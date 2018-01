Politic show: Cum vor vota minoritatile la investirea Guvernului Dancila; Florin Citu: "Declaratia 600 este razbunarea lui Dragnea pe protestatari"; Un deputat PNL sustine ca un coleg liberal i-a cerut sa nu-i mai puna "intrebari tampite" ministrului PSD

Liviu Dragnea n-a vrut sa amane sedinta Comitetului Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose, desi fusese avertizat ca a doua zi premierul PSD urma sa-l primeasca la Palatul Victoria pe Shinzo Abe, premierul Japoniei - au declarat surse politice pentru "Adevarul". Pana si partenerii din ALDE i-au cerut lui Liviu Dragnea sa amane CEX-ul, dar s-au lovit de refuzul liderului PSD. Luni, 15 ianaurie. Presedintele PSD Liviu Dragnea ii convoaca pe liderii din teritoriu la Bucuresti pentru a-i forta demisia lui Mihai Tudose. Surse din coalitia de guvernare au declarat pentru "Adevarul" ca mai multi oameni din tabara premierului i-au transmis lui Dragnea sa amane CEX-ul cu o zi, in conditiile in care Mihai Tudose urma sa-l prrimeasca pe 16 ianaurie pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, care sosea in Romania insotit de o delegati de oameni de afaceri cu scopul de a parafa investitii. Unul dintre vicepresedintii PSD au declarat pentru "Adevarul" ca Dragnea a refuzat, pe motiv ca "fiecare zi care trece este in avantajul lui Mihai Tudose". Erau zilele in care atat Liviu Dragnea, cat si Mihai Tudose isi cautau aliati in teritoriu pentru a castiga lupta pentru putere in PSD, scrie Adevarul. Viorica Dancila va fi al treilea premier al Romaniei pus de guvernarea PSD-ALDE, intr-un singur an. Bine, mai e si varianta teoretica in care nu primeste votul Parlamentului pe 29 ianuarie, dar asta ar fi chiar o farsa avand in vedere ca cele doua partide controleaza legislativul tarii. In fine, s-a vorbit mult pe seama apetitului PSD pentru a-si sacrifica premierii, dar acum nu ai ce face si ar trebui sa te uiti in viitor. Pentru ca premierul cel nou, bun sau rau, are de facut o gramada de lucruri pentru tine. Multe sunt restante ale PSD-ului de anul trecut, altele sunt promisiuni din programul de guvernare care trebuie onorate in 2018. Program de guvernare cu care, de altfel, pesedistii stau tot timpul in gura, cand vorbesc de premieri. Pe principiul "nu conteaza omul, ci programul". Am selectat acum sapte dintre lucrurile pe care Viorica Dancila trebuie sa le faca in acest an si care-i privesc in special pe tineri. Ca sa stii in decembrie (sau cand o va da PSD-ul afara) cu ce te-ai ales din mandatul ei, informeaza Vice. Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila s-au intalnit, marti, cu reprezentantii minoritatilor nationale din Parlament. Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat, dupa discutie, ca votul reprezentantilor grupului in ceea ce priveste investirea noului Guvern Dancila nu va fi compact. Intrebat daca premierul desemnat Viorica Dancila va avea sustinerea grupului minoritatior nationale, Pambuccian a raspuns: "Imi e greu sa spun, nu am avut o discutie cu grupul. Dumneavoastra v-ati obisnuit cu un grup foarte compact ca vot. Lucrul asta este mai putin valabil in circumstantele de acum, adica o sa vedeti ca nu vom vorbi de un fel de a vota al grupului in totalitatea lui, nici de data asta". El a aratat ca reprezentantii grupului isi doresc o situatie politica stabilizata. "Ne dorim sa vedem o situatie cat de cat stabilizata pentru ca e ciudat, vorbim de al treilea premier intr-un an, ceea ce bine nu e. Cred ca probabil vom avea un Guvern si s-ar putea sa fie mai de durata decat sase luni", a spus Pambuccian, citat de Gandul Declaratia 600 este razbunarea lui Liviu Dragnea pe protestatari, a spus la RFI vicepresedintele PNL Florin Citu. In opinia sa, Ionut Misa nu trebuie cooptat in Guvernul Dancila, pentru ca e depasit de situatie. Florin Citu precizeaza despre Declaratia 600 ca "nu este un formular nou, dar in 2018 lucrurile s-au schimbat si daca ne uitam la ce s-a intamplat, este clar ca vedem o razbunare in principal a lui Liviu Dragnea, folosind ANAF, pe cei care demonstreaza impotriva PSD, pentru ca in 2018 au fost incluse in acest formular persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala si aici nu numai ca au fost incluse, dar li s-au crescut si taxele, pentru ca pana in 2018 aceste persoane nu plateau mai mult de echivalentul a cinci salarii medii brute, acum platesc ca toti ceilalti". Cine ar trebui sa-si asume raspunderea pentru problemele aparute? ￯In primul rand, ministrul Finantelor si presedintele ANAF. Ionut Misa nu are ce cauta in celalalt Guvern, iar presedintele ANAF la fel. Cei doi au aratat ca sunt doar sclavii lui Liviu Dragnea si atat (...). Ionut Misa nu este la prima abatere, relateaza Romania Libera Deputatul liberal, Pavel Popescu, a primit miercuri o replica acida de la colegul sau de partid, Florin Stamatian (foto), cu ocazia audierii lui Florin Bodog pentru functia de ministru al Sanatatii. "Nu mai pune intrebari tampite, doar facem opozitie", i-ar fi zis acesta. olegi de partid si de Parlament dar opozitia are regulile ei si trebuie facuta cu orice pret. Mirandu-se de unde PSD va lua 2,8 miliarde euro pentru a construi spitalul republican din Bucuresti, dar si alte opt spitale regionale, Pavel Popescu, membru al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a indrzanit sa adreseze o intrebare in acest sens viitorului ministru al Sanatatii. Nu numai ca nu a primit raspuns de la acesta dar a si fost pus la punct de colegul sau de partid, clujeanul Florin Stamatian. "Poate trebuia sa fi ascultat sfatul colegului meu Florin Stamatian care mi-a recomandat sa nu mai pun intrebari tampite de genul celei de mai sus. Ca doar facem "opozitie", a scris miercuri Pavel Popescu intr-o postare pe Facebook. El este dezamagit ca Florin Bodog a refuzat sa spuna de unde vor veni banii. "Dragi romani, acesti bani nu exista. Pentru ca programele de guvernare PSD au fost mereu minciuni colorate in poze frumoase, conform Digi24.