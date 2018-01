Politic show: Cine au fost cei mai grobieni politicieni in 2017. Un rezumat al mitocaniei politice; Tariceanu isi aranjeaza haina de sef de stat; Firea: Nu ma sperie campania de denigrare impotriva mea, sunt tabacita. Observ cum firme de PR au fost angajate ca sa ne denigreze

De la "nespalat", "analfabet" sau "prost" la comparatii cu porci, poze in chiloti si gesturi obscene. Asa s-au "alintat" alesii nostri in anul recent incheiat. Adevarul va prezinta un rezumat al mitocaniei politice pe 2017. Fostul presedinte Traian Basescu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au oferit primul schimb de replici suburban din Parlament- "Apropo de ferma de porci, domnule Basescu, nu stiam ca aveti si aceasta specializar", a spus Liviu Dragnea, in plen. "Pai v-am crescut, domnule Dragnea!", a raspuns Basescu din sala, in aplauzele colegilor de partid. Tot in primavara, Calin Popescu Tariceanu l-a dat afara din partid, cu scandal, pe Daniel Constantin. A fost un bun prilej pentru fostul lider ALDE Botosani, Dumitru Zmau, sa se fotografieze in fata Parlamentului doar in chiloti si in sosete.Prin recenta propunere de declaratie comuna a Parlamentului Romaniei publicata pe site-ul Senatului, al carei autor este Calin Popescu Tariceanu, seful Senatului vrea sa puna in matca lor, in termeni tehnic-juridici si numai, toate institutiile fundamentale ale statului de drept. Vechiul liberal, care este apreciat pana si de adversarii sai din PNL, ataca in principiu institutiile de forta ale Romaniei, care - dupa cele scrise in declaratie- imixtioneaza cu cele legiuitoare sau de guvernare. Prin forta argumentelor juridice, declaratia este una prin care Calin Popescu Tariceanu se pozitioneaza si ca mediator intre institutiile statului roman. Rol rezervat prin Constitutie presedintelui Romaniei, de altfel reiterat chiar in primele paragrafe. Astfel, Calin Popescu Tariceanu, seful Senatului, al doilea om in stat, vrea sa imbrace de pe acum haina de presedinte al Romaniei si isi pregateste intens terenul pentru alegerile de la finele anului viitor, potrivit Romania Libera Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, transmite, pe Facebook ca nominalizarea pentru noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National, care va fi convocat zilele urmatoare, dupa ce Doina Pana si-a anuntat miercuri demisia. "Ii multumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor, Codul #silvic, diminuarea defirisarilor ilegale, toate acestea si multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru!", a declarat acesta, citat de Gandul. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria Capitalei si precizeaza ca, venind din domeniul presei si avand inca prieteni in acest domeniu, stie ca sunt date "comenzi" impotriva sa. "De ce? Cui ii foloseste aceasta campanie? Noi nu facem altceva decat sa venim in sprijinul cetatenilor", a declarat miercuri primarul Capitalei, Gabriela Firea, in contextul criticilor fata de modificarea regulamentului pentru transportul in regim taxi, care interzice sistemele alternative. Edilul a spus ca o alta dezinformare aparuta in spatiul public se refera la cresterea pretului gigacaloriei- "O dezinformare, cum ca gigacalaria va exploda, ca nu se va mai putea locui in apartamentele din Bucuresti, ca factura va fi mai mare decat apartamentul insusi. Alta campanie de denigrare si defaimare. Repet: rezistam.", informeaza Adevarul. Valeriu Zgonea, fost sef al Camerei Deputatilor si presedinte executiv al PSD, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, pentru ca ar fi mijlocit numirea unei persoane intr-o functie publica. Zgonea se afla, in prezent, sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, Valeriu Zgonea ar fi primit de la Dumitru Dobrica foloase necuvenite in suma totala de 62.143 lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism (excursie de patru zile la Viena) si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna. "La data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu - Stefan, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu", se arata in comunicatul DNA, informeaza Digi24.