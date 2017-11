Politic show: Cum a declansat Oficiul European Antifrauda ancheta in dosarul lui Liviu Dragnea; Cinci asemanari frapante intre dosarul lui Liviu Dragnea si cel al Elenei Udrea; Mihai Tudose:"Guvernul nu traieste in realitati paralele"

. Ce similitudini pot exista intre gala de box profesionist Bute- Mendy, finantata de la stat, si asfaltarea drumului judetean Dambovita Gratia - Dobrotesti, cu tranzitie prin Silistea si Ciolanesti? De fapt, exista multe coincidente. Pentru ca fenomenele acuzate sunt comune multora dintre combinatiile cu bani publici. Chiar si felul in care s-au pacalit si au fost tradati de propriii oameni demnitarii vizati, Elena Udrea, respectiv Liviu Dragnea, este asemanator. 1. Banii vizati au fost cei europeni, prin documente falsificate. Pentru a dobandi fondurile europene, a fost nevoie de falsificarea unor documente in momentul predarii lor catre organismele intermediare, autoritati de management. 2. Achizitia publica a fost facuta cu dedicatie. In dosarul Gala Bute, DNA sustine ca "MDRT a facut achizitia pentru a satisface nu nevoile ministerului, ci nevoile firmei Europlus Computer", a lui Rudel Obreja. In speta Dragnea, DNA sustine ca "Teldrum a fost favorizata la licitatie", relateaza Tolo . Liderul PSD este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu, infractiuni care i-ar putea aduce si sapte ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat. Faptele ar fi fost comise in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, functie pe care Dragnea a ocupat-o timp de 12 ani, in perioada 2000-2012. Ancheta are legatura cu modul in care societatea Tel Drum - controlata prin intrmediul unor actuni la purtator - a primit contracte finantate din fondurile publice nationale sau europene. Alte opt persoane au fost puse sub acuzare in acest caz, afaceristi, functionari si directori in cadrul CJ Teleorman. Cele mai cunoscute nume sunt cele ale lui Marian Fiscuci, primul actionar al firmei Tel Drum si al fostului consilier judetean din Teleorman, Petre Pitis, scrie Adevarul . Sub pretextul ca va evalua angajatii, Guvernul pregateste concedieri masive in institutiile de stat pentru a reusi sa mentina echilibrul bugetar pe anul viitor, sustin surse politice pentru Adevarul . Startul a fost dat deja de Ministerul Transporturilor, in timp ce evaluarea celor 135 de secretari de stat este in derulare. In plus, Liviu Dragnea a anuntat ca sistemul ajutoarelor sociale va fi regandit. "Nu mai putem face fata financiar politizarii excesive din institutii, trebuie sa recunoastem asta. Fiecare partid, cand a ajuns la putere, si-a pus oameni in functii. Si aici nu vorbim doar de directori, nu ei ar fi marea problema, ci de tot felul de angajati in esalonul doi al companiilor si institutiilor de stat, care, odata ajunsi acolo, acolo au ramas, indiferent ca partidele s-au schimbat la guvernare. E o piramida a pilelor.". Avocatul Gheorghe Piperea si-a anuntat, luni seara, demisia din functia de consilier onorific al primului-ministru, demisia sa survenind la cateva ore dupa un atac dur la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica si sa deviez, chiar si pentru cateva ore, programul administratiei. Mai importante si urgente sunt Codul Fiscal si dezbaterea relativa la legile justitiei. Plus conditiile economice setate in laboratoarele financiar-bancare, conditii care se anunta a fi aspre in 2018", a scris, pe Facebook, Gheorghe Piperea, citat de Gandul . Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, pe Facebook, ca a primit asigurari din partea managerului Coca-Cola Romania ca aceasta companie nu va reduce salariile ca urmare a transferului contributiilor, dovada a faptului ca Guvernul nu traieste intr-o lume paralela, "asa cum reclama unii sindicalisti". "Am avut astazi o intalnire cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania si presedinte al Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham), Jaak Mikkel. Acesta mi-a dat asigurari ca nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contributiilor sociale", a scris Mihai Tudose. Premierul sustine ca reactia mediului de afaceri la masura transferului contributiilor sociale va duce la o economie sanatoasa, scrie Romania Libera