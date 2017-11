Politic show: Cum au ajuns magistratii CCR la un pas de a avea o imunitate care nu este prevazuta in Constitutie; Deputata PNL Adriana Saftoiu: Cand vom pune omul inaintea statului vom sti ca drepturile omului sunt lumina de la capatul tunelului; C. P. Tariceanu l-a parat pe ambasadorul olandez: Incerca sa-mi explice ce sa facem noi in justitie

Avocat: "Legea e mai mult decat neconstitutionala". Judecatorii CCR vor avea o imunitate mai mare decat parlamentarii si comparabila cu cea a ministrilor, arata un proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor si care urmeaza sa ajunga zilele viitoare in Senat pentru votul final. Comparativ, senatorii si deputatii nu pot fi perchezitionati, retinuti au arestati "fara incuviintarea Camerei din care fac parte". Insa, coform Constitutiei, alesii pot fi urmariti penal si trimisi in judecata fara ca plenul Camerei Deputatilor sau al Senatului sa aiba vreun cuvant de spus. Pe cand magistratii CCR nu vor putea fi nici macar anchetati inainte ca plenul Curtii sa voteze, relateaza Adevarul "La mine, de exemplu, ambasadorul Olandei nu a indraznit sa o propuna pe doamna Kovesi, dar incerca sa imi explice, sa ma lamureasca, cum trebuie sa procedam noi, ce sa facem in Justitie, ce e bine si ce nu e bine. La scurta vreme dupa aceasta conversatie, in care l-am pus la punct, i-am relatat modul inacceptabil de comportament ca ambasador omologului meu olandez si i-am spus ca incalca orice norma diplomatica si ca nu este normal". El a adaugat ca suntem singura tara din Europa in care se intampla asa ceva, scrie Digi24 Deputata PNL Adriana Saftoiu a subliniat, pe pagina sa de Facebook, ca drepturile omului, in Romania, sunt considerate insignifiante, fiind ignorate de liderii politici. Fosta jurnalista a mai adaugat ca "este plina de amaraciune pentru ce intelege inclusiv Parlamentul Romaniei despre Drepturile Omului, potrivit Romania Libera in perioada cand a fost el ministrul Justitiei. Senatorul Titus Corlatean sustine ca a fost ministru al Justitiei intr-o perioada foarte agitata din punct de vedere politic si recunoaste ca in perioada mai-august 2012 anumiti "ambasadori cu greutate" veneau la Ministerul Justitiei pentru a insista pentru numiri ale unor persoane in functii importante. Fostul ministru a explicat ca in 2012, in perioada in care se terminau mandatele procurorilor sefi si trebuiau facute alte numiri, ambasadorul Olandei si ambasadorul SUA au venit la Ministerul Justitiei si au pus presiune pentru numirea Laurei Codruta Kovesi, relateaza Adevarul . Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca, la audierea de miercuri, Adrian Sarbu, patronul Mediafax, a relatat ca fostul director al SRI, George Maior, i-a cerut in 2010 sa-i dea sfaturi lui Sebastian Ghita cum sa fie condus postul Realitatea TV. Potrivit lui Manda, Sarbu a sustinut, totodata, ca s-a incercat implicarea SRI in coordonarea editoriala a institutiilor media, el evocand o activitate de "distrugere" a presei. Acest "fenomen" de implicare in managementul institutiilor media a descurajat foarte multi jurnalisti, care au iesit din presa, scrie Gandul