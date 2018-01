Politic show: Guvernul Dancila, la testul Parlamentului. Pe cate voturi se bazeaza PSD-ALDE; Cine l-a tradat pe Nastase. Dezvaluiri dupa 12 ani; Declaratie-soc a liderului UDMR despre programul de guvernare

Pe cate voturi se bazeaza PSD-ALDE. Dragnea: "Tot timpul sunt emotionat". Orban: "Daca PSD vrea sa scape de Dragnea, acum este ocazia." Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, al treilea Cabinet PSD-ALDE din ultimul an. PNL a anuntat ca va vota impotriva guvernului, iar UDMR va decide luni cum se va pozitional. Liberalii si udemeristii au criticat programul de Guvernare, despre care Kelemen a spus ca e scris "intre doua beri", iar Orban ca a fost redactat "la betie", noteaza Gandul Cum a decurs "Noaptea cutitelor lungi" din PSD, ce i-a spus Basescu. Adrian Nastase a povestit, dupa 12 ani, cum l-au tradat apropiatii sai in celebrul episod de la Hotel Confort, cand a cerut un vot de incredere in PSD. Fostul premier a povestit despre ce s-a intamplat mai exact in acea noapte, cand ceruse un vot de incredere, insa Mircea Geoana a hotarat sa puna la vot demisia sa. Continuarea in EVZ Liviu Dragnea: Speram sa ne sustina. Cabinetul Dancila va trece de Parlament fara emotii. Liderii coalitiei de guvernare spun ca au majoritate confortabila, asa ca nu isi fac probleme pentru votul de maine. Totusi, PSD si ALDE spera obtina si voturile celor de la UDMR, in ciuda criticilor pe care Uniunea le aduce programului de guvernare. Reprezentantii comunitatii maghiare au spus ca noul program de guvernare arata "de parca ar fi scris la Ministerul Agriculturii, intre doua beri", potrivit Digi 24 Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume". Intrebat daca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis se teme de o eventuala suspendare, Traian Basescu a raspuns ca "suspendarea n-are nicio sansa sa treaca", relateaza Realitatea.net Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD. Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a precizat: "Raspunsul este nu", potrivit Adevarul in care sa spuna ce au realizat. Romanii trebuie sa afle de la noii ministri despre activitatea lor si, in acest scop, acestia vor comunica saptamanal ceea ce fac, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Codrin Stefanescu a sustinut ca strategia de comunicare a guvernului, actualizata in cadrul reuniunii PSD-ALDE de la Palatul Parlamentului, exista mai demult, dar nu era utilizata la intreaga ei capacitate, scrie Romania Libera