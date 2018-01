Politic show: Ce spune ALDE despre nominalizarea noului premier; Eurodeputatii, despre posibilitatea ca Violeta Dancila, colega lor, sa devina premier; Codrin Stefanescu: "Un prim-ministru femeie va schimba putin imaginea Romaniei ca tara"

Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, precizeaza ca ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru si ca noua propunere de prim-ministru va fi luata in coalitia PSD-ALDE. Chitoiu declara ca decizia cu privire la noua nominalizare "trebuie sa fie luata in urma unei analize amanuntite". ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata in urma unei analize amanuntite, in asa fel incat sa ne asiguram ca programul de guvernare al coalitiei PSD-ALDE va fi pus in aplicare", afirma Daniel Chitoiu, citat intr-un comunicat al ALDE, potrivit Adevarul. "Foarte multa lume nu este de acord cu socialistii, cu PSD, cu ALDE, dar nu iese la vot. Intotdeauna cei care voteaza dreapta sunt mai putini decat cei care voteaza stanga. Cred, si cu tristete o spun, ca este vina si a partidelor de dreapta din Romania. Si as vrea sa explic. In ultimele luni se vorbeste insistent de ciuma rosie, cu referire directa la PSD. Este o jignire, daca vreti, care se aduce celor 3 milioane sau nu stiu cate milioane care au votat PSD. Adica li se spune clar acestor oameni, acestor cetateni ai Romaniei, ca au fost niste tampiti si au votat niste ciumati, ca sa ma exprim plastic. Dar, pe de alta parte, partidele de dreapta nu au curaj, nu au avut, si nici astazi nu sunt extrem de explicite incat sa sprijine interesele celor care sunt anti-PSD. Comportarea partidelor de dreapta este sa nu nemultumeasca sau sa nu supere cumva votantii PSD. Pe de o parte, il faci tampit ca voteaza un ciumat, pe de alta parte nu ai curajul sa-i spui ca "tu esti apt de munca, nu primesti ajutoare sociale, te duci sa muncesti ca sa-si castigi existenta". Si atunci cei care muncesc, care provin din sectorul privat, sunt dezamagiti, de asta nu ies la vot, pentru ca nu agasit un partid care sa le sprijine in mod neconditionat interesele si sa nu se mai ocupe de toti cei care sunt dependenti si stau cu mana intinsa la stat.", a spus liderul PNL, citat de Gandul. . Social-democratii romani din Parlamentul European si-au exprimat "sprijinul total" pentru nominalizarea Vioricai Dancila ca prim-ministru din partea PSD, dar eurodeputatii populari critica aceasta numire. Viorica Dancila, liderul delegatiei PSD in Parlamentul European si sefa Organizatiei de femei a partidului, a fost nominalizata marti de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Impreuna cu colegii de coalitie de la ALDE, PSD va merge miercuri la consultari, la Palatul Cotroceni pentru a-si prezenta propunerea de prim-ministru. Eurodeputatii social-democrati isi exprima increderea ca Romania va avea in persoana Vioricai Dancila un premier care "va sti sa imbunatateasca absorbtia fondurilor europene, cat si rolul si locul Romaniei atat in Uniunea Europeana, cat si in NATO si pe plan international", scrie EurActiv Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu spune ca ministrii ALDE puteau sa faca mai mult in domeniile lor daca exista incredere in relatia dintre ministri si fostul premier Mihai Tudose, care a demisionat astazi. "E mult spus sincope. Dar, din punctul nostru de vedere, cred ca puteam sa facem mult mai multe fiecare dintre noi daca exista incredere si ni se dadea o posibilitate mai larga de a ne desfasura activitatile. E vorba de increderea si capacitatea ministrilor de a gestiona domeniile pe care le pastoresc", a spus Melescanu, ministru de Externe, intrebat despre relatia cu fostul premier Mihai Tudose. La randul sau, Gratiela Gavrilescu a spus ca "intotdeauna era loc de mult mai bine". "Acum avem un nou start, pentru ca Guvernul o sa trebuiasca in continuare sa-si asume programul de guvernare. Acest lucru este important pentru romani. (...) Eu am spus de la inceput: era foarte mult loc de mai bine si cred ca o mai buna comunicare intre ministrii si premier ar fi extraordinar, de aceea eu cred ca nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila este una intr-adevar pertinenta", a adaugat Gavrilescu, citata de Digi24. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei premier. "Stirea in sine, ca vom avea un prim-ministru femeie, va schimba putin imaginea Romaniei ca tara. Si atunci Cati (n.red. Ecaterina Andronescu) s-a retras din competitie, pentru ca in momentul in care se voteaza o femeie sa fie o majoritate zdrobitoare, Si a fost. Nu am mai vazut asa ceva, in conditiile in care cu o zi inainte a fost ce a fost la CEx, sau cu o saptamana inainte. Si noi chiar nu avem acolo sedinte linistite", a afirmat Stefanescu, intr-o emisiune la Romania TV. El a precizat ca mai intai in CEx au fost propusi Paul Stanescu si Mihai Fifor, care au spus ca doresc sa isi mentina portofoliile detinute in Guvernul Tudose si apoi au fost propuse Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila, precizeaza Romania Libera.