Politic show: Basescu, provocare pentru seful PSD: "Ce zici Dragnea? Ai curaj?"; Eurodeputatul Ioan Mircea Pascu da vina pe Dacian Ciolos pentru demisia lui Sorin Moisa; Scrisoare deschisa a unui medic de la Spitalul Universitar pentru Tudose

Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face "din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati", fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. "Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie. Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor?", a scris Traian Basescu pe Facebook. El a publicat si fragmente din discursul sau din sedinta Camerei Deputatilor din 9 aprilie 1996, in timpul careia si-a anuntat demisia, informeaza Gandul Medicul Florin Chirculescu de la Spitalul Universitar din Bucuresti a publicat, pe pagina sa de Facebook, o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, in care ii arata ca Guvernul pe care il conduce nu si-a tinut promisiunile fata de medici, de la orele de munca pana la cresterea salariilor. lorin Chirculescu explica in scrisoarea deschisa adresata premierului Mihai Tudose faptul ca PSD a uitat de lucrurile promise medicilor la ultimele consultari cu reprezentantii acestei categorii profesionale. Medicul invoca mai multe probleme legate de orele de munca si marirea salariilor, potrivit Adevarul. Atat timp cat continua negocierile, Bundestagul nu poate lua decizii. Printre proiectele in asteptare se numara si actiunile armatei. Parlamentul apeleaza acum la un truc. Daca in aceste zile, bancile din sala de plen a Bundestagului sunt ceva mai prafuite decat de obicei, vina revine prelungitelor negocieri pentru formarea unei coalitii de guvernare. De la alegerile federale din septembrie, membrii parlamentului s-au reunit o singura data in plen, la sedinta de constituire din 24 octombrie. In aceasta zi, cei 709 alesi au ocupat pentru prima oara fotoliile albastre, s-au fotografiat pentru eternitate si l-au numit pe veteranul Wolfgang Schauble in fruntea noului legislativ. S-au despartit apoi pentru a se revedea doar in grupurile parlamentare, dar pana acum nicio singura data in plen. De atunci, vulturul de pe stema vegheaza siguratic sala de plen, in care ar fi trebuit sa se ia deja decizii importante, noteaza Deutsche Welle. . "Aflu din presa, cu sincer regret, ca Dl Moisa, coleg cu mine in delegatia PSD la Parlamentul European, a decis sa ne paraseasca pentru Partidul Popularilor Europeni!? Este decizia sa si trebuie respectata ca atare! Sunt, insa, unele chestiuni care au nevoie de o explicare mai serioasa decat cea furnizata de Dl Moisa. Astfel, domnia sa imputa PSD-ului o situatie - de pilda, lipsa autostrazilor - care vine mult din urma; or, daca PSD se confrunta acum cu ea, este si pentru ca guvernele anterioare, inclusiv cabinetul condus de fostul sef al dlui Moisa, Dl Ciolos, nu au facut nimic sa o indrepte! Dar, in ochii dlui Moisa, numai PSD-ul este vinovat!?", a scris pe Facebook europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu, relateaza Romania Libera. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, duminica, intr-o emisiune televizata, ca exista un acord pe foarte multe lucruri propuse in pachetul de modificare a legilor Justitiei. "Procesul a inceput in 2015. A fost asumat un pachet de modificari de catre un numar de parlamentari. Mare parte din aceste lucruri au fost discutate si rediscutate. Exista un acord pe foarte multe lucruri propuse in acest pachet. (...) Sunt multe lucruri care sunt agreate de toata lumea, indiferent de ce parte a baricadei s-ar afla. (...) E foarte importanta participarea la dezbateri si nu sa spunem un "nu" tafnos, a afirmat Robert Cazanciuc, presedinte al Comisiei juridice din Senat, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, senatorul PNL Daniel Fenechiu a replicat ca liberalii nu vor renunta la a spune "nu"tafnos reglementarii prin prag a abuzului in serviciu, conform Adevarul