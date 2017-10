Politic show: Nicusor Dan, "socat" de fostii colegi din USR; Mihai Tudose negociaza finantare de la Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic-Brasov; Ce pensie are acum Traian Basescu si cat va castiga dupa majorarile de anul viitor

Fostul presedinte al Uniunii Salvati Romania scrie duminica seara, pe Facebook, un nou mesaj in care contesta Congresul la care a fost aleasa noua conducere a formatiunii, spunand ca a plecat din partid crezand ca lasa o organizatie de oameni principiali, ca i-a apreciat in special pe care care i-au spus in fata ca vor vota pozitionare fata de referendumul pentru familie, ca e o decizie de principiu pentru ei, iar acum este "socat" sa vada ca tocmai acele persoane nu reactioneaza la abuz, la ilegalitate, la denaturarea scopurilor pentru care organizatia s-a creat. El mai afirma ca, desi nu mai este in USR, are o responsabilitate fata de oamenii care au muncit pentru partid si care ii spun ca nu mai suporta nelegalitatea si denaturarea scopurilor USR, anunta Digi24 Premierul Mihai Tudose a anuntat ca saptamana viitoare va fi semnat un contract important privind infrastructura rutiera. Surse guvernamentale ne-au declarat ca premierul vrea sa contracteze fonduri pentru realizarea autostrazii Comarnic-Brasov, informeaza Capital. Conform surselor citate, guvernul ar putea contracta un imprumut de la Banca Mondiala pentru finantarea tronsonului de autostrada Comarnic-Brasov. In prezent, drumul ce leaga Capitala de statiunile de pe Valea Prahovei si judetul Brasov este cel mai aglomerat din tara, relateaza Romania Libera Cresc preturile, dobanzile si datoria publica. Senatorul PNL Florin Citu a publicat, duminica, un raport din care reiese ca Guvernul a taiat 10,6 miliarde de lei din investitii, iar efectele acestei masuri vor fi vizibile in franarea cresterii economice, cresterea inflatiei si somajului, dar si majorarea la 4,8% din PIB a deficitului bugetar. 4,5% a inflatiei si un somaj de 5,2%. De asemenea, va avea loc majorarea deficitului bugetar de la 3,2%-3,5% din PIB in 2017, iar in 2018 la 4,5%-4,8% din PIB. Ca argumente pentru aceste prognoze, Florin Citu arata evolutiile din primele 9 luni ale acestui an, cand Guvernul "a confiscat rezervele, provizioanele si dividendele tuturor companiilor de stat" si "a taiat 10,6 miliarde de lei de la investitii pentru a reduce din gaura de la buget", arata Florin Citu in raportul sau intitulat "Starea Romaniei dupa 9 luni de guvernare PSD", scrie Adevarul Inca din primele luni din aceasta legislatura, partidele au inceput sa piarda deputati si senatori. In aproape un an, "independentii" din Parlament au ajuns suficient de multi cat sa formeze un nou grup politic. In total, 14 alesi au fost exclusi ori au abandonat formatiunea politica sub sigla careia au candidat. Motivele invocate sunt diverse: de la nesupunerea la deciziile partidului pana la descoperirea ca pur si simplu nu exista potrivire intre ei si partidele lor. Prima ruptura din Parlament a fost in interiorul ALDE. Daniel Constantin, pana in primavara copresedinte al formatiunii, a ajuns chiar sa atace in instanta deciziile partidului, informeaza Digi24 Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca are o pensie de 3.300 lei, iar daca vor exista majorari in anul 2018, va mai primi 300 de lei in plus. Intrebat de catre jurnalisti, in cadrul unei conferinte de presa, ce pensie are in prezent si cu cat va creste daca va fi majorata, Traian Basescu a raspuns ca are o pensie de 3.300 lei, potrivit Gandul Romania este pregatita sa faca fata oricaror situatii generate de Brexit. Este asigurarea data de Guvern intr-o campanie de informare speciala desfasurata pe site-uri, retele de socializare si la Londra. In clipul de promovare, ministrul afacerilor europene vorbeste si despre apararea drepturilor romanilor din Regat, informeaza Stirile TVR. Autoritatile de la Bucuresti afirma ca, pe tot parcursul procesului de iesire a Marii Britanii din UE, sunt pregatite sa informeze si sa sprijine cetatenii si companiile, in raport cu autoritatile britanice si cu noile conditii generate de Brexit, conform Romania Libera