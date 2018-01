Politic Show:  Ce baroni PSD grabesc sfarsitul lui Dragnea. Surse: Tudose si Codrin Stefanescu cer demisia lui Mihai Fifor; De ce ministrul Carmen Dan trebuie sa-si dea demisia de indata

Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru "Adevarul" ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin Stefanescu au cerut demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor. Este pentru prima data cand Dragnea are opozitie in conducerea partidului.Prima etapa a confruntarii dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, o sedinta a CEx de patru ore, desfasurata luni, s-a incheiat fara o decizie. Insa, in premiera, Dragnea s-a confruntat cu o opozitie hotarata in partid, in special din partea unor lideri locali puternici. Este vorba de Niculae Badalau (presedinte executiv), de Marian Oprisan (presedintele CJ Vrancea) sau Adrian Tutuianu (presedintele CJ Dambovita). De altfel, nemultumi-rile razbat si din proiectul politic propus de Niculae Badalau, numarul doi in partid. Acesta face eforturi pentru a-si promova propria imagine in PSD, chiar daca este aliat, conjunctural, cu Mihai Tudose, scrie Romania libera Ministrul de Interne al Romaniei - doamna Carmen Dan - este un pericol public mult mai mare decat este politistul pedofil prins zilele acestea. Este un pericol public nu doar in sensul vag si nesigur al deciziei politice contra Romaniei: e un pericol public chiar sub aspectul pedofiliei. 1- "De indata" este un termen juridic, aferent modalitatii obligatiilor pe care o situatie juridica le impune. 2- Situatia abordarii de catre stat a fenomenului infractional in Romania a ajuns atat de grava, incat problemele de reglementare din Politie vizavi de politistul pedofil trec in fundal, scrie Cristi Grosu pe cursdeguvernare.ro Premierul Tudose vrea sa auda si argumentele politistului, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan. Decizia premierului vine in contextul in care Tudose pare sa forteze demisia ministrului de Interne Carmen Dan, apropiata de Liviu Dragnea, liderul PSD, cel cu care se afla in plin razboi politic. Carmen Dan, ministrul de Interne, a propus schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, dupa ce agentul de politie Eugen Stan ar fi abuzat sexual doi copii in scara unui bloc din cartierul Drumul Taberei, scrie revista22.ro Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. Printre presedintii de consilii judetene care au participat la evenimentul de la sediul Guvernului s-au numarat Marian Oprisan (Vrancea), Maricel Popa (Iasi), Ionel Arsene (Neamt), Marius Horia Tutuianu (Constanta), potrivit gandul.info