Politic show: Reincepe Urzeala Tronurilor in PSD. Cine pe cine suspecteaza de tradare si cum se refac aliantele; Ponta: Dragnea a facut un blat cu Iohannis pentru urmatoarele prezidentiale; UDMR, lovitura pentru opozitie: Nu semnam motiunea de cenzura si nu suntem alaturi de PNL

Liderul PSD, Liviu Dragnea, o suspecteaza pe Gabriela Firea ca a trecut in tabara premierului Mihai Tudose, dupa ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare in dosarul Teldrum, au declarat surse politice pentru Adevarul . Si presedintele executiv al partidului, Nicolae Badalau, se dezice usor-usor de liderul PSD. Tudose si Firea n-au fost la DNA sa-l sustina pe Dragnea, iar Badalau a trecut pe acolo, dar s-a ferit de ochii lumii. In PSD se vorbeste deja despre un nou tandem: Mihai Tudose - Gabriela Firea . Nici premierul, nici primarul general al Capitalei n-au fost luni dimineata la sediul DNA pentru a-l sustine pe Dragnea, absenta care a alimentat si mai muilt suspiciunile in PSD, mai ales ca Liviu Dragnea ordonase ca ministrii si parlamentarii cu notorietate sa fie convocati pe trotuarul din fata DNA.. Cresterea economica a Romaniei este o veste proasta pentru cei care doreau "sfarsitul tragic in chinuri" al Guvernului, pentru ca, potrivit celor mai recente date, suntem pe locul trei in lume. "Nu numai ca n-am murit", per total este estimata o evolutie de 6% pentru anul 2017, a transmis premierul Mihai Tudose la inceputul sedintei de Guvern. Si ministrul de Finante Ionut Misa a tinut sa sublinieze evolutia economica buna a tarii, scotand in evidenta si faptul ca a doua rectificare bugetara este si ea pozitiva: "Romania este prima tara din Europa ca si crestere economica. Este a doua rectificare, de asemenea pozitiva. A avut la baza consultari cu toate ministerele", informeaza Gandul . Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Galati, ca partidul Pro Romania va avea un candidat la prezidentiale pe care el il va sustine. In acest context, el crede ca presedintele Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au facut "un blat" pentru alegerile care vor urma, astfel incat liderul PSD "sa pastreze guvernarea" si sa "nu-i faca probleme la prezidentiale". "E un blat care face rau Romaniei si din care, oricum, domnul Dragnea va avea de pierdut. Domnul Iohannis se alege presedinte si Dragnea cu TelDrumul si cu Lacul Belina", a mai spus Ponta. Fostul premier a mai spus ca, desi majoritatea membrilor si votantilor PSD ii sunt prieteni, nu se va intoarce la PSD, informeaza Digi24 Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea sa nu va semna motiunea PNL impotriva guvernului Tudose din cauza unei relatii tensionate intre cele doua partide, dar si ca Uniunea va reflecta cum va vota la motiune. "Relatia UDMR-PNL e o relatie care in acest moment e destul de incarcata de niste declaratii din partea colegilor de la PNL. Nu poti sa chemi motii si sa spui sa fie pregatiti la Tebea ca vor fi chemati iarasi in lupta impotriva maghiarilor, nu poti spune ca sef de partid asa ceva, iar apoi sa ceri voturile noastre", a spus Hunor. "Pe noi ne intereseaza cine va fi premierul, cu ce program de guvernare vin si in ce directie vor sa duca tara. Cu noi, fara noi, deci eu nu discut portofoliul, nu discut intrarea la guvernare, nu asta este important, dar vreau sa stiu in ce directie vor sa mearga. Ei au spus ca asta dupa vot, le-am spus: mai, nu merge asa, dupa vot, ci discutam inainte", a sustinut acesta, citat de Gandul Sefa Tineretului National Liberal, Mara Mares, a anuntat ca organizatia pe care o conduce va depune un memoriu in care cere abrogarea Ordonantei de urgenta de modificare a Codului Fiscal. Memoriul, document semnat de toata conducerea TNL, arata ca masurile luate de Guvern prin revolutia fiscala afecteaza acea parte activa a societatii. Primii afectatti, potrivit memoriului, vor fi chiar tinerii. Afectati de modificarile aduse Codului fiscal vor fi si cei aproximativ 100.000 de romani care lucreaza pentru firmele intrate in insolventa, unde legea permite o crestere a salariilor numai in anumite conditii, lucru care duce inevitabil la o pierdere de pana la 16% din salariile nete ale celor aflati in aceasta situatie, scrie Adevarul