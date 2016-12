Subiectele zilei: "Aventurile" premierului propus de PSD, pe cand lucra cu baronul penal de Constanta. Sevil Shhaideh a dat 100.000 lei pentru cultul personalitatii lui Nicusor Constantinescu; Cat il costa pe Sebastian Ghita fuga de sub controlul judiciar; Interviu cu mama turcoaicei Sevil, propusa premier al Romaniei

. Premierul propus de PSD a semnat pentru alocarea a zeci de mii de euro din banii constantenilor pentru a-l inscauna pe fostul baron local in functia de sef al unei asociatii care nu a derulat niciun proiect de anvergura. Pe 13 august 2008, consilierii judeteni din Constanta hotarau, in unanimitate, participarea judetului la infiintarea Asociatiei "Euroregiunea Marea Neagra" (BSER). Cu acea ocazie s-au votat actul constitutiv, dar si mandatarea presedintelui de atunci, Nicusor Constantinescu, sa semneze toate actele necesare, in numele CJ. BSER este descris ca "un forum pentru cooperare intre autoritatile locale si regionale din zona Marii Negre, o asociatie nonprofit cu personalitate juridica", precizeaza Romania Libera. Sebastian Ghita este un fugar de lux: "evadarea" sa ar putea face statul roman mai bogat cu 13 milioane de euro. Este cautiunea platita de fostul deputat atunci cand a fost plasat sub control judiciar. Procurorii DNA au banuit ca afaceristul ar putea sa se faca nevazut, chiar daca a lasat garantii pentru "buna purtare". Asa ca l-au pus sub supraveghere, dar Ghita a reusit sa scape de politistii care il filau. Fostul deputat Sebastian Ghita se joaca de-a "hotii si vardistii", sfidand anchetatorii care l-au scapat printre degete. La doar doua zile dupa ce si-a incheiat mandatul de deputat si a pierdut, implicit, imunitatea parlamentara, afaceristul a intrat parca in pamant. Acesta nu s-a prezentat miercuri la DNA, unde fusese citat in dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, relateaza Adevarul . Profesorul Karpat, ajuns consilier la Casa Alba, a platit autoritatilor comuniste pentru ca rudele sale sa plece in Turcia. Liviu Dragnea si Nicusor Constantinescu au semnat la nunta lui Sevil, de fata cu hogea, "Legatura de rudenie ramane vesnica". Sotul sirian, Akram, si-a adus in Romania copiii si fratii. Sevil Shhaideh, propusa de Liviu Dragnea pentru functia de premier al Romaniei, este stranepoata renumitului istoric Kemal Karpat, o somitate mondiala in problemele Orientului si, tocmai de aceea, a fost consultant a doi presedinti ai SUA: Jimmy Carter si Ronald Reagan. Profesorul Karpat, nascut in urma cu 92 de ani in nordul Dobrogei, este unchiul bun al mamei lui Sevil Shaideh. Cand am incercat sa ii spunem ca vrem sa vorbim despre fiica ei, doamna Muezel Geambec, pe care am gasit-o la locul ei de munca, teatrul de Copii si Tineret Constanta, a avut o prima reactie de respingere, noteaza EVZ. Populistii de dreapta de la AfD au chemat la proteste in fata cancelariei. Intr-un frig naprasnic, se mai scriu ultimele pancarte. "Merkel trebuie sa plece", scrie pe unele, iar pe altele "Aparati Berlinul". De ce trebuie acum sa se fereasca Berlinul, mai exact? "Dar stiti bine", spune un sustinator AfD. Sustinatorii AfD o fac pe Merkel personal responsabila Inca nu se stie exact cine a comis atentatul de la targul de Craciun din Berlin. Cu toate acestea, pentru multi dintre cei care s-au adunat miercuri seara la proteste, pare sa fie totul clar: a fost un refugiat. De aceea, invinovatesc nu numai politica Angeei Merkel in ceea ce-i priveste pe refugiati, ci si pe cancelara insasi pentru acest atentat. "Este manjita cu sangele victimelor", se aude repetat in multime, protestatarii aratand cu degetul catre cancelarie, scrie Deutsche Welle. . Fostul Combinat de Utilaj Greu, Fortus SA, cea mai importanta investitie industriala din judet din Epoca de Aur, se ruineaza pe zi ce trece. Doar cainii si hotii au putut umbla nestingheriti prin combinat in ultimul an, dupa ce combinatul a ramas fara gaz si curent electric. Luna viitoare, Fortus ar putea intra in faliment, la cererea unuia dintre partenerii de afaceri. ostul Combinat de Utilaj Greu, Fortus SA, cea mai importanta investitie industriala din judet din Epoca de Aur, se ruineaza pe zi ce trece. Pe masa judecatorilor targ-mureseni, unde se judeca procesul de insolventa a firmei, se afla doua cereri de intrare in faliment, una a fostului administratorului judiciar si una depusa de un partener de afaceri, potrivit Adevarul. Secureanu a avut un prieten consilier la Cotroceni sub trei presedinti: Ion Iliescu, Traian Basescu si Klaus Iohannis. Numele sau este Constantin Brancus si, dupa 15 ani de serviciu public in administratia prezidentiala, nu exista nici o poza cu el! Alt amic apropiat este Paul Stoica, ofiterul de Securitate care l-a angajat ca masor pe Secureanu in 1985. Dupa Revolutie, Stoica a devenit sef in SRI, Sectorul 2 si, mai apoi, adjunctul lui Secureanu la spital! In total, cinci ofiteri activi ai SRI l-au sfatuit si l-au teleghidat pe managerul de la "Malaxa". Ei i-au ramas aproape si cind s-au retras. In ultimele zile, s-a intensificat nervozitatea celor investigati si a crescut nivelul de risc dinspre ei spre jurnalistii care ii expun, informeaza tolo.ro.