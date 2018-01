Politic show: Dragnea deschide usa Cabinetului Dancila si pentru ministrii cu probleme penale. "Tinem cont de voturile romanilor si ne facem noi Guvernul"; Tariceanu: Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un fel de administrator; PSD, un cadavru incapatanat

Ca o reptila ranita, PSD se zbate si loveste in stanga si dreapta. Cu cat se zbate mai tare, cu atat e mai periculos si actiunile sale se vor transforma in tragedii sociale. Lumea pe care PSD se chinuie sa o pastreze este depasita de timpurile moderne si doar scara istoriei ne impiedica sa vedem ca viitorul s-a dezis deja de Liviu Dragnea si minionii sai nevrotici. E nevoie de rabdare si de o incapatanare cel putin egala din partea noastra. Sa ne intoarcem in istoria recenta, cand PSD (sub numele de FDSN) a trecut printr-un soc asemanator si doar nepriceperea si rapacitatea celor de la CDR au impiedicat disparitia partidului la momentul respectiv. Din fericire, exista un nucleu dur care i se opune PSD-ului, chiar daca nearticulat si inca lipsit de experienta politica. Sa trecem peste iritarea pe care ne-o creeaza imaturitatea opozitiei si sa remarcam ca in Romania creste o societate civila puternica. PSD stie, dar nu intelege. Cu fiecare palma pe care o primeste in strada va deveni si mai obtuz si mai sufocat de frica disparitiei, scrie Dan Ionescu pe blogurile Adevarul. Fiecare ministru va primi, individual, votul de incredere in CEx, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei Comitetului Executiv. Raspunzand la intrebarile jurnalistilor, seful PSD a replicat ca cei care sunt cercetati penal pot face parte din Cabinet, pentru ca au "decis sa tina cont de votul romanilor" si sa-si faca singuri Guvernul. Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au avut o intrevedere, luni, inaintea CExN al PSD. "Vom veni in CEx vineri unde va fi votat fiecare ministru in parte. Daca vor fi mai multe propuneri pe un minister, CEx va analiza care este cea mai buna propunere, pentru ca dincolo de reprezentarea politica, care e importanta, cel mai important lucru este ca orice membru al Cabinetului sa fie bine pregatit si sa sa isi aduca contributia lui", a declarat Dragnea. Intrebat daca persoanele cercetate penal pot face parte din Cabinetul Dancila, seful PSD a raspuns scurt: "Da. Am hotarat sa ne facem noi guvernul", scrie Gandul. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fi discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri. Noi suntem intr-o situatie nefireasca in care a trebuit altcineva (n.r. decat presedintele partidului care a castigat alegerile - Liviu Dragnea) sa fie prim-ministru. Ce rol trebuie sa indeplineasca acest prim-ministru? Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, si trebuiau sa inteleaga aceasta chestiune, un fel de administrator. Si nu o spun cu niciun fel de conotatie peiorativa", a declarat Tariceanu. Presedintele ALDE a subliniat ca premierul desemnat Viorica Dancila i-a facut o impresie "foarte buna"."Cat de bun este un prim-ministru nu poate sa faca treaba singur. Doamna Dancila are o experienta de europarlamentar, am stat de vorba cu domnia sa, o cunosc destul de putin, dar din discutia pe care am avut-o mi-a facut o impresie foarte buna", a completat acesta, citat de Digi24. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN al PSD, ca nu a discutat despre o posibila invitare a UDMR in coalitia de guvernare, el apreciind ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE este suficiant de stabila. "Eu nu fac invitatii la televizor nimanui, cu atat mai putin UDMR-ului, pentru care am un mare respect, ca si partener serios de dialog si de colaborare in Parlament. Eu nu am avut nicio discutie cu UDMR pana acum" a declarat Liviu Dragnea. Intrebat daca ar trebui invitat UDMR in coalitia de guvernare, Dragnea a spus ca "neavand nicio discutie in sensul asta", nu are ce sa comenteze. Dragnea a dat asigurari ca majoritatea PSD-ALDE este suficient de stabila in Parlament - "S-a vazut la semnaturile cu care am mers la Cotroceni". Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, luni, ca este oportuna cooptarea la guvernare a UDMR, insa el a inteles ca parlamentarii Uniunii nu vor acest lucru, adaugand ca in urma discutiilor pe care acestia le vor avea cu premierul desemnat, Viorica Dancila, se va stabili acest lucru, potrivit Gandul. Sefa Comisiei "Alegeri 2009", deputata PSD Oana Florea, va depune un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni, desi Codul Penal prevede ca nicio pedeapsa cu inchisoarea nu poate fi mai mica de 15 zile. Daca legea ar fi adoptata, Codruta Kovesi, Gabriel Oprea si Florian Coldea risca puscaria. Comisia de ancheta parlamentara, care adopta un raport pe baza unui vot politic, nu pe baza unor probe, se transforma in instanta de judecata din moment ce stabileste sanctiuni cu puscaria pentru persoanele care nu vor sa se prezinte la audieri. Potrivit propunerii legislative, comisia poate avea acces la orice categorie de informatii, "inclusiv informatii clasificate, in conditiile legii". Oana Florea a mentionat ca proiectul preia in proportie de 80% sintagme si principii din cele 4 decizii ale CCR de anul trecut, referitoare la activitatea acestei Comisii de ancheta a alegerilor din 2009, scrie Adevarul.