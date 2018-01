Politic show: Disidenta in UDMR. Peter Eckstein-Kovacs organizeaza o deplasare in Capitala, la proteste, "sa aparam statul de drept", desi UDMR e aliat cu PSD; Siegfried Muresan: Legalizarea hotiei este un risc pentru securitatea cetatenilor europeni; Basescu: Mafiile PNL-PSD, Iohannis a promulgat legea care a inchis dosarul lui Negoita. Si tu, Ralucuta? 

Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirma europarlamentarul Siegfried Muresan. "Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de a controla si slabi justitia nu trec neobservate". Guvernele Romaniei conduse de PSD si ALDE si majoritatea din Parlamentul Romaniei au incercat sa convinga lumea civilizata ca cei 500.000 de romani care au iesit in strada la inceputul anului trecut ca sa protesteze impotriva coruptiei au gresit si ca politicienii care propun slabirea justitiei au dreptate. El mai spune ca Uniunea Europeana va fi intotdeauna de partea cetatenilor cinstiti in lupta cu politicienii care incearca sa slabeasca justitia si sa actioneze impotriva intereselor oamenilor, potrivit Adevarul. Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris, joi, pe Facebook, ca "mafiile transpartinice PNL-PSD functioneaza perfect", oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari PNL, printre care si Raluca Turcan si promulgata de Iohannis. Traian Basescu afirma ca aceasta lege a inchis dosarul unei evaziuni de 77,5 milioane ron. Basescu spune ca explicatia pentru avizele rapide si pozitive din comisii, dominate de PSD si PNL, sta in buna cooperare dintre evazionistii sustinuti transpartinic si politicienii servitori ai evazionistilor". "Desigur, serviciul nu este gratuit", precizeaza fostul sef de stat. Traian Basescu afirma ca incepe sa inteleaga "tot mai bine usurinta cu care doamna Viorica Vasilica Dancila a obtinut desemnarea", scrie Gandul. . Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. "Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie. Pe 20 ianuarie sa aparam cat mai multi statul de drept.". "Nu am vorbit (cu colegii din UDMR -n.r.), nu este o actiune a UDMR, este o actiune civica, la fel cum si actiunea de pe 20 ianuarie de la Bucuresti este o actiune civica. Nu sunt convins ca vor sustine o astfel de actiune, eu ma duc acolo ca cetatean simplu, dar si ca membru UDMR." Chiar daca nu mai detine nicio functie de conducere in UDMR, Peter Eckstein-Kovacs este considerat unul dintre politicienii influenti in formatiune, scrie Adevarul. Procurorii DNA Bacau l-au retinut joi, 18 ianuarie, pe presedintele Consiliului Judetean Neamt si al filialei judetene a PSD, Ionel Arsene, sub acuzatia de trafic de influenta. In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: In cursul anului 2013, inculpatul Arsene Ionel, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, a primit de la o persoana (martor in cauza), suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala, informeaza Romania Libera. . "In ciuda faptului ca unii considera ca lipsa doamnei Dancila din prima linie in ultimii anii ar fi un contraargument, noi socotim ca este un argument. Doamna Dancila nu vine nici cu o zestre negativa de controverse, nici cu diverse prejudecati. De fapt, doamna Dancila a avut o conduita politica ce nu permite contraargumente, dar obliga la asteptari", a spus Vosganian. osganian considera ca "atributul neconflictual" al Vioricai Dancila este "un fel de oportunitate". "Vom merge umar la umar Guvern si Parlament, nu va trebui sa explicam afirmatiile premierului in contradictoriu cu declaratiile noastre si in general nu vom avea un prim-ministru care sa aiba reactii capricioase, chiar la limita bunei cuviintei", a adaugat el, citat de Digi24.