Politic show: Reactia premierului Tudose la decizia Kaufland de a creste salariul brut dupa transferul contributiilor; Prima decizie luata de Sorin Grindeanu, dupa ce parlamentarii care l-au dat afara din Guvern l-au votat presedinte la ANCOM; Putin si Trump: Din lac in put

Premierul Mihai Tudose a reactionat, joi seara, la anuntul Kaufland ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie, cu 1,5%. Tudose a spus ca apreciaza ca oamenii de buna-credinta si liderii de sindicat nu s-au lasat pacaliti de Bogdan Hossu, transformat in liderul sindical al bancherilor si al unor oameni de afaceri care vor sa scoata bani din tara fara sa plateasca impozite statului roman. Premierul Tudose a postat, pe Facebook, un mesaj scurt in care il ataca pe Bogdan Hossu, presedintele CNS "Cartel ALFA", despre care afirma ca s-a transformat in liderul de sindicat al bancherilor si al unor oameni de afaceri care vor sa scoata bani din tara fara sa plateasca impozite statului roman, scrie Adevarul. Am incetat toate detasarile, 24 la numar. Astazi am dat o decizie in acest sens", a spus, pentru MEDIAFAX, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu. Adrian Dita, fostul presedinte al ANCOM, a adus in cadrul institutiei din momentul preluarii functiei peste 25 de persoane - toate fiind angajate prin detasare de la alte companii si niciuna prin castigarea unui concurs, potrivit datelor obtinute de Ziarul Financiar de la surse apropiate arbitrului telecom. Adrian Dita si-a dat demisia din functia de presedinte al arbitrului telecom, la finalul lunii octombrie, dupa ce mai multi membri din Comisia pentru tehnologia informatiilor si comunicatii din Camera Deputatilor i-au cerut in repetate randuri demisia, sustinand ca "a destructurat ANCOM si ca a dat afara mai multi profesioinisti", declara, la acel moment, pentru Mediafax, Catalin Drula, presedintele acestei comisii parlamentare, citat de Gandul Climatul politic dinaintea intalnirii presedintilor Rusiei si SUA in Vietnam este mai tensionat decat a fost anterior la Hamburg. Dar Moscova nu se descurajeaza. Agenda intrevederii ar putea fi dominata de o tema anume. Se intalnesc cei doi sau nu? Pana in ultima clipa nu era clar daca Donald Trump si Vladimir Putin vor avea timp de o discutie la marginea reuniunii la varf a Comunitatii Economice Asia-Pacific (APEC), care are loc in orasul vietnamez Danang. Abia joi Ministerul de Externe rus a confirmat ca o intalnire va avea loc vineri "foarte probabil". Dupa ce presedintele SUA a fost primul care a vorbit cu aproximativ o saptamana in urma despre o asemenea intalnire, Kremlinul a reactionat pozitiv, dar o confirmare s-a lasat multa vreme asteptata. Aparent, cei doi sefi de stat au chibzuit indelung daca merita efortul, informeaza Deutsche Welle Aproximativ 60 de senatori si deputati din USR, PNL si PMP au depus o initiativa legislativa prin care vor ca numirile in functii publice, fara concurs, sa fie de maximum sase luni, iar dupa aceasta perioada, pe postul respectiv sa vina doar un functionar care a dat concurs. Alesii din USR, PNL si PMP urmaresc modificarea Legii privind Statutul functionarilor publici, in sensul ca in conditiile in care e o functie publica vacanta, "se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica (n.r.- a promovarii temporare a unui functionar public), pe o perioada maximum 6 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici". In prezent, legea permite ca intr-un an calendaristic un functionar sa poata fi numit pe o functie superioara pe o perioada de 6 luni, iar in "mod exceptional" poate fi prelungita perioada cu inca trei luni, conform Adevarul. Ministrul de Finante a dat explicatii, printre lacrimi, despre efectele revolutiei fiscale declansate ieri de Guvernul Tudose, printr-o ordonanta de urgenta. Ionut Misa crede ca salariile nu vor scadea in mediul privat. Nu poate fi insa vorba, despre o certitudine, pentru ca ministrul de Finante mizeaza pe "buna credinta a angajatorului". "Am responsabilitatea necesara pentru a face lucrurile asa cum trebuie, pentru ca eu ca parinte am responsabilitatea faptelor. Daca exista riscul ca salariile sa scada spuneam de la inceput. Orice angajator responsabil si de buna-credinta nu va reduce salariul angajatului si nu se va gandi sa ia din beneficiul pe care statul il acorda unui angajat in interes propriu. Doar un angajator care nu e responsabil poate face un astfel de lucru. Vorbim de mediul privat, pentru ca la stat acest lucru e exclus", a declarat Ionut Misa, vizibil emotionat, citat de Digi24