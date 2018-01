Politic show: Liderii PSD, in apararea lui Carmen Dan; Trei nume mari din PSD se lupta pentru sefia MAI, desi Carmen Dan refuza sa plece. Cum poate scapa Tudose de ministrul de Interne

Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii. De partea cealalta, Liviu Dragnea este in turneu prin tara pentru a-si asigura sprijinul baronilor mici si mijlocii. Surse politice au declarat pentru "Adevarul" ca premierul era convins ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu va demisiona, astfel incat "o mai lasa cateva zile sa fiarba in suc propriu". "Daca nu-si va da demisia pana la CEX, o va revoca din functie", spun sursele citate. Comitetul Executiv (CEX) al PSD a fost convocat pe 29 ianuarie, la Iasi, cu scopul de a discuta restructurarea Guvernului propusa de Tudose, informeaza Adevarul Vicepremierul Paul Stanescu este de parere ca nu se impunea demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Alti lideri PSD spun ca partidul trebuie sa se concentreze pe aplicarea programului de guvernare si spera ca acest moment tensionat va fi depasit. ntrebat, joi seara, de corespondentul MEDIAFAX, daca se impunea demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, vicepremierul Paul Stanescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, a raspuns "Nu". El a refuzat sa faca declaratii suplimentare. Alti lideri ai PSD spun ca partidul trebuie sa se concentreze pe aplicarea programului de guvernare. "Guvernul este rezultatul unei coalitii politice si a votului popular! Asa cum am mai spus, CExN si coalitia analizeaza orice problema sesizata de membrii Guvernului. PSD trebuie sa ramana conectat la agenda publica si la implementarea programului de guvernare", a declarat Constantin Radulescu, presedintele PSD Valcea, citat de Gandul Competitia dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose pentru controlul PSD a intrat in linie dreapta. Ambele tabere folosesc resursele guvernamentale, saboteaza actiunile adversarilor, ii ameninta si ii linseaza mediatic. Ambele tabere folo-sesc toate armele din dotare pentru a-si creste sansele la Comitetul Executiv National din 29 ianuarie, unde se va discuta propunerea premierului de restructurare. Propunerea nu este agreata de Liviu Dragnea, pentru ca restructurarea este o formula prin care premierul incearca sa scape de oamenii sai. De altfel, Tudose a cerut deja demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuza ca l-a mintit. Premierul a avut grija sa isi coaguleze propriul grup de sustinatori, folosindu-se de parghiile avute la dispozitie. I-a oferit un aparat de lucru vicepremierului Marcel Ciolacu, care l-a parasit pe Dragnea pentru Tudose, relateaza Romania Libera. In conflictul dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose intervine liderul PNL, Ludovic Orban, care remarca faptul ca PSD este incapabil sa guverneze. "Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg", a afirmat presedintele PNL, Ludovic Orban. Orban sustine ca Politia nu mai este condusa, ina cest moment pentru ca nimeni nu are autoritate asupra sefilor. "E tot mai clar ca PSD nu este capabil sa guverneze", a mai spus el, citat de EurActiv Liderii PSD nu sunt de acord cu demisia lui Carmen Dan din fruntea Ministerului de Interne si spun ca premierul s-a pripit atunci cand a vorbit despre acest lucru. Ei avertizeaza ca acest conflict se poate termina inclusiv cu plecarea intregului Guvern si ca daca exista o confruntare in interiorul PSD, atunci cu siguranta e instrumentata din exteriorul partidului. Dumitru Buzatu: "Solicitarea demisiei adresata doamnei Carmen Dan cred ca a fost facuta intr-un mod pripit. Din pacate avem de-a face cu o escaladare a conflictului. Acest conflict poate sa duca pe de o parte la demisia Guvernului, pe de alta parte la demisia lui Carmen Dan". Viorica Dancila, presedinta organizatiei de femei a PSD: "Eu consider ca in momentul actual nu trebuie sa-si dea demisia nimeni, nici prim ministrul, nici ministrul de interne Carmen Dan. Trebuie sa evaluam toate aceste lucruri si sa avem o discutie in interiorul partidului", potrivit Digi24.