Politic show: Cu cine joaca PSD hora unirii; Siegfried Muresan, despre reactia UE pe legile Justitiei: Este de o duritate fara precedent. Romania risca sa piarda fonduri europene, risca marginalizarea; Petitie pentru mentinerea ministrului Pop in Guvern: "A facut cateva greseli de exprimare, dar a demarat schimbarea in bine a Educatiei"

Suma dorintelor si a proiectiilor noastre formeaza si copacul numit Romania care, in momentele noastre de patriotism inaltator, se leagana pe muzica lui Aurelian Andreescu. In acest copac al Romaniei a existat o mare dorinta: Unirea. Mica sau mare, a ramas ca ideal, chiar si dupa ce s-a implinit. Oamenii mari ai istoriei noastre au cugetat prelung si au gasit atunci calitatile prin care sa ne asigure premise bune si pentru ziua de azi. Dar astazi, noi am ajuns sa ne imaginam cum arata copacul cu dorinte al PSD: pe o petala de trandafir, sta scris: "sa guvernam Romania". Pana aici, totul pare perfect. Cand ajungem insa la calitatile care hranesc aceasta intentie nobila ne lovim de foarte multe hibe de partid. Dorinta, in sine, este legitima si, oarecum, istorica: conduci Romania spre centenar. Dar in stropitoare s-au usurat cu nonsalanta doar cei mai puternici pana cand toata Romania a ajuns sa colcaie in duhoarea unor interese meschine. Speram ca undeva, in partidul fruntas, exista niste constiinte social-democrate care, satule de acest miros pestilential, vor spune "ajunge zilei lacomia ei" si ne vor da ceva semnale de viata, a scris Viorela Mihai pe Republica.



. Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate in cazul in care guvernarea PSD-ALDE va continua sa modifice legislatia din domeniul Justitiei. "Comunicatul Comisiei Europene din aceasta dupa-amiaza este de o duritate fara precedent in cei 11 ani de cand Romania face parte din Uniunea Europeana. Ce inseamna asta? Inseamna ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate, risca sa fie marginalizata la nivel politic in toate institutiile europene, tara noastra se indeparteaza tot mai mult de zona euro, in conditiile in care celelalte state membre din afara zonei fac progrese vizibile in directia adoptarii monedei unice, iar aderarea la spatiul Schengen dispare de pe agenda europeana cu actualul Guvern PSD - ALDE. Nu mai exista nicio indoiala ca Romania, in loc sa inainteze spre Europa, face astazi pasi mari inapoi.", a spus acesta, citat de Adevarul. . O petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, Liviu Pop, a fost initiata online, initiatorul acesteia precizand ca poate acesta "a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase", dar a "demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar". Cand intr-un sistem lucrurile se schimba in bine, nu inlocuiesti autorul schimbarii! Poate ca ministrul Liviu Marian Pop nu a fost nici cel mai bun PR-ist din Guvern si cert a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase, ba a facut si cateva greseli de exprimare, dar atunci cand a fost numit Ministru al Educatiei, Pop nu a fost selectat nici pe competente oratorice, nici pe competente de bun purtator de cuvant, ci pe competente reale, probate de o cariera de-o viata in invatamantul preuniversitar", se arata in textul petitiei. Initiatorul acesteia precizeaza ca Liviu Pop este primul ministru al Educatiei care cunoaste aceasta parte a sistemul romanesc de educatie si ca acesta "a demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar, eliminind prin reforma structurile de tip caracatita si punand stavile serioase hotiei, imposturii si birocratiei", scrie Gandul. Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea lui Jean-Claude Juncker si a lui Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. "Care este articolul din legile Justitiei pe care il considera nedemocratic? (...) Uite, sunt un om care a fost 10 ani in Consiliul European, care a lucrat 10 ani cu Comisia Europeana, in acest comunicat Comisia Europeana bate campii, imi pare rau. Dar noi care suntem pamanteni, traitori aici, in Romania, si care vorbim de trei luni de legile justitiei (...), care este articolul care impiedica exercitarea Justitiei, din cele trei legi deja trimise la Curtea Constitutionala?", a afirmat Basescu. El a a afirmat ca, in cazul in care, CE isi manifesta o ingrijorare profunda privind respectarea drepturilor omului, atunci este de acord cu Comisia. "Primul lucru pe care trebuie sa-l intelegem cand vorbim de ingrijorari profunde este de respectare a drepturilor fundamentale pentru ca acesta e principiul pe care s-a construit UE. Nu exista democratie in afara respectarii drepturilor fundamentale ale omului. Daca aici este o ingrijorare, sunt de acord cu CE", a mai spus Basescu, citat de Romania Libera. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a precizat, miercuri, ca senatorul Verestoy Attila a promovat in Parlament democratia si interesele tarii in care s-a nascut, adaugand ca a ales mereu proiectele importante in detrimentul interesului personal. "Cu profund regret si tristete am aflat vestea decesului colegului nostru, senatorul Verestoy Attila. Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare din Romania care a promovat, in timpul celor 8 mandate in Parlamentul Romaniei, democratia si interesele tarii in care s-a nascut. Dupa Revolutie, a fost unul dintre cei care au avut o contributie decisiva in dezvoltarea UMDR si in construirea unei relatii bune intre comunitatile maghiara si romana. De-a lungul anilor am colaborat excelent si am avut in el un partener de dialog onest, care a ales intotdeauna sa lase deoparte interesele personale in favoarea unor proiecte importante.", a spus Calin Popescu-Tariceanu pe pagina sa de Facebook, potrivit Gandul.