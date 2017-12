Politic show: 41 de motive pentru care Liviu Dragnea merita titlul "Omul Anului" in 2017; Iordache: "Nu puteam traduce textul legii in toate limbile de circulatie internationala"; Iohannis-Dragnea, o relatie complicata

La fel de bine merge si premiul "Cel mai dispretuit om din Romania". Daca revista Time ar scoate o editie Person of the Year doar pentru Romania, omul anului 2017 ar iesi, fara doar si poate, Liviu Dragnea. Doar ca ar fi o editie in genul celei din '38, cand omul anului a fost declarat Hitler (ok, pastrand proportiile). Ca idee principala, preocuparea numarul unu de anul acesta a lui Dragnea a fost decimarea justitiei si a statului de drept, pe toate caile posibile. Programul ala de guvernare, cu care ti-a scos ochii in campania electorala, a fost doar maculatura pentru prosti. Asadar, fiind un an incarcat de peripetii si e posibil ca multe dintre ele sa fi fost date uitarii, ti-am pregatit o trecere-n revista a celor mai importante evenimente politice ale anului care l-au avut ca personaj principal pe fostul baron de Teleorman, scrie Vice. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca exista doi membri ai Guvernului care i-au spus ca au primit informatii ca liderul PSD poate sa fie arestat, iar unora li s-a spus ca vor fi mai buni presedinti ai partidului. Dragnea le-a dat ultimatum pana dupa Anul Nou sa vorbeasca public. "In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV. Intrebat daca premierul Mihai Tudose a avut o asemenea discutie si daca i-a transmis, Liviu Dragnea a afirmat ca este vorba despre alti doi membri ai Guvernului. "Nu stiu, nu mi-a spus explicit, dar doi colegi mi-au spus explicit. Sa fie barbati si sa iasa public sa spuna. Le-am spus ca sunt membri ai Guvernului Romaniei si aceste lucruri vin dintr-o zona oculta. Ii astept dupa Anul Nou, sa vina sa spuna. Daca nu, spun eu", a mai spus presedintele PSD, citat de Gandul. 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement Ordonantei 13 si i-a cerut de multe ori demisia lui Liviu Dragnea. Spre finalul anului, liderii coalitiei au anuntat ca nu vor mai merge la Cotroceni cat este Klaus Iohannis in fruntea tarii si l-au acuzat pe presedinte ca patroneaza statul paralel. Presedintele i-a cerut sefului PSD de mai multe ori sa renunte la functiile publice. Solicitarile au devenit si mai dese cand lui Liviu Dragnea i s-a deschis al treilea dosar penal. Klaus Iohannis, pe 17.11.2017: "Eu m-am exprimat de foarte multa vreme: din capul locului, persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului. Punct!" Liviu Dragnea: "Nu a spus nimic nou. Probabil ca numai cei care iau cateva case de la stat prin fals pot sta acolo" In replica, social-democratii l-au acuzat pe presedinte ca pastoreste ceea ce ei au numit "statul paralel", potrivit Digi24. Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat ca nu ii crede de buna-credinta pe sefii misiunilor diplomatice, facand referire la reactia Ambasadei Frantei dupa primirea textelor traduse ale celor trei legi privind domeniul Justitiei. Deputatul Florin Iordache a transmis, joi, ministrului de Externe Teodor Melescanu textul tradus al celor trei legi privind domeniul Justitiei care au fost adoptate in Parlament, precum si un rezumat cu amendamentele depuse la pachetul de legi. Ambasada Frantei in Romania a comunicat ca "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop". Joi seara, la Antena 3, Serban Nicolae a spus ca nu da doi bani pe aceste comunicate, potrivit ziare.com. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta ne-au dat aceasta sugestie in mod insistent: 'domnule, faceti o traducere, sintetizati documentele, iar toti cei care vor sa se pronunte sa o faca in cunostinta de cauza sau macar sa nu spuna dupa aceea ca nu au avut acces la date', relateaza Adevarul. Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a reactionat la raspunsul dur al Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Fara indoiala este un raspuns. Noi le-am tradus in engleza. Nu puteam sa traducem si in engleza, si in franceza, si in germana, samd. Dar demersul pe care noi l-am initiat a plecat de la reactia ambasadelor de acum o saptamana. Este incorect fata de Parlamentul Romaniei, fata de Romania, modul in care o serie de ambasadori, saptamana trecuta, au venit cu o scrisoare deschisa in care se prezentau total diferit legile justitiei si ceea ce s-a intamplat in Parlamentul Romaniei. Noi, intr-un mod transparent, am modificat cu toti partenerii la masa, cu toate asociatiile profesionale, cu mediul academic, trei legi care vizeaza sistemul judiciar din Romania", a spus Florin Iordache la Antena 3, citat de Romania Libera.