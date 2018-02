Kelemen Hunor: Ludovic Orban are o problemă de aritmetică. I-am spus - "Dacă vrei să-mi faci curte, găseşte un alt text"

În legătură cu faptul că Ludovic Orban spunea că fără UDMR nu ar fi trecut Guvernul, Kelemen Hunor a replicat: ”Domnul Orban, eu zic că are mai multe probleme, dar are o problemă de aritmetică. Deci, dacă adunăm toate voturile, se vede că fără voturile noastre ar fi trecut acest Cabinet, pe de o parte, iar pe de altă parte eu aşa ţin minte, că acest Cabinet a primit mai multe voturi decât Cabinetul Grindeanu sau Cabinetul Tudose”.Liderul UDMR a precizat că Ludovic Orban i-a spus şi lui că dacă UDMR nu ar vota Guvernului, ar fi şi parlamentari din coaliţia PSD-ALDE care nu ar vota.”Mi-a zis şi mie Ludovic Orban luni dimineaţă când am băut o cafea acest lucru şi am spus: «Ludovic, dacă vrei să-mi faci curte, găseşte un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine». Deci, să-mi spui mie şi să şi cred că parlamentarii ALDE şi PSD prind curaj în funcţie de comportamentul meu, înseamnă că mă supraestimezi sau mă subestimezi când crezi că te cred când spui aşa ceva. Deci, nu merge. Chiar e o chestiune atât de banală şi atât de simplă. Totuşi, să mă crezi atât de naiv că eu te cred când spui că celălalt prinde curaj în funcţie de cum mă comport eu chiar e de râsul lumii”, a declarat Kelemen Hunor.El a vorbit şi despre faptul că liderul PNL nu avea niciun plan despre ce ar fi făcut după căderea Cabinetului Dăncilă.”Eu am zis: Ok, hai să zicem că pică Cabinetul Dăncilă. Ce urmează? Păi nu ştim, vorbim după aceea. Am spus: Nu se poate. Deci, după 27 de ani, eu nu accept. Dacă vrem să construim ceva, atunci începem discuţiile cu săptămâni, cu luni înainte, stabilim ce e de făcut, fiindcă altfel nu se poate, înainte de vot să îmi spui că nu ştiu ce vreau să fac după, dar să fii de acord cu mine şi apoi vedem ce facem”, a spus Kelemen.Liderul UDMR a spus că nu există dialog cu partidele din opoziţie: ”E lipsă de dialog. Ne întâlnim din patru în patru luni. Ultima dată ne-am întâlnit în septembrie sau când a fost moţiunea de cenzură”.”Mie mi-ar fi plăcut un Guvern de centru-dreapta. Nu eu am votat în 2016 nici cu PSD, nici cu ALDE, nici cu PNL, PMP, USR (...), dar eu respect voturile cetăţenilor. Tragedia cea mai mare nu e că am ajuns într-un an la al treilea guvern, tragedia cea mai mare e că în opoziţie nu avem o alternativă. Proiectul «să-i omorâm pe cei de la PSD» e un proiect extrem de important, dar nu este un proiect de viitor. Nu e un proiect de valoare, nu e un program de guvernare să dăm jos pe cei care au câştigat alegerile în 2016. Eu aş fi vrut să existe un guvern de centru-dreapta, dar nu e vina mea că asta a ieşit”, a subliniat preşedintele UDMR.El a ţinut să precizeze că e adevărat şi că, dacă ai câştigat alegerile, nu ai voie să faci ceea ce vrei.”Şi la Cotroceni preşedintele avea nişte semnături de la PSD-ALDE. Aritmetic aveau 9-10 semnături peste. Ce să facă domnul Iohannis când nu avea nicio ofertă din partea domnului Orban?”, a mai declarat Kelemen Hunor.Preşedintele UDMR a apreciat că Ludovic Orban mai face o greşeală, pentru că lasă impresia că se luptă cu PSD, dar de fapt de fiecare dată când are posibilitatea ”mai bagă un cuţit” în cei de la UDMR. ”Nu va câştiga nimic. Nu va da jos PSD băgând cuţite în noi”, a spus Kelemen.În ceea ce priveşte învestirea Cabinetului Dăncilă, preşedintele UDMR a mai declarat: ”Înseamnă că au votat şi de la PNL, că altfel nu iese, pentru că ăştia nu s-au înmulţit prin divizare, pesediştii, cineva a mai dat câteva voturi”.