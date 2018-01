Politic show: De ce-l sustin rectorii din Romania pe ministrul agramat al Educatiei, numit de PSD; 30 de "virgule" disparute sau modificate in "Biblia" PSD-ALDE; Tariceanu, despre criticile presedintelui Iohannis: Nu cred ca au altceva decat o pura valoare politica. Realitatile demonstreaza exact contrariul

Daca te-ai distrat zilele trecute cand ai vazut ce greseli gramaticale face noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, acum trebui sa-ti dau o veste proasta. Mai mult de jumatate din numarul rectorilor din Romania considera ca nu e nimic de ras in prestatia fostului lor coleg de la Suceava, mai mult chiar, il sustin public pentru portofoliul Educatiei. Nu mai putin de 45 de rectori din 75 (cati fac parte din Consiliul National al Rectorilor) au semnat o scrisoare deschisa in care-si manifesta aprecierea pentru Valentin Popa. Presedintele Consiliul National al Rectorilor este deputatul Sorin Campeanu (fost ALDE), care face parte si din comisia de invatamant din Parlament, iar de aici se poate trage concluzia ca mobilizarea rapida a consiliului a avut resorturi politice. Intre Ecaterina Andronescu si Valentin Popa, Sorin Campeanu a jucat pentru cel din urma, cunoscute fiind disensiunile sale cu fostul ministru al Educatiei, scrie Vice. . Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand ca el va muri in picioare si ca seful statului, Klaus Iohannis, nu este protejat. "Daca voi fi chemat si intrebat n-o sa ma joc cu vorbele, nu o sa spun jumatati de adevaruri. Am sperat mult ca o sa fiu luat in serios prin ceea ce spun de-a lungul vremii. Am spus ca nu mi-e teama, daca mor, mor in picioare, nu am de ce sa mint si cand e vorba de un interes major al acestei tari nu ma dau inapoi." "Eu tot sper ca presedintele Iohannis sa fie mult mai constientizat si sa inceapa sa aiba acces la mai multe informatii decat are acum si despre ceea ce s-a intamplat inainte si despre remanentele din acei ani pentru ca nu s-a terminat, mai sunt reminiscente, mai sunt practici la fel de nenorocite. E seful statului, nu se poate deroba de aceasta raspundere. Nu poate sa spuna niciodata ca nu a stiut, nu e treaba mea. E obligat sa se implice", a adaugat liderul PSD, citat de Gandul. Guvernul Dancila a fost aprobat de majoritatea parlamentara formata din PSD, ALDE, UDMR si minoritatile nationale. Si mai importanta decat aritmetica parlamentara este insa vaporizarea mai multor angajamente din programul de guvernare, la care se adauga modificarea altora. De la un Executiv la altul, promisiunile facute in campanie de reprezentantii PSD-ALDE se dovedesc tot mai iluzorii. Programul de guvernare Dancila trebuie comparat cu cel primit de Sorin Grindeanu, deoarece acesta este primul din seria de trei si transpune cel mai fidel promisiunile facute in campania electorala de social-democrati si liberal-democrati. Iar cheia citirii o reprezinta chiar declaratia facuta de presedintele PSD, Liviu Dragnea, imediat dupa castigarea alegerilor parlamentare: "Tot ceea ce am promis si am prezentat, fara exceptie, in timpul campaniei electorale va fi respectat la virgula. Orice masura, orice cifra, orice actiune care a fost prezentata si care a fost prinsa in programul nostru de guvernare va fi respectata fara niciun fel de ezitare", scrie Digi24. Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", sustine liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Tariceanu a declarat, la Romania TV, ca aceste critici formulate de presedinte luni seara sunt, mai degraba, pentru "a da apa la moara celor care protesteaza de o buna bucata de vreme, invocand lucruri neadevarate precum atacul la independenta Justitiei sau lupta impotriva coruptiei. Realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a declarat presedintele Senatului. Presedintele Klaus Iohannis a criticat dur, luni seara, la finalul ceremoniei de depunere a juramantului de catre Guvernul Dancila, primul an de guvernare al Coalitiei PSD-ALDE, spunand ca este o discrepanta majora intre promisiunile cu care partidele coalitiei majoritare au venit in fata romanilor si situatia in care ne aflam, informeaza Adevarul. Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. "Parlamentul Romaniei a sustinut masiv noul Guvern social-democrat, dandu-i premierului Viorica Dancila un mandat care va fi atent monitorizat de partenerii straini ai tarii si de catre investitori", scriu jurnalistii Reuters. Romania numeste al treilea premier intr-un an pe fondul luptei anticoruptie, scrie publicatia The New York Times. Autorul articolului noteaza ca Viorica Dancila era un politician putin cunoscut, iar unele dintre alegerile sale pentru cabinet si legaturile cu Liviu Dragnea arata ca preia functia pe fondul scepticismului romanilor legat de independenta si capacitatea ei de a aduce stabilitate, potrivit Digi24.