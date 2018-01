Politic show: Guvernul Tudose a supravietuit aproape 7 luni. Ce ii transmitea Grindeanu in prima zi de mandat; Ponta: Este evident pentru absolut toata lumea ca in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei, ci doar Guvernul lui Dragnea si al Teldrum; PSD, programul primul psihiatru

Cine incearca sa inteleaga ceva din ceea ce se intampla cu PSD, trebuie sa apeleze, nu la politica, ci la psihiatrie. Oamenii astia o tin intr-un scandal de un an de zile, iar modul in care isi inteleg problemele este "si-a bagat dracul coada" .Antropologii considera ca, esentiala in dezvoltarea speciei umane, a fost abilitatea de a construi structuri sociale organizate, capabile sa asigure, prin interactiunea indivizilor, supravietuirea in mediile cele mai ostile. Iata ca pentru PSD, regula nu se aplica. Indivizii din conducere sunt incapabili de organizare si ierarhizare. Pentru fiintele cat de cat rationale, este de neconceput sa construiesti o casa si sa-i dai foc din sase in sase luni, in vazut intregii lumi. Prin crizele succesive pe care PSD le-a creat, s-a intors, de fapt, in prima zi de preluare a puterii, a scris Ion M. Ionita pe blogurile Adevarul Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea "un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara". "Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare, proces la care noi nu participam ca n-avem timp. Nu mai vorbim de deprecierea monedei nationale, de cresterea dobanzilor, de stoparea investitiilor directe etc, etc", scrie pe Facebook Basescu, adugand ca "totusi, in lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si nu ambitiile unui DADDY". Fostul presedinte considera ca Dragnea a reusit sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre "ape mici", unde poate esua, potrivit Romania Libera. Guvernul condus de Mihai Tudose a fost in functie aproape sapte luni, dupa ce a fost investit in data de 29 iunie 2017. Este al doilea Cabinet schimbat de la formarea majoritatii PSD-ALDE, dupa ce Guvernul Grindeanu a fost demis prin motiune de cenzura initiata de PSD. Mihai Tudose venea dupa Sorin Grindeanu, cel care a stat in fruntea Palatului Victoria sase luni. "Premierul desemnat, Mihai Tudose, ar trebui sa fie constient - si eu cred ca este constient de acest lucru - si sa se pregateasca pentru momentul de peste cateva luni, cand ii va veni randul. Eu stiu ca lui Mihai ii place sahul, asa ca sa pregateasca foarte bine miscarile viitoare", i-a transmis la acea vreme Sorin Grindeanu lui Tudose. Prin declaratiile sale, Mihai Tudose lasa sa se inteleaga ca Sorin Grindeanu a fost un caz izolat si ca membrii PSD stiu cine ii trimite in functii si cui se raporteaza, informeaza Gandul. El mai spune ca este curios daca presedintele Klaus Iohannis va actiona pentru binele tarii sau "va face blat" cu Dragnea. "PSD este destructurat de catre Dragnea si echipa lui de fosti PD-isti si PRM-isti pe baza unui plan clar si de lunga durata. Dupa ce PSD si Camera Deputatilor au fost confiscate de catre Liviu Dragnea, Stanescu si "Cartelul de la Teldrum", din aceasta seara, acest grup organizat preia si Guvernul tarii! Eu am curajul sa ma lupt deschis cu acest "Cartel" si sa eliberez tara de ocupatia lui Dragnea. Acum suntem putini, dar asa eram si in 2010, cand am pornit lupta contra lui Basescu-sunt convins ca o sa castigam!", scrie Ponta pe Facebook, noteaza Adevarul. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca premierul Mihai Tudose isi contrazice propriile actiuni de pana acum, prin anuntarea demisiei. In opinia sa, Tudose ar fi trebuit sa mearga in parlament, pentru a trece printr-o motiune de cenzura. Renuntand la aceasta, premierul isi lasa sustinatorii prada represaliilor lui Liviu Dragnea, spune jurnalistul. "Faptul ca PSD a ajuns la acest vot este o greseala a PSD, nu a lui Dragnea, care nu stie sa lucreze decat asa, cu lovituri directe cu capul in zid. Partidul a facut acum o greseala [...] A avut oameni de partea sa care ar fi votat in Parlament. Tudose ii abandoneaza represalilor lui Dragnea, care cu siguranta vor urma. Pentru Liviu Dragnea e o victorie cu pierderi prea mari. Ca sa obtina acest vot, Dragnea a trebuit sa promita cu siguranta tututor baronilor, care au venit deja pregatiti cu declaratia aceea scrisa - oamenii acestia nu fac nimic gratuit.", afirma C.T. Popescu, citat de Digi24.