Romania Curata: Statul roman despre Sebastian Ghita: "Nu stim unde e. Posibil sa fi fugit din tara!"

Luni, 19 decembrie, a fost ultima zi ca parlamentar al lui Sebastian Ghita. A doua zi nu mai avea imunitate parlamentara. Era in camp deschis, teoretic putea fi saltat oricand de mascati intr-unul dintre dosarele sale penale, asa cum plastic spunea Marian Vanghelie, in 2011: "Ma uit in fiecare zi pe geam sa vad daca vin!"Potrivit unor surse de incredere care au dorit sa isi pastreze anonimatul, luni seara, Sebastian Ghita ar fi fost prezent la o receptie a SRI, la una dintre vilele de protocol, in calitate de membru al Comsiei parlamentare de control a serviciului. Ultima localizare este in jurul orei 23:00, luni seara, 19 decembrie, pe DN 1, spre Ploiesti. Apoi, Ghita a disparut in ceata.Potrivit acestor surse, exista autorizatie pentru filajul fostului deputat. Filajul era facut de Politie, Departamentul de Operatiuni Speciale. Politia l-ar fi pierdut in ceata in noaptea de luni, 19 decembrie, orele 23, pe DN 1, spre Ploiesti. Nu se stie de ce. Poate ca atat au fost in stare sau e o "mana criminala". Politia trebuie sa raspunda la aceste intrebari legitime. Acum, sunt verificate camerele de supraveghere de pe drumul national.In plus, din motive pe care ar trebui sa fie explicate, Politia ar fi informat procurorul despre disparitia lui Ghita abia 16 ore mai tarziu, marti dupa amiaza, 20 decembrie.DNA Ploiesti ar fi dispus un mandat de aducere pentru miercuri, 21 decembrie.Fostul deputat nu a fost de gasit, iar familia si avocatii lui spun ca nu stiu unde e. Acum ar fi sub puterea unui mandat de depistare, adica este cautat de politie.Ghita era plasat sub control judicar in dosarul privind procurorii si politisti complici din Ploiesti. Avea interdictie de a parasi teritoriul tarii si era dat in consemn la frontier. Se afla sub masura controlului judiciar dispusa de catre judecatori.Raspunsul de la cel mai inalt nivel al agentiilor de aplicare a legii din Romania este: "Nu stim. Posibil sa fi fugit din tara!""Poate apare pe 28 decembrie, data cand e programat la controlul judiciar la IPJ Prahova in dosarul procurorilor", au transmis sursele.Continuarea pe Romania Curata