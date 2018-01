Politic show: Cine este primul nume pe lista candidatilor PSD pentru prezidentiale; Lovitura pentru partidul lui Basescu; Dragnea si Tudose incep preludiul macelului. Care sunt mizele sedintei PSD de luni

Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a declarat, la un post local de radio, ca, din punctul sau de vedere, partidul o va sustine la alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, a declarat, joi, ca partidul trebuie sa stabileasca pana in primavara candidatul la prezidentialele din 2019. "Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere", a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit FM, potrivit presei locale. Florin Carciumaru crede ca si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar avea sanse la alegerile prezidentiale din 2019, relateaza Adevarul. Partidul Miscarea Populara e in doliu, dupa decesul sefei unei organizatii PMP din Spania. Partidul Miscarea Populara a pierdut-o pe Gratiela Marilena Radu, presedinte al organizatiei Aragon-Zaragoza a PMP. Gratiela Marilena Radu a murit in urma unui infarct. Decesul a fost anuntat de Daniel Tecu, presedintele FADERE - Federatia Asociatiilor de Romani din Europa. Daniel Tecu a facut acest anunt pe o retea de socializare. "Din pacate, primele zile ale acestui an, ne aduc o mare durere. Gratiela Marilena Radu a decedat aseara (n.r. sambata) in jurul orei 21.00, in urma unui infarct", a anuntat, duminica, Daniel Tecu, informeaza Romania Libera. Relatia lui Liviu Dragnea cu Mihai Tudose s-a stricat la scurt timp dupa instalarea ultimului in functia de premier. Daca la inceput Mihai Tudose vorbea in termeni de subordonare fata de liderul PSD, mai tarziu a aratat ca doreste mai multa independenta. Si-a impus punctul de vedere pe legile justitiei, pe care nu le-a trecut prin Guvern, dar si in momentul schimbarii unor ministri. La final de an, ambii si-au urat sa fie mai putin nervosi in 2018, dar tensiunile acumulate au ramas. Vremurile de altadata, cand exista un singur sef la PSD, par sa apuna. "Antrenorul, cum ii spunem noi, seful partidului care are grija sa mearga si Parlamentul, si Guvernul, dar si partidul este astazi aici. Credeti-ne ca nu este simplu, cu domnia sa nu ai voie sa gresesti. Absolut deloc", spunea Mihai Tudose in iunie 2017, citat de Digi 24.



Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca tinerii ar trebui sa nu mai critice PSD, ci sa se inscrie in alte partide politice, pentru a da jos de la putere formatiunea social-democrata. Parlamentarul a precizat ca asteapta in partid oameni care vor sa schimbe cu adevarat ceva in societatea romaneasca, conform Agerpres. "Puterea nu ti-o da nimeni, o iei prin convingere, prin munca si persuasiune si cu oameni buni. La Vaslui ne propunem ca la alegerile viitoare sa intram in Consiliul Judetean si in cat mai multe consilii locale. PSD are in judet primari buni, care nu vor putea fi dati foarte usor jos. Daca pe langa membrii de partid ii punem la socoteala si pe cei care primesc ajutor social, un sfert din vasluieni sunt pesedisti. (...) Asadar, cei care stau in spatele calculatoarelor si doar injura sa se inscrie in politica si sa se lupte cu PSD", a afirmat deputatul PMP, potrivit Romania Libera Sedinta Comitetului Executiv al PSD ii va aduce azi fata in fata pe Liviu Dragnea si Mihai Tudose, aflati intr-un conflict tacit pentru preluarea puterii in partid. Surse politice au declarat pentru "Adevarul" ca sedinta va fi una agitata, dar ca nu va avea un deznodamant clar. Va fi doar o tatonare intre cele doua tabere, o pregatire pentru asaltul final. Comitetul Executiv (CEX) al PSD, forul extins de conducere a partidului, se reuneste luni pentru a stabili viitorul ministru al Apelor si Padurilor, dupa demisia subita a Doinei Pana. Pe de o parte, unele surse din PSD sustin ca premierul Mihai Tudose ar putea propune o remaniere mai ampla a Guvernului, nu doar inlocuirea unui ministru cu un portofoliu insignifiant. Sursele citate sustin ca Tudose ar vrea sa scape de mai multi ministri fideli lui Liviu Dragnea, in special sefa de la Interne, Carmen Dan. "Restructurarea Executivului ar fi un semnal ca Tudose s-a hotarat sa intre deschis in lupta pentru putere din PSD, caci nu poti sa faci restructurare daca nu voteaza CEX-ul. Iar CEX-ul e controlat de Dragnea. Daca partidul accepta restructurarea, inseamna ca Dragnea pierde meciul in fata lui Tudose", a declarat unul din vicepresedintii PSD pentru Adevarul