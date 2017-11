Politic show: Basescu: Misa este o victima, adevaratii artizani ai dezastrului economic sunt Dragnea, Valcov, Olguta Vasilescu; Primarii, nemultumiti de "revolutia fiscala": Scad bugetele localitatilor; Alegeri partiale. Primul semn ca PSD se duce la vale  

Senatorul PMP Traian Basescu a declarat luni, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii simple depuse impotriva ministrului Finantelor, ca Ionut Misa este doar o victima si ca, in opinia sa, adevaratii artizani ai dezastrului economic din Romania sun Liviu Dragnea, Darius Valcov si Olguta Vasilescu, adaugand ca acum se culeg doar roadele nesabuintei, a demagogiei si a platii de voturi din bani de la bugetul de stat "In momentul de fata cred ca Misa este doar o victima. Artizanii acestui dezastru se numesc Dragnea, Valcov, Olguta Vasilescu si alti specialisti, in mod deosebit din Kiseleff si nu din Palatul Victoria. As mai sublinia faptul ca cum se culeg doar roadele nesabuintei, a demagogiei si a platii de voturi din bani de la bugetul de stat, pentru ca nu Misa si Tudose sunt cei care au avut contributiile majore la dezechilibrele macroeconomice care se prefigureaza", a declarat Traian Basescu de la tribuna Senatului, informeaza Adevarul. Daca te-ai nimerit aseara intre Piata Romana si Piata Constitutiei, probabil ai prins inceputul sezonului de manifestatii in strada. Au fost circa 15 000 de oameni (unele estimari au dus cifrele pana la 20 000). Din tara s-au mai strans inca pe atata, plus cateva sute din diaspora. Modificarile legilor justitiei au fost motivul de scos pancarta la plimbare impotriva guvernului, dar si a risipei de ban public facuta de Gabriela Firea. S-a mers in coloana, pe-o banda, cu o imprejmuire de jandarmi (inclusiv unii calare) si politisti. N-au fugarit pe nimeni cu caii, dar au adus o schimbare in aer, fata de alte proteste. Una cu iz de grajd. Pe la Unirii au iesit chiar si politistii locali ai primariei pe trotinete electrice si chiar pareau ca se iau in serios. Altfel, au fost mai putine pancarte, mai putina viata si voce in scandari, fata de mitingurile de iarna trecuta, chit ca oamenii au venit cu steagurile SUA si UE, pe langa tricolor, relateaza Vice Dupa sindicalisti, patronate si ambasadorii straini, a venit randul primarilor municipiilor sa isi exprime nemultumirea fata de proiectul care prevede trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ei au cerut premierului sa regandeasca aceasa masura care va reduce, dupa calculele lor, bugetul primariilor cu 20%. Premierul le-a promis ca va gasi o solutie. Primarii spun ca transferul contributiilor se va vedea direct in bugetul administratiilor pe care le conduc. Inseamna o reducere a fondului de impozitare de aproximativ 40% dupa simularile noastre. Impozitul pe venitul global reprezinta cam jumatate din veniturile unui municipiu din Romania. Calculul arata ca ne-ar scadea veniturile cu cel putin 20%, veniturile proprii totale, in cazul in care aceasta masura va fi aprobata", a spus Ilie Bolojan, primarul din Oradea si presedinte executiv al Asociatiei Municipiilor din Romania, potrivit Digi24 Cei care vor sa combata schimbarile climatice se reunesc, incepand de luni, la Bonn. De asta data vor cauta solutii laolalta responsabilii politici, organizatiile nonguvernamentale, industria si regiunile. Cand, o data pe an, intreaga lume vorbeste despre clima si protectia mediului, este nevoie de timp, bani si spatiu. La actuala conferinta a ONU pe teme climatice (COP23), care se desfasoara la Bonn intre 6 si 17 noiembrie, e nevoie si de ceva in plus: de rabdare si nervi tari. Aproape doua saptamani vor avea timp cele 196 de parti semnatare ale Acordului de la Paris pentru elaborarea unor masuri eficiente privind transpunerea in viata a ambitiosului acord. Germania, ca gazda a COP23, pune la dispozitie suma de 117 milioane de euro. Doar digul de protectie mobil, in cazul unei cresterii considerabile a nivelului Rinului, a costat doua milioane de euro. Conferinta are loc pe malul Rinului, la Bonn, in preajma Deutsche Welle, unde a fost ridicat un imens complex de corturi pentru cei 25.000 de participanti. Pe aceasta suprafata ar incapea opt terenuri de fotbal, arata Deutsche Welle. Masurile contradictorii ale guvernarii PSD, care au scos duminica zeci de mii de oameni in strada, se reflecta in rezultatele ultimelor alegeri partiale, social-democratii fiind invinsi categoric la scrutinul organizat duminica la Deva pentru functia de primar. In 16 localitati din Romania au avut loc duminica alegeri pentru functia de primar, locurile fiind vacante dupa ce fostii edili au fost declarati incompatibili, au fost condamnati sau au decedat. Printre cele 16 localitati a fost si un municipiu-resedinta de judet, adica Deva, unde Florin Oancea (foto), candidatul PNL, a castigat categoric, avand 42% din voturi, pe locul doi fiind reprezentantul PSD, Petru Marginean, cu aproape 25%. PSD pierde pentru a doua oara o resedinta de judet in fata PNL in ultimele luni, dupa ce in iunie social-democratii au fost invinsi la Targu-Jiu, localitate in care au ramas fara primar dupa 17 ani. La Deva, fostul primar Mircia Muntean, condamnat la sase ani cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului, era din PSRO, dupa ce fusese deputat PSD, scrie Adevarul.