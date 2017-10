​Politic show: Disputa Ciolos-Dragnea referitoare la productia agricola din 2017: "Mi se pare dezgustator si lipsit de respect"; Liviu Dragnea a vizitat, la targul Indagra, standul firmei Salcia Teleorman, unde s-a intalnit cu cei doi copii ai sai; Gabriela Firea, nemultumita de modul in care lucreaza functionarii Romaniei la Bruxelles

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a salutat activitatea de la Ministerul Agriculturii, care s-a reflectat in productia foarte buna la floarea-soarelui, grau si orz din acest an. Pe langa fermieri, aplicarea programului de guvernare a fost vazut drept factor decisiv pentru "productia record" la unele cereale. Aceste declaratii au fost taxate de Dacian Ciolos, fostul premier spunand ca rezultatele se vad si datorita activitatii Cabinetului sau. Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seara, despre productia bogata din acest an la cereale si a punctat ca pentru acest lucru trebuie felicitati atat agricultorii, dar si Guvernul PSD-ALDE care a ajutat fermierii in 2017 prin subventii la timp. Ciolos: "Domnii Dragnea si Daea se impauneaza cu munca agricultorilor" Dacian Ciolos a precizat ca si el ar putea spune ca productia "record" se datoreaza guvernarii sale. "Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului ministru Daea, ar trebui sa ma auto-felicit pentru productiile la grau, de exemplu, pentru ca acel grau a fost semanat in perioada guvernarii anterioare.Va dati seama unde s-a ajuns", relateaza Adevarul Dragnea a mers, joi, impreuna cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o vizita la targul agricol Indagra. Printre standurile la care s-a oprit s-a numarat si cel al firmei Salcia Teleorman. "Stati sa o pup pe fiica mea. Ea este fiica mea, cea reala, nu cea prezentata prin presa", le-a spus Dragnea jurnalistilor care il insoteau. Ulterior, liderul PSD a gustat din produsele expuse si i-a invitat si pe jurnalisti sa o faca. "Gustati, e pacat ca nu gustati. Sunt foarte bine facute. Asta e sorici traditional", a spus Dragnea. Intrebat cum e sa aiba un asemenea invitat, fiul sau, care stata in zona de prezentare a standului, a raspuns: "E o deosebita placere", scrie Romania Libera Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si-a aratat nemultumirea, joi, fata de modul in care functionarii Romaniei de la Bruxelles lucreaza cu reprezentantii primariilor, consiliilor judetene si cu cei ai ministerelor in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene. Ea a precizat ca munca functionarilor romani de la Bruxelles ar trebui evaluata in functie de modul in care ei se implica pentru sprijinirea proiectelor din tara, deoarece acum multe dintre acestea sunt blocate, iar altele au suferit corectii financiare de milioane de euro, potrivit Adevarul Dupa ce a negat ca deficitul bugetar al Romaniei este de peste 4%, asa cum a anuntat Eurostat, subliniind ca "pe anul acesta" ne situam la un procent de 2,97%, premierul Mihai Tudose a recunoscut miercuri seara ca, intr-adevar, de fapt, Romania a depasit tinta impusa la nivel european, explicand ca el nu vorbeste "de trimestre", ci important este cum vor iesi calculele la sfarsitul anului. Nu la fel de hotarat a fost, insa, atunci cand a fost intrebat de jurnalisti despre datele publicate de Eurostat, premierul comentand ca ar vrea sa fie lasat sa explice ce stie el, si anume ca deficitul bugetar este de 2,97% si ca va ramane sub limita de 3%, conform Gandul USR Bucuresti propune schimbarea numelui Arenei Nationale, pentru a aduce mai multi bani la buget si pentru a face din stadionul national unul profitabil, cheltuielile depasind in acest moment incasarile. USR Bucuresti a anuntat ca a propus un proiect privind cresterea veniturilor Arenei Nationale prin valorificarea potentialului sau de marketing. Astfel, consilierii generali propun concesionarea denumirii catre un sponsor comercial, motivand ca aceasta este o practica raspandita in alte tari iar veniturile suplimentare la bugetul local vor contribui la intretinerea arenei, in conditiile in care cheltuielile au depasit incasarile, scrie Digi24