Politic show: Cu ce se ocupa Florian Coldea dupa ce a fost pensionat fortat; Judecatorii CCR nu vor putea fi retinuti sau arestati decat cu acordul lor; Controverse si promisiuni desarte. Ce sarbatoreste Liviu Dragnea pe 30 octombrie

Presedintele comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, social-democratul Claudiu Manda, a declarat marti ca fostul numar doi din SRI, Florian Coldea, este in prezent ofiter in rezerva si angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii, el precizand insa ca nu este clar in acest moment daca Florian Coldea a indeplinit toate criteriile pentru a fi cadru didactic la respectiva institutie de invatamant. Intrebat daca Florian Coldea a indeplinit toate rigorile academice pentru a ajunge sa predea la Academia Nationala de Informatii, Manda a precizat ca in acest moment comisia parlamentara pe care o conduce nu are un raspuns, anunta Adevarul Promisiune inutila. Liviu Dragnea a anuntat ca in sedinta coalitiei a pus problema prelungirii termenului de acordare a ajutoarelor acordate victimelor din Colectiv. "Am discutat in coalitie, l-am rugat pe premier si el a fost de acord ca in perioada urmatoare sa adopte Ordonanta de Urgenta sa se prelungeasca termenele prin care bugetul de stat sa suporte cheltuielile pentru victimele de la Colectiv. Mai e nevoie de tratamente in continuare si in 2018 sa poata beneficia", a afirmat Liviu Dragnea. El a sustinut ca actuala ordonanta este valabila pentru 2016 si 2017 si ca sunt necesare in continuare fonduri. Ulterior, insa, fostul Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat ca tratamentul in strainatate al ranitilor din clubul Colectiv este finantat si pentru 2018. "Tratamentul in strainatate al celor de la Colectiv este acoperit prin OUG nr. 74/2016 aprobata de guvernul Ciolos. Ce an este precizat aici? Iaca... tot 2018", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook, prezentand ca dovada si textul din ordonanta. Primul articol al ordonantei preved asigurarea cheltuielilor pentru tratamentul in strainatate al victimelor din incendiul din Colectiv, in perioada 2015-2018, potrivit Romania Libera PNL, USR si PMP au depus, marti, la Senat, motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Ionut Misa, intitulata "Finantista ministrului Misa - un film prost despre faliment cu acces gratuit". Motiunea simpla a fost semnata de 39 de parlamentari PNL, USR si PMP. "Motiunea simpla, indeplinind conditiile de formalitate, isi va lua circuitul constitutional, legal si regulamentar", a sustinut Claudiu Manda, presedintele sedintei de plen de marti. De asemenea, el a anuntat ca motiunea va fi dezbatuta luni, de la ora 16:00, anunta Gandul Comisia juridica a Senatului a adoptat, marti, raport favorabil cu amendamente pentru propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, stabilind ca judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR. Senatorii juristi au mai stabilit ca judecatorii CCR cu o vechime in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior de cel putin 25 de ani beneficiaza la limita de varsta de pensie de serviciu egala cu 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara, potrivit Digi24 Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a venit, la inceputul saptamanii, cu o interpretare surprinzatoare a ceea ce a insemnat rezistenta anticomunista. Social-democratul a declarat ca partizanii anticomunisti erau "mai degraba impotriva intereselor Romaniei" si ca acestia ar fi fost ajutati de CIA (n.r.- Agentia Centrala de Informatii), adica de americani. In plus, Serban Nicolae, care detine un doctorat in Relatii Internationale si Studii Europene, a ajuns, in urma analizei sale, la concluzia ca nu doar Stalin, ci si premierul brianic Winston Churchill, ar fi fost criminal. Argumentele lui Nicolae, o parte dintre ele fiind false, au fost criticate dur de numerosi istorici si politologi, din diferite generatii si tari, gandirea social-democratului fiind catalogata drept "aberatie" sau "rechizitoriu" demn de practicile Securitatii. De exemplu, istoricul Stelian Tanase a explicat, intr-un text pe blog-ul personal, faptul ca in anii 1944-1945 nu se putea vorbi de CIA, pentru ca inca nu fusese infiintata, iar in slujba unei puteri straine se pusesera liderii comunisti, cum erau cazurile unora ca Ana Pauker si Gheorghe Gheorghiu-Dej, scrie Adevarul Deputat UDMR Biro Zsolt sustine ca miscarile pro-independenta care au luat amploare in ultima vreme in Europa, culminand cu referendumul din Catalonia, transmit un mesaj important catre Transilvania, concluzionand ca "autonomia este solutia!". Parlamentarul UDMR a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la masurile pe care ar trebui sa le adopte si maghiarii din Transilvania, dupa modelul catalanilor ori al italienilor din Venetia, sugerand ca rezolvarea situatiei ungurilor din centrul tarii ar putea sa vina aplicand solutia autonomiei. "Autonomia este solutia! Catalonia, Lombardia, Veneto, trei regiuni europene, care sunt cele mai vizibile astazi (dar putem continua cu aspiratiile regionale din ce in ce mai mari, fie ca vorbim despre scotieni, irlandezi sau Partidul Regional din Silezia), transmit, de asemenea, un mesaj important pentru Transilvania de astazi", scrie Gandul