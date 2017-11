Politic show: Tudorel Toader cere Curtii Constitutionale imunitate penala pentru Guvern; Mihai Tudose, iritat dupa criticile aduse de Iohannis: Care e acuza adusa Guvernului?; Dragnea, urmarit penal in dosarul Tel Drum. "Reteta succesului" firmei care controla total Teleormanul: bani publici si licitatii aranjate, fonduri pentru partid

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut in fata judecatorilor CCR faptul ca DNA nu are competenta de a ancheta legalitatea adoptarii unei hotarari de Guvern, asa cum s-ar fi intamplat in cazul Belina, aceasta activitate tinand exclusiv de instanta de contencios administrativ. Judecatorii au amanat decizia pentru 23 noiembrie. Detinatorul portofoliului Justitiei, Tudorel Toader, s-a transformat in avocatul lui Calin Popescu Tariceanu, cel care a cerut Curtii Constitutionale (CCR) sa constate existenta conflictului juridic de natura constitutionala intre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si Guvernul Romaniei, sustinand in fata judecatorilor CCR o pledoarie in care cerea ca institutiile judiciare sa nu mai poata ancheta hotararile de Guvern, inclusiv pe partea de legalitate, potrivit Adevarul Premierul Mihai Tudose a declarat ca nu i s-a parut critica la adresa Guvernului opinia presedintelui Klaus Iohannis dupa publicarea raportului MCV. "Nu imi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care e acuza adusa Guvernului?", a intrebat premierul. "Nu imi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Nu inteleg care e acuza adusa Guvernului. "Presedintele are parerea sa despre ce inseamna reforma fiscala, noi alta. Se pare ca parerea noastra e cea buna, fiind confirmat de sindicate si de patronate. In afara de domnul Hossu", a declarat Mihai Tudose, citat de Digi24 . Liviu Dragnea este, oficial, urmarit penal de DNA in dosarul Tel Drum, pe numele lui procurorii DNA formuland cinci capete de acuzare. Seful PSD este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false pentru obtinerea frauduloasa de fonduri europene, dar si de abuz in serviciu. Concret, DNA arata ca grupul infractional organizat pe care l-ar fi construit Dragnea actiona "in etape", prima dintre ele fiind privatizarea firmei Tel Drum si trecerea ei din proprietatea CJ Teleorman sub controlul direct al sefului PSD, prin interpusi, scrie Gandul. . Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la propunerile venite din interiorul partidului privind organizarea unui miting, ca de data aceasta nu mai respinge ideea, dar ca trebuie stabilit care va fi obiectivul unei astfel de manifestatii. Intrebat daca ar iesi in strada pentru Liviu Dragnea, Mihai Tudose a raspuns: Suntem deja in strada! Intrebat in legatura cu eventuala organizare a unui miting al PSD, Liviu Dragnea a raspuns: "Maine discutam. De data asta nu o sa mai resping aceasta idee, dar, daca hotaram sa facem un miting, trebuie sa stabilim exact pentru ce-l facem", citeaza Digi24 USR si PNL au sustinut, marti, ca PSD si ALDE incearca sa blocheze in Parlament achizitia rachetelor Patriot, dupa ce membrii partidelor de la putere au lipsit de la sedinta Comisiei de aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca membrii PSD si ALDE ai Comisiei senatoriale de aparare care au lipsit de la sedinta in care urma sa se discute legea de achizitie a rachetelor Patriot au trebuit sa participe la un alt eveniment, proiectul de lege urmand sa fie adoptat luni in Senat, informeaza Gandul