul nemultumirilor legate de Lia Olguta Vasilescu sunt legea pensiilor si legea salarizarii, ambele proiecte importante pe care PSD si le-a asumat in campanie. Potrivit informatiilor Digi24, legea pensiilor a fost amanata si pentru ca ministrul nu a reusit sa gaseasca o formula sustenabila pentru acest proiect, care trebuia sa intre in dezbaterea parlamentara in octombrie, pentru ca legea sa fie aplicata incepand cu 1 ianuarie 2018, anunta Digi24 Cristian Seidler a anuntat ca nu mai candideaza pentru sefia USR, acuzand, la modul general, nereguli in organizarea Congresului. Surse din partid au povestit pentru "Adevarul" ca, in realitate, a fost o noua disputa pentru putere intre tabara lui Nicusor Dan si cea a lui Cristian Ghinea. Cristian Seidler, candidatul sustinut de tabara lui Nicusor Dan, avea sanse aproximativ egale cu Dan Barna, candidatul sustinut de tabara lui Cristian Ghinea. Sursele citate sutin ca Barna si-a asigurat voturile organizatiilor din Transilvania, in timp ce Seidler avea de partea sa Oltul si Moldova. Astfel, organizatia de Bucuresti putea inclina decisiv balanta in favoarea unui candidat, in conditiile in care voturile delegatilor din Capitala cantaresc cam un sfert din numarul total de voturi cu care va fi ales succesorul lui Nicusor Dan in fruntea USR, potrivit Adevarul Decizia din aceasta seara este definitiva. Fostul ministru Elena Udrea scapa de controlul judiciar si poate parasi tara, conform unei decizii definitive a instantei supreme, cauza in care este cercetata alaturi de Ioana Basescu fiind ultima in care avea masura preventiva. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) i-au trimis in judecata, in 24 mai, sub control judiciar, pe Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru instigare la luare de mita, spalare a banilor, pe Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru luare de mita, pe Victor Tarhon, la data faptei presedintele Consiliului Judetean Tulcea, tot pentru luare de mita, pe Ioana Basescu, notar public, fiica presedintelui Romaniei in functie la acel moment, pentru instigare la delapidare, instigare la spalarea banilor, pe Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare si pe Dan Andronic, in stare de libertate, pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, scrie Gandul Comisia de administratie din Senat a respins, marti, prin vot, raportul de respingere a initiativei PNL privind revenirea la alegerea in doua tururi a primarilor, dupa ce reprezentantul ALDE a votat alaturi de liberali. Votul a fost de cinci la patru, iar Mihai Ruse (ALDE) a votat alaturi de PNL si USR. Initiativa va merge si la Comisia juridica, iar apoi din nou in plenul Senatului. Plenul Senatului a prelungit cu 15 zile luni, la solicitarea PNL, termenul de dezbatere pentru legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, initiativa fiind retrimisa la comisiile de resort cu termen pentru raport de doua saptamani, relateaza Adevarul Fostul premier Sorin Grindeanu a fost avizat pozitiv pentru a prelua functia de presedinte al ANCOM. Inca din debutul sedintei, presedintele comisiei economice a Senatului, liberalul Daniel Zamfir, i-a reprosat lui Grindeanu ca nu este potrivit pentru ANCOM. "Nu se poate ca presedintele ANCOM sa fie manevrat de forte obscure", a spus Zamfir, precizand ca nu face decat sa citeze ceea ce membrii PSD au spus despre Grindeanu. "Nu are de ce sa-mi fie rusine", a replicat fostul prim-ministru, precizand ca in prezent el nu mai este membru de partid dupa ce a fost exclus de PSD. Contrele dintre Sorin Grindeanu si parlamentarii liberali au durat pe tot parcursul audierilor. Senatorul PNL Florin Citu i-a amintit fostului premier ca, dupa demiterea din functia de sef al Guvernului si dupa excluderea din PSD, a declarat ca va ramane pesedist pe viata. "Am spus ca principala mea dorinta e sa raman in PSD, dar eu in acest moment sunt exclus. Daca cumva voi deveni presedintele ANCOM, contestatia mea la excludere (din PSD - n. red.) nu mai are rost. Eu in acest moment sunt apolitic", a replicat Grindeanu, informeaza revista22 Fostul premier Victor Ponta spune ca PSD se pune "intr-o situatie de un ridicol absolut", iar "Caragiale este depasit de Liviu Dragnea", prin propunerea ca fostul premier Sorin Grindeanu, pe care l-a inlaturat acum cateva luni, sa conduca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Ponta a spus ca el abia asteapta sa il voteze pe Grindeanu la sefia ANCOM, sustinand ca fostul premier este potrivit pentru aceasta functie. "Caragiale este depasit de Dragnea - jos Grindeanu, sus Grindeanu. Eu nu stiu cum se mai pot uita in ochii cuiva cand acum trei luni bateau cuba ca l-au dat jos pe Grindeanu. (...) Sorin Grindeanu este prima optiune care nu mai vine din Teleorman dar, dincolo de asta, PSD s-a pus intr-o situatie de un ridicol absolut", a declarat Ponta, marti, la Parlament. El a spus ca Grindeanu este potrivit pentru sefia ANCOM si ca abia asteapta sa il voteze, potrivit Digi24