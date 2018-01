​Politic show: Paul Stanescu: Functionarul public, daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, nu poti sa-l lasi fara serviciu. El nu mai are familie?; Orban: "Vom folosi toate parghiile ca sa blocam atacul asupra justitiei"

Paul Stanescu, avizat favorabil in comisii pentru functia de minsitru al Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice, a declarat in cadrul audierii ca functionarul public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara, ci ar trebui transferat la alt loc de munca. "El nu mai are familie, copii, cu ce ii intretine?", a declarat Stanescu. El contrazice, astfel o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat. E vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca. Un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? Din punct de vedere uman, cum sa-i spui unui om care e doar acuzat sa plece acasa, ca nu mai are servicu, salariu? El nu mai are familie, copii, cu ce ii intretine?", a declarat Paul Stanescu in timpul audierilor din Parlament, citat de Adevarul. Mai multe datorii decat bani in cont. Asta reiese daca aruncam o privire peste declaratiile de avere ale demnitarilor care s-au aflat la guvernare in ultimul an. Cei mai multi isi pot trece in cont mai degraba decizii indoielnice, rostiri trasnite si colectii de perle. Viorica Dancila este, de departe, cel mai instarit premier din cele trei guverne PSD - ALDE. Are in conturi peste 68 de mii de euro si mai bine de 153 de mii de lei. Ar fi fost chiar mai avuta, dar in 2016 a cotizat 20 de mii de lei la Partidul Social Democrat. Dintre ultimii trei premieri, Sorin Grindeanu este cel mai sarac. Social democratul detine doua terenuri si o casa. Are datorii de aproape 44 de mii de euro. Mihai Tudose sta ceva mai bine. Are pe numele sau doua masini si o casa, dar si o colectie de timbre pe care a evaluat-o la 30.000 de euro. A trecut in declaratia de avere datorii 5 mii de euro. I-a imprumutat de la un prieten - e stiuta aversiunea sa fata de banci, scrie Digi 24. PNL a transmis ca a luat act de decizia CCR privind neconstitutionalitatea modificarilor aduse la Legea privind statutul magistratilor. Liderii partidului sustin ca, deciziile CCR demonstreaza inca o data falsitatea sustinerilor unor reprezentanti ai PSD - ALDE. neconstitutionalitatea modificarilor aduse la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, urmare a sesizarilor depuse de PNL. Acest fapt conduce la revenirea in dezbaterea parlamentara a celui de-al doilea proiect care modifica Legile Justitiei", potrivit unui comunicat de presa. PNL a adaugat ca deciziile CCR demonstreaza inca o data falsitatea sustinerilor unor reprezentanti ai PSD - ALDE, care au intoxicat opinia publica cu privire la soliditatea solutiilor legislative propuse. "Partidul National Liberal va continua sa foloseasca toate parghiile parlamentare si legale pe care le are la dispozitie pentru a bloca atacul dat de actuala majoritate parlamentara PSD-ALDE-UDMR si a celor certati cu legea pentru slabirea independentei justitiei. In acest sens, in cadrul procedurilor parlamentare, PNL va milita pentru sesizarea Comisiei de la Venetia, chiar daca acest demers a fost refuzat recent de Curtea Constitutionala", se arata in documentul citat, potrivit Romania Libera. Cei mai multi dintre ei erau prea emotionati sa-mi raspunda la intrebare si voiau sa se bucure de ziua asta, nu sa se gandeasca la cat timp vor ocupa scaunul de ministru. La cum s-au desfasurat lucrurile pana acum, cabinetul Dancila are sanse de supravietuire cam sase luni. Sigur, fosta europarlamentara de Videle este "o femeie civilizata si neconflictuala" ceea ce ii ofera un avantaj fata de predecesorii sai, iar riscul ca aceasta sa genereze un nou conflict in partid pare scazut. Dar o lectie foarte importanta de viata pe care am invatat-o in ultimul an de guvernare PSD e ca nu stii niciodata cum imparte Dragnea ciolanul in partid. Si Grindeanu si Tudose au fost catalogati ca marionetele sefului PSD pana la divort. Tocmai d-asta n-ai de unde sa stii sigur daca Viorica Dancila nu se va rascula impotriva stapanului. Iar atunci scenariul din ultimul an si jumatate va fi reluat: o alta runda de ministri anonimi si emotionati, scosi din jobenul sefului Dragnea. Cu astea in minte, mi-am petrecut ziua de ieri vanand ministri in Parlament. A fost ziua cea mare pentru ei, audieri si votul din plen, asa ca am vrut sa-i aduc cu picioarele pe pamant si i-am intrebat in cate luni cred ei ca vom avea un nou guvern, relateaza Vice Comisia Europeana sustine ca urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, potrivit unei comunicari a reprezentantei Comisiei din Romania, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind acest proces, mizele aflate in joc precum si potentialele riscuri. Suntem frecvent in contact cu Guvernul si Parlamentul Romaniei, precum si cu sistemul judiciar si societatea civila, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare. Puteti atribui acest raspuns Comisiei Europene", se arata intr-un raspuns, transmis Mediafax, al reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, informeaza EurActiv.