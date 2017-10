Politic Show: Dragnea, acuzat de minciuna de Vlad Voiculescu cu privire la Colectiv; PSD recunoaste in strainatate ce ascunde in tara. Nevoia de bani este majora; Inca o lovitura pentru DNA. Vasile Blaga, achitat in dosarul in care a fost acuzat de trafic de influenta

. Unirea Galatiului cu Braila, despartite de numai 15 km, a fost o idee a Regelui Carol I. Acum unificarea ar avea alte argumente economice decat prosperitatea de la vremea aceea a celor doua porturi de la Dunare, pentru ca, unite, Galatiul si Braila ar deveni a doua aglomerare urbana din tara, dupa Bucuresti. Asa ar aparea sansa atragerii de investitii, poate chiar sansa construirii unui aeroport sau a unor drumuri expres, care sa lege zona de A2 si vestul tarii, scrie Romania Libera "E trist ca Nicusor a boicotat alegerile. Nu vor fi epurari in partid. Dusmanul e PSD". Dan Barna a fost ales presedinte al USR, cu 127 de voturi din totalul de 191. Vlad Alexandrescu a primit 50 de voturi, in timp ce 14 au fost anulate. La Congres erau asteptati in jur de 280 de delegati, dar mai multi sustinatori ai lui Nicusor Dan au boicotat alegerile. De altfel, Nicusor Dan a scris pe Facebook ca noul presedinte nu are legitimitate- "Un presedinte ales la un Congres cu multe semne de intrebare, la care multi delegati au ales sa nu participe. Un presedinte fara legitimitate, noteaza Adevarul Liviu Dragnea a declarat luni seara ca a cerut premierului, care a fost de acord, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv. In urma acestor declaratii, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, l-a acuzat de minciuna pe liderul social-democratilor, potrivit Digi24. Vasile Blaga a fost achitat, luni, de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, in dosarul in care a fost trimis in judecata sub acuzatia de trafic de influenta, sentinta in cazul sau nefiind definitiva. Decizia poate fi contestata de procurori cu apel, ne informeaza Gandul "Romania este supusa riscului in raport cu soldurile externe. Deficitul de cont curent al Romaniei a crescut recent", recunoaste Executivul. De ce astfel? "Cresterea inalta a salariilor, politica fiscala expansiva si cresterea creditarii gospodariilor ar putea conduce la o crestere puternica a importurilor, ceea ce ar putea accentua deficitul de cont curent. Deficitele mai mari ar putea necesita imprumuturi externe si, prin urmare, ar putea risca stoparea tendintei de externalizare a deficitului extern", recunoaste Cabinetul Tudose, scrie Romania Libera OUG 74/2016 privind finantarea tratamentelor ranitilor din Colectiv acopera si anul 2018. Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara ca a cerut premierului, care a fost de acord, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv. El a facut acest anunt dupa ce a fost intrebat in legatura cu faptul ca mai multi colegi de partid ar fi urmat sa il sarbatoreasca luni seara, la implinirea varstei de 55 de ani, scrie Adevarul