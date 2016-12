Subiectele Zilei: Interviu eveniment cu mama turcoaicei Sevil, propusa premier al Romaniei; Adevarul despre evenimentele din Decembrie 1989. Faptele pentru care ar putea fi incriminat Ion Iliescu; Sahul si aroganta lui Dragnea

In contextul redeschiderii dosarului Revolutiei din Decembrie 1989, pentru pedepsirea celor vinovati de numarul mare de morti si raniti, istoricul Constantin Corneanu face mai multe precizari privind o posibila acuzatie la adresa fostului presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, Ion Iiescu, respectiv solicitarea sprijinului militar al URSS, fapt ce a starnit numeroase controverse. Potrivit istoricului Constantin Corneanu, o suma intreaga de informatii provenite din cercetarea radio-electronica si goniometrare, precum si o serie de marturii ale participantilor la evenimente, au conturat imaginea unor intense pregatiri pentru interventie militara sovietica impotriva Romaniei socialiste in perioada 17 - 22 decembrie 1989. Toate aceste miscari de trupe ungare, bulgare si sovietice s-au constituit in factori meniti a pune presiune asupra regimului Ceausescu care trebuia ,"incurajat" sa accepte implementarea unor reforme interne, a modelului de perestroika si glasnosti, si, totodata, pentru sustinerea unei atitudini de ostilitate, de revolta, impotriva regimului comunist de la Bucuresti, relateaza Adevarul Nu stiu lideri PSD-isti romani care sa nu fi avut mari defecte. Putini s-au dovedit insa la fel de aroganti ca Liviu Dragnea. Or, de aceasta data castigatorul alegerilor pare s-o fi facut lata rau. Nu putini politicieni sunt si corupti si ipocriti. Aceia care nu fura ei insisi, patologic, sufera adesea de o sete de putere absoluta. La unii e perpetuu nepotolita. De pilda, la Ion Iliescu. Pe unii politicieni, ca Nicolae Ceausescu, ii mutileaza vizibil incapacitatea de a suporta si cea mai vaga adversitate sau gandire critica. Chinuiti de complexul taranului natang chiar si dupa ce s-au alfabetizat un pic, ar vrea sa fie adulati ca genii sclipitoare si giganti ai mintii, cu atat mai mult cu cat se stiu pitici, prosti si urati. In caz ca, in ciuda terorii, dau, deci, de o opozitie articulata, daca, se gasesc unii destepti si curajosi, capabili sa formuleze fericit, ca Babu Ursu in jurnalul sau, acesti potentati, devin brusc cruzi si violenti si sanguinari si asasini, scrie Deutsche Welle Sevil Shhaideh, propusa de Liviu Dragnea pentru functia de premier al Romaniei, este stranepoata renumitului istoric Kemal Karpat, o somitate mondiala in problemele Orientului si, tocmai de aceea, a fost consultant a doi presedinti ai SUA: Jimmy Carter si Ronald Reagan. Profesorul Karpat, nascut in urma cu 92 de ani in nordul Dobrogei, este unchiul bun al mamei lui Sevil Shaideh. Cand am incercat sa ii spunem ca vrem sa vorbim despre fiica ei, doamna Muezel Geambec, pe care am gasit-o la locul ei de munca, teatrul de Copii si Tineret Constanta, a avut o prima reactie de respingere. A dat de inteles ca fata ei trebuie lasata in pace si ne vorbeste mai bine despre unchiul ei, profesorul Karpat, apreciat pe intregul mapamond, sau despre teatrul cu care este "cununata" de 60 de ani. Directorul Teatrului de Copii si Tineret Constanta, actorul Lica Gherghilescu, ne-a pus o vorba buna explicandu- ne ca Muezel Geambec este mahnita. Niste televiziuni au filmat-o pe ascuns cand ar fi spus, la suparare, ca nu vrea ca fiica ei sa fie prim ministru. "O iubeste ca pe ochii din cap, este topita ca Sevil, unicul ei copil pe care l-a crescut ca mama singura, a ajuns pe o pozitie atat de inalta. Cine nu s-ar bucura?", spune actorul. Doamna Muezel se "inmoaie" si accepta sa ne vorbeasca de dragul lui Sevil, "dar nu despre Sevil", anunta Evz PSD intentioneaza sa genereze un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Presedintie, in situatia in care Klaus Iohannis va desemna un alt premier decat Sevil Shhaideh. Teoretic, sansele PSD sunt minore, avand in vedere ca argumentele PSD se refera la o decizie a CCR din 2014, care nu este deloc valabila. Constitutional, desemnarea premierului ramane atributul presedintelui. Totusi, PSD are majoritate la CCR. Presedintele PSD Liviu Dragnea a detaliat, joi seara, declaratia pe care a facut-o la iesirea de la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, cand a spus ca Sevil Shhaideh este singura propunere de premier si ca ¬daca presedintele nu accepta, ne vedem in alta parte'¬. ¬Prima data, la Curtea Constitutionala¬, a raspuns Dragnea, care a vorbit de un conflict de natura constitutionala intre Presedintie si Parlament, fara insa a intra in detalii de procedura. Inca din campania electorala, social-democratii, in frunte cu Liviu Dragnea, au vorbit despre o decizie a Curtii Constitutionale din 2014, care il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa desemneze in functia de premier pe candidatul propus de partidul sau coalitia de partide care au majoritatea parlamentara. Fara a intra in alte amanunte, retorica lui Dragnea a fost preluata si de alti social-democrati si de jurnalisti, astfel incat s-a implementat aceasta idee a obligativitatii lui Iohannis de nominaliza persoana propusa de coalitia majoritara formata din PSD-ALDE, anunta Adevarul Sevil Shhaideh a dat 100.000 lei pentru cultul personalitatii lui Nicusor Constantinescu. Premierul propus de PSD a semnat pentru alocarea a zeci de mii de euro din banii constantenilor pentru a-l inscauna pe fostul baron local in functia de sef al unei asociatii care nu a derulat niciun proiect de anvergura. Pe 13 august 2008, consilierii judeteni din Constanta hotarau, in unanimitate, participarea judetului la infiintarea Asociatiei "Euroregiunea Marea Neagra" (BSER). Cu acea ocazie s-au votat actul constitutiv, dar si mandatarea presedintelui de atunci, Nicusor Constantinescu, sa semneze toate actele necesare, in numele CJ. BSER este descris ca "un forum pentru cooperare intre autoritatile locale si regionale din zona Marii Negre, o asociatie nonprofit cu personalitate juridica". Pe numeroase documente care consfintesc decizii extrem de controversate se regasesc atat semnatura premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh (care apare, pe unele documente, cu numele din prima casatorie Sevil Sumanariu), dar si a fostului baron de Constanta, Nicusor Constantinescu, pe atunci presedinte al Consi-liului Judetean, relateaza Romania Libera Daca n-ai fost atent la Coreea de Nord pe parcursul lui 2016 ¬ un an in care marile puteri nucleare, gen Rusia, SUA, Marea Britanie si China s-au chinuit sa ramana in lumina reflectoarelor geopolitice prin tot felul de tampenie atunci probabil ca ti-a fost usor sa uiti ca regatul izolat isi tot ameninta dusmanii cu bomba nucleara. Si poate c-ai auzit amenintarea asta de-atata timp incat ti se pare ca suna a vorbe goale ¬ numai ca si Coreea de Nord a muncit din greu in 2016 ca sa produca si sa testeze tehologiile conexe, care dovedesc ca amenintarile sale sunt credibile, in mod special cu ajutorul impresionantei rachete balistice intercontinentale Kwangmyongsong. O racheta despre care am aflat in februrie ca ar putea sa nimereasca Los Angelesul. Niste analize recente sugereaza ca, in 2020, Coreea de Nord va avea o racheta nucleara "stabila", care-ar putea sa loveasca teritoriul american. Dar, conform lui Rodger Baker, principalul analist pe Coreea de Nord al companiei de inteligenta militara Stratfor, cu sediul in Austin, Texas, situatia nu tine de momentul in care rachetele ar deveni stabile. "Probabil ca sunt deja capabili sa loveasca Statele Unite", a declarat acesta si a adaugat ca analistii din armata americana ¬lucreaza acum cu presupunerea ca Coreea de Nord are capacitatea asta, chiar daca nu a demonstrat-o intru totul.", scrie Vice