Politic show: Parlamentarii PSD, pusi la punct de Liviu Dragnea; Adriana Saftoiu: " Sa vina 22 sa iti spuna ca te au votat, cand la numaratoare au fost 12?"; Anton Anton: Vreau ca cetatenii sa simta ca exista un Minister al Energiei care se ocupa de ei

Deputata PNL, Adriana Saftoiu, sustine ca alegerile pentru sefia grupului parlamentar din Senat a formatiunii au fost fraudate. Ea acuza actuala conducere a partidului de mentalitate clientelara si compara Partidul National Liberal cu PSD. "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta sefului. Se repeta si se repeta istoria! Sper ca multi sa se abtina sa il mai atace pe Dragnea cu argumentul ca isi pune in functii doar supusii. Nici o diferenta! Conform unui coleg, "sustinestem" ce vrea conducerea. Nu e tristete, e jale mare! Iar cea mai mare dezamagire a mea a fost lipsa de demnitate. Sa vina 22 sa iti spuna ca te au votat, cand la numaratoare au fost 12? Da, aveti dreptate cand nu vedeti diferenta!" afirma deputata pe contul de Facebook, relateaza Romania Libera. Ministrul Energiei si-a prezentat joi prioritatile din perioada urmatoare, punand accentul de respectarea programului de guvernare. "Am planuri simple: programul de guvernare si, in cadrul programului de guvernare, vreau ca cetatenii sa simta ca exista un Minister al Energiei care se ocupa de ei", a declarat noul ministru al Energiei, Anton Anton, intr-o conferinta de presa, relateaza Agerpres. Anton a precizat ca, in programul de guvernare, se pune accent pe productia de energie pe carbune intrucat acolo sunt cele mai mari probleme, din cauza poluarii, pentru care Romania risca proceduri de infringement din partea Comisiei Europene. "De-asta ne-am concentrat, la nivel de prima urgenta, sa vedem ce putem face ca sa scadem poluarea. Eu nu am de gand sa inchid mine, termocentrale pe carbune. Romania are un mix energetic si cel putin o treime provine din carbune. Eu ce sa fac acum, sa renunt la toate facilitatile pe care le am pentru ca vezi, Doamne, nu stiu ce trebuie sa fac. Sigur ca vreau sa le eficientizez. Asta va fi prima preocupare pe care o am. Vreau sa vad care e planul si cum o sa facem sa scada poluantii", a sustinut Anton Anton, citat de EurActiv. Am urmarit discursurile lor de la fiecare audiere, din Parlament, ca sa vad ce s-a schimbat, ce s-a facut si ce-a ramas exact la fel. La fiecare reinstalare de guvern am avut parte de promisiuni rostogolite la infinit si prioritati adaptate smechereste, in functie de scandalurile la zi, cu implementare zero. Cu trei premieri schimbati in mai putin de un an, e greu sa spui ca PSD guverneaza tara asta, desi ne cam guverneaza vietile. Iar Liviu Dragnea, dupa cum chiar el recunoaste, are o mana teribil de proasta la nominalizat premieri sau, in general, oameni care sa fie, pur si simplu, capabili de ceva. Desi social-democratii si-au trantit deja doi premieri si, implicit, doua cabinete, au existat patru ministri care au evoluat nestingheriti in toate guvernele PSD-ALDE de dupa alegerile din 2016: Carmen Dan la Interne, Teodor Melescanu la Externe, Petre Daea la Agricultura si Olguta Vasilescu la Munca. Ei formeaza, astfel, careul de asi al celor mai longevivi ministri PSD si reprezinta un bun indicator sa-ti dai seama ce promisiuni pe termen lung s-au respectat. Sau nu, scrie Vice . Liviu Dragnea le-a tinut o lectie parlamentarilor PSD despre cat, cum si cand sa vorbeasca in Parlament. La intalnirile cu senatorii si cu deputatii, le-a reprosat unora ca au vorbit prea putin in plen, altora ca au vorbit mult si prost. In plus, Liviu Dragnea le-a trasat colegilor sarcini precise, printre care si aceea de a veni la munca in zilele de plen si de comisii, informeaza Digi 24. Simona Bucura, deputat PSD Reporter: Domnul Dragnea v-a criticat pentru ca nu comunicati? Simona Bucura, deputat PSD: E foarte important ca fiecare sa comunicam. La acest capitol mai avem multe de facut. Reporter: Ce dorea domnul Dragnea? Simona Bucura, deputat PSD: Sa ne exprimam. Reporter: 85 de parlamentari nu au vorbit. Simona Bucura, deputat PSD: Eu sunt printre cei care am vorbit. * Reporter: Sunt 85 de parlamentari care nu au deschis cuvantul. Ion Calin, deputat PSD: Poate ar fi vrut sa il deschida, dar cand esti la putere libertatea de exprimare e putin frustrata. Lasam opozitia sa se exprime si de la noi vorbeste unul singur. * Elvira Sarapatin, deputat PSD: S-a atras, asa, putin atentia, legandu-se de prezenta, de luari de cuvant mai putine. Nu stiu daca au vorbit prea putin, noi suntem multi. * Alina Tanasescu, deputat PSD: Da, sunt 86 sau 85 de parlamentari care nu au luat cuvantul, pot lua cuvantul prin declaratii politice. Reporter: Va numarati printre cei care nu au vorbit? Alina Tanasescu, deputat PSD: Nu, am vorbit.Nominalizarea rapida de catre seful statului a alesei domnului Dragnea si votarea acesteia fara emotii in Parlament reprezinta triumful politic al presedintelui PSD. "Nu ai dreptul sa le ceri romanilor sa iasa in strada si tu sa te pleci in fata tatucului de la PSD! Nu-mi dau seama de ce electrosoc are nevoie domnul Iohannis pentru a intelege ca va risca sa ramana in istorie ca presedintele care a privit distant cum Romania e deturnata de pe orbita pro-occidentala", afirma Alexandru Gussi, doctor in stiinte politice al Institut d'Etudes Politiques de Paris si fost consilier prezidential, intr-un interviu pentru Ziare.com. "Sa nu mai cerem PSD sa-si indeplineasca toate promisiunile. Daca acestea sunt iresponsabile, devine un gest de responsabilitate sa nu le respecti", mai spune Alexandru Gussi, in opinia caruia parte a strategiei PSD e chiar schimbarea guvernului atat de des, incat sa existe o scuza a inevitabilei nerealizari a promisiunilor, potrivit Deutsche Welle.