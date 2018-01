Politic show: Citu (PNL): Daca ne uitam, vedem un Guvern de papusi si in spatele fiecarui ministru vedem si cine este papusarul; USR: Numirile din actualul Guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria tarii

USR a afirmat vineri ca ministrii din Guvernul Dancila "sunt o bataie de joc fara precedent in istoria tarii", iar revenirea in functie a Rovanei Plumb si mentinerea vicepremierului Paul Stanescu in noul Cabinet arata ca PSD ignora criteriile de integritate. Presedintele formatiunii spune ca singurul scop al lui Liviu Dragnea este acela de a scapa de dosarele penale. "USR considera ca numirile in guvernul condus de Viorica Dancila ne ofera acelasi spectacol de incompetenta cu care PSD ne-a obisnuit deja. Sunt aceleasi personaje, s-a schimbat doar omul din scaunul de premier, de aceasta data avem de-a face cu unul dintre cei mai supusi oameni ai lui Liviu Dragnea", afirma USR. De asemenea, partidul considera ca ministrii propusi in noul Guvern "sunt o bataie de joc" si critica decizia de mentinere a lui Carmen Dan in Ministerul de Interne, spunand ca aceasta a gestionat gresit cazul politistului pedofil si nu a indeplinit nicio masura din programul de guvernare, precizeaza Adevarul. Fostul presedinte Traian Basescu a scris joi, pe contul sau de Facebook, ca in Romania si in Uniunea Europeana nu a existat "sef de partid care sa-si fi sfidat poporul asa cum au facut-o Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu". "Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile", a scris Traian Basescu, noteaza News.ro. "Dragnea vrea sa aduca la propriul nivel, acela de condamnat penal, cea mai importanta institutie executiva a tarii, Guvernul Romaniei", a adaugat Basescu. Intr-un interviu acordat Adevarul, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus ca social-democratii vor numi ministri cu probleme penale in guvernul Dancila. "Pentru ca putem", a fost explicatia oficialului PSD, potrivit EurActiv. Vicepresedintele PNL Florin Citu a afirmat vineri ca noul Guvern este unul de "papusi" si cere ca Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu sa dea explicatii cu privire la salariile romanilor, despre care spune ca vor scadea in 2018. "(...) In 2018 va continua atacul PSD asupra sectorului privat si va continua planul PSD de scoatere a Romaniei din UE. Au reusit sa-i supere pe cei de la UE si sa fie ingrijorati de ceea ce se intampla in Romania si primi semnale in fiecare zi. Guvernul care a iesit azi din CEX PSD arata clar ca nu sunt interesati de bunastarea romanilor si de viitorul Romaniei, sunt interesati doar cum sa isi distribuie banii pe perioada urmatoare. Daca ne uitam vedem un Guvern de papusi si in spatele fiecarui ministru vedem si cine este papusarul. De fapt sunt impartite domeniile pe baroni PSD si, la o citire atenta, veti vede in ce directie se vor duce banii in 2018", a afirmat Florin Citu intr-o conferinta de presa. De asemenea, el le cere lui Liviu Dragnea si Liei Olguta Vasilescu sa dea explicatii cu privire la micsorarile de salarii din 2018, in caz contrar romanii sa le trimita flutrasele de salarii, relateaza Adevarul. Aroganta dregatorilor romani si nesimtirea sustinatorilor lor au atins cote paroxistice. Aparenta nebunie are sistem. D-zeu nu bate insa cu bata. Le ia mintile celor pe care vrea sa-i piarda. Sau le-mpietreste inima. Unul dintre cei mai toxici tovarasi ai PSD-ismului dezlantuit, in speta secretarul general adjunct al acestui demn continuator al comunismului romanesc, a declarat de bunavoie si nesilit de nimeni de ce, anume, partidul sau va popula executivul tarii cu penali. "Pentru ca putem", a exclamat Codrin Stefanescu. Mandru de el, de aliatii PSD gen RTV si Antena trei si adulandu-i fara vreo rezerva pe stapanii majoritatii parlamentare si, implicit ai tarii, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, omul, sincer, si-a intarit propriile cuvinte. Ca orice individ obisnuit sa fie prins cu minciuna, care staruie, totusi, ca nici usturoi n-ar fi mancat, nici gura nu i-ar mirosi, secretarul general adjunct al PSD a repetat: "Da, putem". Asa sa fie? Unora nu le pare clar deloc, pe moment, ce le sta realmente in puteri vedetelor teleormanizatului PSD si aliatilor lor, in efortul demontarii statului de drept si a democratiei liberale, conform Deutsche Welle. Deputatul USR Ionut Mosteanu a declarat ca numirea in Guvernul Dancila a unor ministri cu probleme penale este un lucru grav, iar semnalul trimis de Romania catre partenerii europeni este unul prost. El spune ca, in doua luni, PSD va incepe o noua "ofensiva" asupra Justitiei. "Avem un al treilea Guvern Dragnea, putem sa spunem Guvernul Dragnea 3. Acum se pare ca si-a gasit, in sfarsit, varianta perfecta in conducerea Guvernului si foarte probabil in urmatoarele doua luni vom vedea o noua ofensiva impotriva Justitiei, de data aceasta avand omul care sa il asculte acolo", a spus Ionut Mosteanu la finalul Birourilor Permanente Reunite, potrivit News.ro. Acesta spune ca ministrii cu probleme penale din noul Guvern transmit un semnal foarte grav partenerilor internationali ai Romaniei, iar Guvernul trebuie "sa fie de o conduita morala ireprosabila", noteaza Stirile ProTv