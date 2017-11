Politic show: Cine e medicul pro-PSD care spunea ca Tudor Chirila ar trebui sa opereze protestatarii in locul lui; Noul Cod Administrativ. Superimunitate pentru ministri; Andrei Plesu: Acum, pisicut este Grindeanu

Razvan Constantinescu este un medic din Iasi, din partidul lui Tariceanu, care sustine ca nu a mai existat coruptie guvernamentala in Romania din 2012. Si o face neironic. Recent, doctorul Constantinescu, fost director al Institutului de Gastroentereologie si Hepatologie Iasi si membru al partidului lui Tariceanu, a spus ca el blocheaza oamenii din lista lui care se duc la protestele anticoruptie din zilele astea si a dat de inteles ca nu ii va mai trata, in ciuda juramantului hipocratic: "Cand vi s-au inchis spitalele, ati stat ca niste sobolani, ca nu v-a convocat Securitatea, boilor! Sa va faca Tudor Chirila si cu Rares Bogdan endoscopie, clar?", relateaza Vice . "Numirile de ieri de la ANCOM si de la Curtea de Conturi arata pe de o parte, lipsa de resursa umana calificata cu care se confrunta majoritatea PSD- ALDE, si in general clasa politica romaneasca. Aceleasi figuri terne si eterne in politica romaneasca a ultimilor 27 de ani. Nu conteaza competenta profesionala, capabilitatea manageriala, moralitatea, ci doar apartenanta la un partid si servilismul neconditionat fata de stapan. Sorin Grindeanu, pentru mine este o dezamagire. Am crezut in el, in dorinta si in capacitatea lui de a moderniza PSD, de a reforma statul si institutiile sale [...] Cat curaj pe Sorin Grindeanu in iunie de a lupta de la egal la egal cu stapanul absolut al PSD, Liviu Dragnea, si cat de blazat, timorat si docil era ieri in plenul Parlamentului. In popor e o vorba: nu poti pupa acolo unde ai scuipat", a afirmat Remuz Borza, potrivit Adevarul Procurorii nu vor mai putea ancheta oportunitatea emiterii unor acte normative, potrivit Codului Administrativ initiat de Ministerul Dezvoltarii. In cazul producerii unor consecinte vatamatoare este angajata exclusiv raspunderea juridica a ministrilor sau a persoanelor delegate de acestia. Practic, sbordonatii ministrilor vor fi pusi in situatia de a-si asuma raspunderea. De mentionat ca proiectul distinge trei categorii de acte normative "unilaterale, normative si individuale. Sub aceasta terminologie, aparent tehnica, se ascunde incercarea autoritatilor de acoperi toata plaja de acte pe care le poate emite Guvernul in totalitate sau le pot aproba ministrii individual" ordonante de urgenta, hotarari de guvern, ordine, decizii, instructiuni, au precizat specialisti in administratie contactati de Romania libera Ieri isi sareau la beregata, azi sunt prieteni. Sau invers. Este perspectiva din care Sorin Grindeanu ii pare acum ca un pisicut scriitorului Andrei Plesu. "Sunt uimit sa vad cum oameni care ani de zile au defilat brat la brat ca niste vechi prieteni acum stau agatati de beregata fostului aliat. Dragnea - Ponta, Dragnea - Grindeanu. Grindeanu care se facuse o mica fiara cand a vrut sa-l dea jos, acum e - vorba cuiva - un pisicut. Domnul prim-ministru nu e asa transparent. Uneori mi se pare prea simplu in reactiile lui. Dar are un aer mai putin ingrijorat decat as avea eu. Arata ori forta de caracter, ori insensibilitate", afirma Andrei Plesu pentru Digi 24 . "Poporul roman este un popor inteligent (...) as vrea sa ii rog pe romani sa se gandeasca pentru cine ies in strada. (...) Implementarea acestei directive europene le va impiedica pe anumite companii sa mai transfere bani in strainatate, sa acorde imprumuturi cu dobanzi exagerate, sa evite plata unor impozite (...). Sunt convins ca nu sunt incantate de masurile luate astazi", a afirmat Misa. La conferinta de presa care a avut loc miercuri la Ministerul Finantelor, ministrul a tinut sa transmita un mesaj companiilor multinationale care activeaza in Romania, avertizand ca acestea vor trebui sa-si plateasca taxele la fel ca in alte tari. Masurile de modificare a Codului fiscal, adoptate miercuri in sedinta de Guvern, sunt contestate atat de sindicate, cat si de patronate, scrie Adevarul.