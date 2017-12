Politic show: Cum ii duce PSD cu zaharelu pe primari; Ministerul Justitiei elaboreaza Codexul penal, care reuneste toate Codurile penale din UE; Liviu Dragnea: Cineva ii spune lui Iohannis ca statul paralel are efecte benefice pentru el, ceea ce e gresit

. Primarii a numeroase orase, printre care Bucuresti, Arad, Oradea, Timisoara, Iasi, si-au exprimat in ultimele luni nemultumirea fata de revolutia fiscala a PSD prin care impozitul pe venit era diminuat de la 16% la 10%, ceea ce inseamna ca autoritatile locale pierdeau sume importante de bani la buget. Insa premierul Mihai Tudose le-a promis edililor ca Guvernul ii va ajuta daca vor avea nevoie, iar odata cu apropierea votului final pe bugetul de stat pentru 2018, seful Guvernului a afirmat ca va avea loc o crestere a cotei defalcate de la 71,5% la 100% din impozitul pe venit. Pe de alta parte, la comisiile din Parlament si in plen, ministrul de Finante, Ionut Misa, a avertizat ca nu ar fi indicata aceasta schimbare pentru ca ar urma sa fie depasit deficitul bugetar, informeaza Adevarul Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe pagina personala de Facebook, ca ministerul pe care il conduce are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal. 5 volume a cate 1000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana si va fi distribuit gratuit pentru a fi folosit in "opera de legiferare". El adauga ca fiecare cod va fi prefatat de principalele asemanari si deosebiri prin raportare la Codul penal roman. "Urmand sa fie publicata la editura C.H. Beck, lucrarea va fi distribuita gratuit si va putea fi folosita in opera de legiferare, de documentare, precum si in studierea dreptului penal comparat!", spune Toader, potrivit Romania Libera.



Reprezentantii organizatiilor civice au anuntat ca rezultatul nu este imbucurator si ca, din punctul lor de vedere, solutia este continuarea protestelor pana cand vor fi oprite cele trei legi ale justitiei, precum si modificarile la Codurile penale. Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor justitiei prin Ordonanta de Urgenta pana cand Comisia de la Venetia isi va spune opinia si va avea loc un dialog real intre toti factorii implicati si demiterea imediata a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care "nu mai este un partener credibil", scrie Digi24 Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel. "Nu cred ca este strain, presedintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se insala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe cineva mot. La el se raporteaza. Cred ca cineva, unul sau mai multi, ii spun ca acest stat paralel, prin ceea ce face, are efecte benefice pentru el. Ar trebui sa se uite la Traian Basescu. Daca se increde in acest sistem, greste.", a declarat acesta, citat de Adevarul Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM. Forumul judecatorilor aminteste si de criticile aduse legilor justitiei de 10 ambasade occidentale in Romania, de Departamentul american de Stat si de protestele societatii civile. Mai mult, "Peste 90% din adunarile generale de la instantele si parchetele din Romania s-au opus actualelor proiecte aflate in dezbatere parlamentara...peste 6000 de judecatori si procurori romani nu au acceptat acest proiecte de lege, vointa lor nefiind luata in considerare, evitandu-se orice dialog cu acestia, noteaza Digi24