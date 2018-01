Politic show: Basescu: Doamna ministru Carmen Dan, dati o lectie lui Dragnea si lui Tudose si demisionati; Cat de penibila e Opozitia. PNL nu vrea sa semneze contestatia USR pe legile Justitiei

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis miercuri seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca "a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru", recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional. "Un Prim Ministru are instrumentul institutional al solicitarii de revocare adresata Presedintelui Romaniei. Fiti Prim Ministru domnule Tudose, nu gainar de Brailita. Cereti institutional revocare ministrului Carmen Dan si inchideti jocul. Fara umilirea ministrului internelor, fara jocuri politice pe seama Politiei Romane.", potrivit Adevarul. Declaratia zilei vine de lapremierul Mihai Tudose, in chiar prima sedinta de guvern. Mihai Tudose le-a urat ministrilor rezultate bune in 2018, dar sa se astepte la un an cu tensiuni mari. "La multi ani pentru cei cu care ne vedem prima data anul acesta! Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit in mod cert nu va fi", a spus Mihai Tudose, la inceputul sedintei Guvernului. A fost prima sedinta de guvern din 2018, iar tensiunile s-au simtit imediat dupa urarile de mai sus, informeaza EurActiv.ro. USR vrea sa sesizeze Curtea Constitutonala pe cele trei legi ale Justitiei adoptate in graba de PSD, insa nu are suficienti parlamentari pentru a semna contestatia. Liberaii au sesizat deja CCR si nu mai vor sa semneze si contestatia USR, pentru a poza ei in principala voce a Opozitiei. Oricum, contestatia cea mai bine argumenatata la legile Justitiei a venit de la Curtea Suprema PNL a cotestat cele trei legi ale Justitiei la Curtea Constitutionala in luna decembrie, imediat dupa ce au fost adoptate cu scandal de majoritatea PSD-ALDE. Cum legile Justitiei au fost trecute prin Parlament in procedura de urgenta, PNL n-a avut decat doua zile la dispozitie sa formuleze sesizarea la CCR. In acel moment, juristii USR au criticat, pe la colturi, sesizarea PNL, spunand ca e slaba din punct de vedere juridic, scrie Adevarul. Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. "Dragnea a condus PSD in toata aceasta perioada, obtinand, impreuna, cel mai bun rezultat din istoria PSD la alegerile parlamentare din 2016. Dar sigur ca, ocupat fiind cu guvernarea si fiind preocupat de procesul legislativ si fiind presedintele Camerei Deputatilor, eu cred ca in cateva randuri a uitat sa se mai consulte cu colegii de partid in anumite decizii pe care le-a luat de-a lungul timpului (...)", relateaza Romania libera. . Pe vremuri, am studiat alegoria, mai ales la Dante, in Convivio e Vita Nuova. Am invatat sa discern intre sensul literal si alegoria ipostazelor personificate de Dante, dupa o veche traditie medievala a intruchiparii virtutilor. Nu mi-am inchipuit insa, pina mai ieri, ca e posibil sa citesti o evidenta figura de stil de tipul alegoriei sau metaforei, nu doar in cel mai frust limbaj literal, ci si in modul cel mai inept si ridicol, pentru a-ti combate (credibil) adversarii politici. Ori dl Dragnea, autorul acestei ispravi interpretative, si-a pierdut uzul ratiunii, ori eu nu stiu ce inseamna confruntarea politica. Iata circumstantele. Deunazi, intr-o alocutiune la CSM, presedintele Iohannis a criticat procedurile "nemaivazute", abuzive si netransparente ale comisiilor si comitetelor ce au adoptat in citeva zile, grabite sa termine treaba pina de Craciun, faimoasele legi ale justitiei, relateaza Contributors.