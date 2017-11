Politic show: Incepe revolta in PSD: "Dragnea ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor"; Dacian Ciolos, ironic dupa cel de-al treilea dosar al lui Dragnea la DNA; Siegfried Muresan: Liviu Dragnea intra in istoria rusinii in Europa

. Vicepresedintele PSD Dambovita, Fanut Costea, a afirmat la un post local de televiziune ca liderul partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor, potrivit News.ro, care citeaza un site local. "Da! Liviu Dragnea ar trebui sa-si dea demisia de la conducerea Camerei Deputatilor! In ceea ce priveste functia de presedinte al Partidului Social Democrat, problema ar trebui transata la Congresul partidului, de anul viitor, in forul statutar", a marturisit Fanut Costea, la Columna TV, la emisiunea Riposta, scrie ripostapenet.ro, citat de agentia News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost pus sub urmarire penala de DNA sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, intr-un dosar in care sunt urmarite penal alte opt persoane, intre care reprezentanti ai firmei Tel Drum, noteaza Adevarul Seful Camerei Deputatilor a ajuns la dosarul cu numarul patru. Daca te intrebai dimineata, in timp ce te uitai la televizor, ce e cu multimea aia de pesedisti din fata DNA acum ai si raspunsul. Liderul lor suprem, Liviu Dragnea, a fost anuntat azi ca are un nou dosar penal. Iar de data asta treaba e groasa rau pentru presedintele PSD si al Camerei Deputatilor si spun asta din cel putin doua considerente: primul e ca dosarul asta a plecat de la o sesizare a Oficiului European Antifrauda (organismul ala care ancheteaza infractiunile ce au legatura cu banii europeni). Iar al doilea lucru care mi se pare interesat este acela ca invinuirile aduse de procurorii DNA vizeaza caracatita construita de Dragnea in judetul Teleorman, in jurul celebrei de acum firme Tel Drum, iar acuzatiile sunt foarte grave, potrivit Vice. "Un nou dosar penal, care vizeaza posibile fapte de coruptie cu fonduri europene, a fost deschis de DNA pe baza unor informatii de la Oficiul european de Lupta Antifrauda. Abia acum intelegem mai bine de ce 'aia de la Bruxelles' sunt 'vinovati' de dezastrul din Romania alaturi de 'statul paralel', constituit probabil de cei care indraznesc sa cerceteze penal acte de coruptie la varf. Oare cat ne va mai trebui sa intelegem ca adevaratul dezastru vine din coruptie, incompetenta si tendinta de a servi interese personale sau de grup folosind puterea politica in stat?", a scris Dacian Ciolos pe Facebook. Fostul premier considera ca in zilele noastre cei care vor sa promoveze transparenta, competenta si bunul simt sunt "demonizati" de cei de la putere, pentru ca le este teama ca schimbarea sistemului de valori poate duce la bunastarea tuturor, anunta Gandul. Ce intentii are, de fapt, Guvernul? Pentru ca manifestatiile de protest si criticile din toate directiile au vizat mai putin reforma fiscala in sine, cat imprevizibilitatea de ansamblu si lipsa garantiilor de viitor. Companiile se tem ca guvernul va introduce noi taxe, salariatii se tem de companii ca vor profita sa micsoreze salariile. Asa s-a ajuns la situatia cu totul neobisnuita ca patronii si salariatii sa aiba (aparent) aceeasi pozitie. Dar articolul lui Lucian Croitoru ne arata in prima instanta cel putin un lucru: ca masura luata de guvern ar putea fi favorabila mediului de afaceri. Modelul general ar fi reforma liberala aplicata in Chile de Jose Pinera, ministrul Muncii in perioada regimului Pinochet. A fost un mare succes. Dar autorul articolului nici nu doreste sa compare cele doua reforme (privatizarea partiala a sistemului de pensii s-a produs de altfel si in Romania, intr-un chip adaptat, fara sa respecte intocmai reteta), ci doar sa semnaleze ca sursa intelectuala a reformei PSD se fla, in mod surprinzator, la dreapta, in Scoala de la Chicago, arata Deutsche Welle Europarlamentarul PPE considera ca Dragnea nu poate conduce un partid aflat la guvernare intr-un stat UE. "Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, este trimis in judecata pentru instigare la abuz in serviciu, iar acum tocmai este urmarit penal, fiind acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu pentru a frauda fonduri europene, dosar deschis pe baza unei sesizari a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), organismul Comisiei Europene care investigheaza frauda cu fonduri ale Uniunii Europene (UE). Asta este imaginea pe care o vad toate cancelariile europene si internationale despre persoana care detine a treia demnitate in stat si functia de presedinte al partidului de guvernamant - PSD", a declarat luni Siegfried Muresan, citat de EurActiv