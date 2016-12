Rise Project: Akram Shhaideh - Sotul si relatiile sale cu Bashar al-Assad

Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ieri ca o propune pe Sevil Shhaideh pentru functia de premier. Shhaideh, in varsta de 52 de ani, l-a succedat pe Dragnea la conducerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, in mai 2015. Anterior, Sevil Shhaideh a fost timp de trei ani secretar de stat in acelasi minister. Cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o insa la Consiliul Judetean Constanta, unde a lucrat din 1993 pana in 2007.In paralel, sotul ei, sirianul Akram Shhaideh, a fost consultant personal al secretarului de stat in cadrul Ministerului Agriculturii in perioada 2013-2014. Agronom de profesie, Akram Shhaideh (54 de ani) este originar din Lattakia, Siria, unde si-a obtinut diploma universitara in 1984.Primul sau loc de munca a fost ca sef de departament in cadrul Ministerului Agriculturii de la Damasc, in 1988. Shhaideh si-a continuat cariera in aceeasi institutie pana in 2010, tot pe functii de conducere. Din 2011, devine consultantul pe probleme de agricultura al Regiei Autonome Judetene Drumuri si Poduri Constanta, functie pe care o detine si astazi. In 2015, Akram Shhaideh a obtinut si cetatenia romana.Sotul premierului propus de PSD, sirianul Akram Shhaideh, si-a exprimat in repetate randuri sustinerea pentru regimul Bashar al-Assad, acuzat de crime de razboi in conflictul civil izbucnit la Damasc in martie 2011.nsotite de mesaje de sustinere la adresa dictatorului sirian, pe care SUA il acuza inclusiv ca a folosit gaz sarin asupra civililor in zonele controlate de rebeli. De asemenea, sotul politicianului PSD a comentat, in scris, la mai multe articole aparute in presa siriana, aparand de fiecare data regimul de la Damasc.In 2011, la cateva luni de la izbucnirea razboiului civil, Akram Shhaideh publica un articol in care punea revolta populara pe seama organizatiei Fratii Musulmani, criticand opozitia si denuntand interesele externe mascate sub umbrela apararii drepturilor omului: "Fratia Musulmana este partidul-cheie in lupta impotriva puterii si impotriva oricarei forme de guvernare: civila, militara si stiintifica", scria sotul premierului propus de PSD."A fi in opozitie nu inseamna mirosul tradarii si a arata lipsa de respect pentru credinta si patrie sub pretextul schimbarii si evolutiei", critica omul de afaceri opozitia siriana.RISE a incercat in repetate randuri sa-l contacteze pe Akram Shhaideh. Pana la publicarea acestui material, el nu a raspuns la niciuna dintre solicitarile noastre.Pe conturile sale de socializare, Akram Shhaideih a apreciat si distribuit postarile paginii "Doar Dumnezeu, Siria si Bashar". In aceasta postare, el distribuie un articol in care se sustine ca liderul Hezbollah, grupare considerata terorista de UE si SUA, duce "razboiul sfant".Akram Shhaideh a distribuit si o fotografie postata de sotia unui general din armata lui Bashar al-Assad. In poza apar mai multi lideri ai opozitiei sirieni, precum si reprezentanti ai statelor arabe care-i sustin. Pe fotografie scrie: "Fiii de catea".Citeste restul articolului pe Rise Project