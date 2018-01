Politic show: Zi decisiva in PSD: Dragnea are majoritate in CEx si ia in calcul trantirea Guvernului daca Tudose nu renunta la functie; Ponta: Un prim-ministru care nu-si poate schimba un ministru este o marioneta; PSD - conflictul seniorilor se muta si la juniori

si ia in calcul trantirea Guvernului daca Tudose nu renunta la functie. Cum se impart taberele in partid. Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru Adevarul. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai Tudose sa cedeze si sa accepte conditiile armistitiului. Insa Tudose ar iesi umilit. Surse din PSD au declarat ca Liviu Dragnea va forta demisia premierului, insa, de partea cealalta, Mihai Tudose "nici nu se gandeste“ sa renunte la functie. Refuzul premierului ii va deschide lui Liviu Dragnea doua optiuni: sa faca pace sau sa tranteasca Guvernul Tudose, dupa modelul Grindeanu, potrivit Adevarul "Au gresit amandoi. Pare ca aruncam in aer tot ceea ce am realizat". Inaintea sedintei PSD de luni, Firea scrie pe Facebook ca cei doi au obligatia de a pune capat disputelor politice. "In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu sinceritate si ganduri bune.", isi incepe Firea mesajul. Primarul Capitalei considera gresita "impartirea in tabere, grupari, zone de interes" din PSD si spune ca Liviu Dragnea si Mihai Tudose sunt egal vinovati de situatia din partid, carora le transmite ca "au obligatia de a inceta imediat disputele politice", scrie Gandul un ministru este o marioneta. La sedinta Comitetului Executiv National (CExN) de luni se poate stabili daca Guvernul este al tarii sau al PSD, iar acest lucru poate fi clarificat prin modul in care va fi tratata disputa dintre premier si ministrul de Interne, a declarat duminica, la Antena 3, fostul premier Victor Ponta. "Va spun eu care e de fapt intrebarea luni: ramane Carmen Dan ministru sau nu? Pentru ca un prim-ministru care nu isi poate schimba un ministru este o marioneta", a sustinut Ponta. El a adaugat ca la CExN de luni sunt doar doua variante. Ori va pleca doamna Carmen Dan si, intr-adevar, Dragnea isi pierde cel mai important om, Cartelul de la Teleorman pierde, ori ramane Carmen Dan si atunci Tudose nu mai e premier, informeaza Adevarul Dupa ce presedintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, a publicat o scrisoare in care solicita pastrarea premierului Tudose si organizarea unui Congres al PSD, organizatia judeteana Arad a TSD se dezice de propriul presedinte national. "Tinerii social-democrati aradeni se declara solidari cu actuala conducere a partidului si presedintele Liviu Dragnea si suntem de parere ca organizarea unui Comitet Executiv National este o necesitate vitala in actuala conjunctura. Iar #TSDArad se delimiteaza de scrisoarea presedintelui TSD, Gabriel Petrea", a declarat pe Facebook Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad. TSD Harghita si TSD Brasov se dezic, de asemenea, de scrisoarea lui Petrea, scrie Romania Libera Epoca totalitara Dragnea in PSD s-a incheiat. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24 ca sustinatorii lui Liviu Dragnea nu sunt dispusi sa mearga pana la eliminarea premierului Mihai Tudose pentru ca "asta i-ar da foarte multa putere lui Dragnea iar ei vor ca acesta sa o imparta" si ca probabil o remaniere va avea loc. "Epoca totalitara Dragnea s-a incheiat in PSD, atunci cand Tudose le-a dat afara pe Sevil Shhaideh si Rovana Plumb", a mai spus acesta, completand ca- "De partea cealalta, sustinatorii lui Tudose, si nu numai ei, nu doresc sa se ajunga din nou la decizia presedintelui Iohannis, acum lucrurile putand sa ia o turnura in acesta eventualitate".