​Politic show: Culise. Dragnea si Tudose se incordeaza pentru confruntarea finala; Gafele politicienilor in 2017. Greselile gramaticale si afirmatiile neinspirate care le-au adus cele mai multe critici; Cum se certau Dragnea si Zgonea pe un post de subsecretar de stat

Mihai Tudose isi face intens campanie printre liderii PSD din teritoriu pentru a-l rasturna pe Liviu Dragnea, in timp ce Dragnea vrea un congres extraordinar care sa-l valideze din nou in functie. Baronii care vor inclina balanta sunt Niculae Badalau si Paul Stanescu, care deocamdata joaca la doua capete, sustin surse politice pentru Adevarul . La jumatate de an dupa ce si-a dat jos propriul Guvern, PSD sta din nou pe un butoi de pulbere, iar scenariul este tras la indigo: presedintele partidului, Liviu Dragnea, a intrat in conflict cu premierul. Numai ca, spre deosebire de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose are deja sustinerea mai multor lideri PSD din teritoriu. Cei care vor inclina decisiv balanta vor fi Paul Stanescu, actualul ministru al Dezvoltarii, si Niculae Badalau, baronul de Giurgiu. Surse din PSD au declarat pentru "Adevarul" ca cei doi joaca deocamdata la doua capete. "Cand sunt cu Dragnea, Stanescu si Badalau spun: "Hai sa-l dam jos pe Tudose". Cand sunt langa Tudose, amandoi ii sufla ca el va fi liderul partidului.In cadrul acestui spital, anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. "Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila' va avea anul acesta primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. Astazi, am vizitat facilitatile centrului care sunt inca in constructie, am discutat cu doamna comandant, generalul Florentina Ionita, despre stadiul proiectelor de modernizare si amenajare a cladirilor din cadrul spitalului, precum si despre programele echipei de management pentru 2018", a scris Fifor, pe Facebook. El a adaugat ca anul 2018 va insemna si dezvoltarea capabilitatilor medicale operationale, potrivit Agerpres. "Vorbim despre 11 spitale militare, centre medicale militare de diagnostic si tratament, de medicina navala, de transfuzie sangvina, de recuperare medicala, Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala, toate fac parte din sistemul integrat de medicina militara", a explicat ministrul Apararii, citat de Romania Libera. Ca si in anii precedenti, nici 2017 nu a fost lipsit de afirmatiile neinspirate ale oamenilor politici, unii facandu-se remarcati prin problemele pe care le au cu gramatica, in timp ce altii au dat dovada ca pot gafa la fiecare iesire publica pe care o au. De departe, in fruntea clasamentului se afla ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vrut sa se identifice cu ... oaia. Totul a inceput in 30 mai, cand Petre Daea a sustinut ca actualul brand de tara, frunza, ar putea fi schimbat cu oaia, aceasta din urma fiind "o statuie vie". "Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie", si-a explicat propunerea ministrul Agriculturii. Ulterior, afirmatiile legate de ovine au continuat: "Oaia a unit generatii, oaia a descoperit muntele si a populat muntele. Oaia a dat mancare si ne-a imbracat, oaia a dezvoltat industria lanii, oaia a creat localitati, a generat comune si frumoase comune, uitati-va in Sibiu, oaia a sudat generatiile, tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Marginimea Sibiului este construita din lana oii, din branza oii, din mielul oii. Astazi, sigur ca oaia are doar dorinta de a fi inteleasa de toti", a spus Daea, citat de Gandul. Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta. Printre aceste dovezi apar si discutii intre Valeriu Zgonea si cel care i-ar fi cumparat influenta in PSD si a incheiat apoi un acord de recunoastere cu procurorii Anticoruptie. n dosarul ajuns la Tribunalul Bucuresti, anchetatorii au atasat mai multe discutii purtate, in 2013, de Valeriu Zgonea, pe atunci presedinte al Camerei Deputatilor, cu cel care a recunoscut in fata procurorilor ca i-a cumparat buna-vointa, astfel incat fiica sa sa obtina o functie in administratia centrala. Inclusiv convorbirile in care Valeriu Zgonea s-a plans de problemele intampinate in partid, informeaza Digi 24. Europarlamentarul PSD Catalin Ivan e de parere ca Liviu Dragnea nu are curaj sa-si depuna mandatul intr-un Congres extraordinar al partidului de frica sa nu piarda puterea. "Am vazut cateva incercari de a aduce in discutia publica ideea unui congres extraordinar al PSD si cred ca sunt importante cateva mentiuni pe acest subiect. 1. Sunt convins ca o astfel se strategie ii este propusa lui Liviu Dragnea de catre unii consultanti de prin afara tarii, scopul fiind acela de a-i intari pozitia in partid si de a omori definitiv orice forma de opozitie. In Romania inca functioneaza principiul "castigatorul ia totul", sau, varianta comunista, "nu esti de acordul cu seful, esti impotriva partidului". 2. O astfel de strategie ar avea sanse de reusita, chiar si asa minime, daca Dragnea ar fi un lider curajos. Un om care foloseste interpusi in orice, afaceri sau politica, toate deciziile sale importante fiind anuntate de altii, care nu si-a asumat nicio lupta directa cu nimeni, preferand sa se faca util, sa joace rolul de prieten si apoi sa-si impinga adversarul pe scari, nu are nici pe departe profilul pentru o astfel de strategie, noteaza Adevarul