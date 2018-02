Politic show: "Razboi" pe fata in PNL: Ludovice, Ludovice, nu te lasi de metehnele care te-au "consacrat" in PNL; Iohannis si Dragnea - doua gesturi care te zgarie pe creier; Udrea iese din nou la atac, vizati fiind tot Coldea si Kovesi

Cele mai importante prevederi din Legea privind statutul magistratilor au fost declarate neconstitutionale de CCR. Adevarul va prezinta, pe puncte, articolele esentiale care au picat la Curte. Statutul magistratilor este a doua lege a Justitiei dezbatuta de CCR. Prima - privind organizarea judicara - a fost declarata in mare parte constitutionala, iar a treia - statutul CSM- urmeaza sa fie dezbatuta pe 13 februarie. Comisia Iordache a strecurat in lege ca procedurile judicare sunt informatii de interes public, deci pot fi puse la dispozitia Parlamentului. CCR n-a fost de acord. In categoria procedurilor judiciare intra si informatii secrete, ca parte a anchetei penale. CCR a declarat neconstitutional si articolul din lege care defineste procedura de numire a presedintelui si a vicepresedintilor Curtii Supreme. Legea spune ca seful statului este cel care numeste sefii Inaltei Curti la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar, la urmatorul articol, legea spune ca seful statului nu poate refuza numirile propuse de CSM, informeaza Adevarul. Elena Udrea revine cu o postare pe contul de Facebook in care spune ca, acum trei ani, nu stia nimeni cine este Florian Coldea si ca opinia publica credea ca fabulzeaza, in incercarea de a se apara de acuzatiile care i se aduceau in dosarul Gala Bute. "Acum fix trei ani, dadeam un interviu fulminant din perspectiva informatiilor care apareau pentru prima data in spatiul public, despre puterea oculta care deja conducea Romania. Asa a aparut numele lui Florian Coldea, la vremea aceea adjunctul directorului SRI si aproape nimeni nu stia cine e. Multi au crezut atunci ca este o fabulatie prin care incercam sa ma apar de acuzatiile pe care mi le adusese cu o zi inainte procuroarea Mihaela Iorga Moraru. A doua zi Coldea il vizita pe Ghita la Cheia sa ii ceara socoteala pentru lucrurile pe care mi le dezvaluise, a treia zi incepea scandalul Gala Bute, iar a patra zi Kovesi formula impotriva mea 6 cereri de retinere si arestare. Astazi, dupa trei ani, se dovedeste ca am avut dreptate. Unde este Coldea azi? Se pare ca si-a pierdut puterea odata cu functia. Dar Sistemul pe care l-a condus inca exista, chiar daca e pe ultima suta de metri.", a scris Elena Udrea pe Facebook, potrivit Romania Libera. In tara, Liviu Dragnea este intrebat de ziaristul Cristian Andrei daca vede vreo problema de integritate in faptul ca Darius Valcov, care-si asteapta sentinta in doua dosare de coruptie, a fost proaspat instalat secretar de stat, consilier al premierului V.V. Dancila. Drept raspuns, dl. Dragnea a ridicat din coltul buzei, dimpreuna cu bucata de mustata aferenta. Gestul sau a transmis scarba. Pe de-o parte, dl. Dragnea ne-a comunicat sila ca este nevoit sa raspunda intrebarilor unui ziarist de teren. In strainatate, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis este intrebat de ziaristii romani ce a discutat cu Liviu Dragnea, la Cotroceni, dupa juramantul ministrilor. Drept raspuns, presedintele rade magareste si paraseste incaperea. Dl. Iohannis avea la dispozitie explicatia ca ramane fidel principiului de a nu face publice discutii private. Sau putea sa aiba orice fel de raspuns sobru si institutional. In schimb, ranjetul dlui presedinte ne-a comunicat dispretul sau suveran, care s-ar putea traduce astfel: sunt lucruri prea mari, chestiuni de stat, pe care mintea voastra slaba nu le poate cuprinde, scrie Florin Negrutiu pe Republica. . Liberalul Daniel Zamfir, presedinte al Comisiei economice din Senat, a lansat un atac dur la adresa lui Ludovic Orban, seful sau de partid. Zamfir il acuza pe Orban de de faptul ca ar vrea sa-l inlature din functia de presedinte de comisie. "Ludovice, Ludovice...Nu te lasi de metehnele care te-au consacrat in PNL. Dupa ce, in mod rusinos, ai fugit de un raspuns cand te-am intrebat care sunt actele de deviationism pe care le-am comis in activitatea mea la Comisia Economica, ai inceput sa inrosesti telefoanele sa le ceri colegilor din Senat sa ma schimbe de la Comisie.", a scris Daniel Zamfir pe Facebook. Mai mult, Zamfir il acuza pe Orban ca l-a primit in partid pe Mihail Neamtu, pe care il caracterizeaza drept un politician de "extrema dreapta". "Sigur insa, te-a deranjat ca ti-am cerut public sa te delimitezi de Mihail Neamtu, cunoscut pentru orientarile lui de extrema dreapta, care public a anuntat, postand un filmulet pe Facebook , ca se delimiteaza de Iohannis!", relateaza Adevarul. Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a participat la discutia dintre seful statului, Klaus Iohannis, si liderul PSD, Liviu Dragnea, care a avut loc la Cotroceni dupa investirea Guvernului Dancila, el afirmand ca nu are ce sa ii comunice lui Iohannis si ca nu are de discutat probleme personale cu acesta. Intrebat daca Dragnea a discutat cu Iohannis probleme personale, Tariceanu a spus: "Intrebati-l pe domnul Dragnea". Intrebat in ce relatie mai este cu presedintele Iohannis, liderul ALDE a spus ca in nicio relatie: "In ce relatie sa fiu? In nicio relatie, ca si pana acum. Nu am ce sa ii comunic presedintelui, nu am probleme personale de discutat cu el". Tariceanu l-a atacat din nou pe Iohannis, reiterand ca este avocatul statului paralel. El a invocat si declaratia facuta miercuri de presedintele Iohannis la Bruxelles, potrivit careia independenta justitiei din Romania este intangibila. "Imi mentin afirmatia ca dumnealui este avocatul statului paralel. Mi-a atras atentia o declaratie a presedintelui de la Bruxelles. Domnul Iohannis a spus ca independenta justitiei romanesti este intangibila, o chestiune pentru care ma voi implica total. De independenta justitiei sunt si eu preocupat", a declarat acesta,citat de Digi24.