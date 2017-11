Politic show: Tensiuni in interiorul majoritatii parlamentare. "Sunt multi care mananca bani publici aiurea"; Sirul lung de razgandiri din guvernarea PSD-ALDE; Rise Project: PSD a platit 100.000 de dolari pentru ca Liviu Dragnea sa se intalneasca cu Trump

PSD se confrunta cu din ce in ce mai multe opinii divergente in randul propriei coalitii parlamentare din cauza activitatii ministrilor sai, a masurilor fiscal-bugetare anuntate de Guvernul Tudose, dar si a modului de alegere a primarilor in 2020. Daca seful PSD, Liviu Dragnea, sau cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au spus ca nu se gandesc la reduceri de personal, Teodorovici a punctat faptul ca acestea sunt necesare. "In administratie munceste unul si trei stau. Nimeni nu ii deranjeaza pe cei angajati pe pile. Eu nu imi schimb ideea chiar daca supar pe multi. Se risipesc bani publici. Se impun si concedieri la stat, normal. Sunt multi care mananca bani publici aiurea", a afirmat senatorul PSD, relateaza Adevarul Amanarea sedintei de guvern in care trebuiau adoptate schimbari controversate de politica fiscala este unul dintre multele momente de razgandire din guvernarea PSD-ALDE. Liderii celor doua partide si ministrii au testat piata cu tot felul de idei si le-au facut uitate daca reactiile nu au fost bune. Unele nu au fost nici macar pe placul premierilor, care au facut pasul inapoi si l-au lasat singur pe Liviu Dragnea. Anuntata cu surle si trambite, sedinta de ieri de guvern in care urmau sa fie adoptate masurile fiscale a fost amanata pana luni, dintr-un motiv insuficient explicat. Lipsa unui aviz. Trei ore mai devreme, Liviu Dragnea era inca ferm pe pozitie. "Nu este niciun motiv, din punctul meu de vedere, ca masurile fiscale respective sa nu se mai adopte", spune Liviu Dragnea. Coalitia PSD-ALDE si guvernele sustinute de aceasta au facut ping-pong cu multe proiecte. Ordonanta 13 este un exemplu, potrivit Digi24 Curtea stipuleaza ca orice persoana, indiferent ca este angajata la stat sau in sfera privata, daca este chemata la audieri in Parlament, trebuie sa adopte un comportament "activ, pozitiv", deci este obligata sa mearga in fata Comisiei de ancheta. In caz contrar, "atitudinea sa poate fi calificata drept potrivnica aflarii adevarului si poate constitui obiect de sesizare a organelor de urmarire penala", arata CCR. Astfel, magistratii CCR ofera puteri sporite de ancheta parlamentarilor. Pardoxul e ca aceasta obligatie impusa de CCR contrazice decizii anterioare ale Curtii, prin care doar persoanele angajate in institutii ale statului aflate in relatii directe cu Parlamentul aveau obligatia de a se prezenta la audieri, potrivit Adevarul . Un consilier al lui Florin Iordache, fost ministru al Justitiei care a promovat infama ordonanta 13, incearca sa-i aranjeze lui Liviu Dragnea intalniri la cel mai inalt nivel in Statele Unite ale Americii. Costul operatiunii de cosmetizare a imaginii liderului PSD: 100 de mii de dolari. Liviu Dragnea a negat ca PSD ar fi platit vreun leu firmei de lobby din SUA, afirmand ca a verificat personal acest lucru la partid. "Am citit si eu si am sunat la partid foarte mirat. Am verificat si PSD nu are niciun contract cu nicio firma de lobby si nu a platit niciun leu". Apoi, presedintele social democrat a precizat, ironic, ca "intre noi fie vorba, 100 de euro este o suma mica pentru mine", scrie Romania Libera Atacurile presedintelui Romaniei la adresa coalitiei de guvernamant, ridica o intrebare esentiala: ce sanse mai are sa le opreasca planurile, "revolutionarea" fiscalitatii si a justitiei, in conditiile in care PSD si ALDE controleaza Parlamentul, cvasitotalitatea puterii executive, Curtea Constitutionala si au reusit sa-si faca aliati importanti in multe alte institutii cheie? Nu am trecut cu mult de jumatatea mandatului lui Klaus Iohannis si ne aflam in cel mai dificil moment al presedintiei sale. Coincidenta sau nu, intr-un moment similar au intervenit si cele mai importante crize din mandatele presedintilor Traian Basescu si Emil Constantinescu. Va reusi Iohannis sa rupa acest tipar? Depinde de cat de mult a inteles in cei aproape trei ani de mandat ai sai si din cei ai predecesorilor. Depinde de cat de motivati, priceputi si loiali ii sunt aliatii. Depinde de cat de mult vor reusi sa convinga, din nou, strada despre ce ii asteapta daca PSD si ALDE isi duc planul pana la capat, scrie Digi24