Politic show: Curaj, PSD! Esti singurul partid capabil sa provoace alegeri anticipate; Firea, despre Iohannis: Cred ca l-a surprins placut propunerea noastra de premier; Ultimele schite pentru al treilea guvern PSD dintr-un singur an. Numele de pe lista ministrilor, la votul CEx de luni

Ecaterina Andronescu este un monument de nesimtire cand spune ca protestele de strada prejudiciaza imaginea Romaniei, ca pot da senzatia de tara neguvernabila. Cum poate sa spuna asa ceva reprezentantul unei majoritati care si-a schimbat trei guverne intr-un singur an? Daca PSD-istii sunt ferm convinsi ca reforma lor, cu precadere cea din domeniul Justitiei, este benefica pentru societate, nu vad niciun motiv pentru care n-ar merge cu ea in fata urnelor. Sigur, anticipatele ar putea afecta confortul individual al actualilor parlamentari, dar marile proiecte cer si niscaiva sacrificii personale. Multi zic ca anticipatele ar consfinti aceeasi majoritate, iar opozitia ar fi la fel de slaba, deci n-ar aduce nimic nou. Fals: ar aduce ca noutate acceptarea prin vot, de catre opinia publica, a agendei ascunse a PSD. Iar asta nu e deloc putin lucru in ceea ce priveste relatia dintre conducatori si cei condusi, scrie Liviu Avram pe blogurile Adevarul. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este de parere ca presedintelui Klaus Iohannis nu i-a displacut propunerea PSD pentru functia de premier, spunand ca probabil l-a surprins, intrucat Viorica Dancila are relatii foarte bune la Bruxelles si Strasbourg si ca a avut foarte multe vizite si intalniri. "Cred ca domnului presedinte Iohannis nu i-a displacut faptul ca PSD a propus o doamna pentru functia de premier. Este un om cu relatii extraordinare la Bruxelles si la Strasbourg si relatii diplomatice. Cred ca l-a surprins placut propunerea noastra", a declarat Gabriela Firea duminica seara la Romania TV. Edilul a mai spus ca Viorica Dancila va avea un debut de mandat foarte bun. "Suntem intr-o stare de constitutionalitate, de normalitate. Dupa ce activitatea premierului interimar se va termina, eu cred ca doamna Dancila va avea un debut de mandat foarte bun", a mai spus Firea, citata de Digi24. Comitetul National al PSD se va reuni, luni dupa-amiaza, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, si 26 de portofolii, 2 ministri fiind delegati. In total, noul Cabinet va avea, ca si cel precedent, 28 de membri. Unele surse vehiculeaza intoarcerea in Guvern a Rovanei Plumb, pe postul lui Ciolacu, de vicepremier fara portofoliu. Astfel, Rovana Plumb, Paul Stanescu (Dezvoltare) si Gratiela Gavrilescu (Mediu) ar urma sa fie cei 3 vicepremieri din noul guvern. La ministerul Educatiei, Liviu Pop ar putea fi inlocuit de Ecaterina Andronescu, cea care s-a retras, in CExN al PSD, candidatura de la functia de premier, informeaza Gandul. Fostul premier Victor Ponta a anuntat, duminica, ca va vota in Parlament "impotriva" investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila, fosta sefa a europarlamentarilor social-democrati. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat. Acum voi vota impotriva cu toata convingerea", a declarat Victor Ponta la Antena 3. Fostul premier a adaugat ca decizia sa de a vota impotriva nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia sa, adevaratul premier va fi Liviu Dragnea. "Va conduce Guvernul domnul Dragnea si trebuie sa-si asume raspunderea, nu poate mereu prin altcineva. (...) Eu cred ca domnul Dragnea nu are educatia politica si capacitatea intelectuala de a conduce o tara. Acum insa o conduce. Din punctul meu de vedere o conduce prost, motiv pentru care nu mai sunt membru in PSD si o sa votez impotriva Guvernului Dragnea 3", a completat Victor Ponta, citat de Adevarul. Sunt din ce in ce mai multe cazuri de inculpati sau condamnati celebri care reusesc sa fuga de justitie, iar asta induce in societate sentimentul ca statul e slab. O spun judecatorii de la Curtea Suprema, in motivarea deciziei prin care au emis, pe numele lui Radu Mazare, un mandat de arestare, dupa ce fostul edil a anuntat ca nu mai vine la proces, pentru ca s-a refugiat in Madagascar. Luni, instanta discuta contestatia facuta de avocatii acestuia, iar daca arestarea ramane definitiva, fostul primar poate fi dat in urmarire internationala. Instanta a considerat ca, prin plecarea in Madagascar, fostul primar a abuzat de increderea magistratilor, care i-au ridicat interdictia de a parasi tara. "Radu Mazare a indus in eroare si, mai apoi, a sfidat Inalta Curte, reusind totodata sa induca in opinia publica un sentiment de slabiciune a statului roman si de zadarnicie a actului de justitie", potrivit Digi24.