Muezel Geambac, mama lui Sevil Shhaideh: Ziceau ca este tataroaica. De unde? Noi vorbim limba turca. Dar pana la urma suntem tot musulmani / Despre Akram Shhaideh: Este un om foarte destept, dar si foarte glumet

Profesorul Karpat, nascut in urma cu 92 de ani in nordul Dobrogei, este unchiul bun al mamei lui Sevil Shaideh."Astazi dimineata (ieri - n.r) la ora 5.00 a sunat telefonul, era unchiul meu, profesorul Karpat, m-a sunat sa intrebe despre Sevil, daca e adevarat ca a fost propusa premier. I-am confirmat, dar nu am comentat. Aici, la Constanta, nu mai suntem multi. Daca nu stiati, unchiul meu a cumparat aproape toata familia, pe toti din Constanta, pe unchiul meu, care avea un atelier de mecanica. Este din satul Turda, comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea. Una din surorile lui a fost la Babadag, mama mea era la Harsova, acolo s-a casatorit si m-a nascut pe mine, iar frate-sau, unchiul Gemal, locuia pe Salingny intr-o casa cu doua etaje. Si el i-a cumparat pe toti de la statul roman. Sevil a mea avea trei luni cand au plecat ei. Dar noi nu am fost de acord sa plecam la Istanbul. Stateam pe strada Mihail Kogalniceanu, intr-o camaruta, nu aveam nimic. Aveam un hol, o bucatarie comuna, dreapta eu, stanga alta familie. Si ne-au chemat la Securitate, ca avem aprobare, tot, sa plecam din tara. Le-am zis NU, noi nu plecam din tara. Au fost mirati, nu le venea sa creada. Si nu am plecat. Am ramas in Romania. Dupa ani si ani, cand ne-am intalnit cu unchiul, prima lui intrebare a fost: < > Anul trecut a fost la Cluj, la decernarea Titlului de Honoris Causa, si m-a intrebat din nou. Asa am ales noi", a declarat Muezel Geambec pentru Evenimentul Zilei, intrebata cum a reactionat familia la vestea ca Sevil Shhaideh a fost propusa premier.In ceea ce priveste apartenenta etnica, mama ei spune ca "seamana cu taica-su, cu ochii deschisi la culoare. Nu a luat nimic de la mine. Noi suntem turci. Ziceau aseara la TV ca este tataroaica. De unde? Noi vorbim limba turca. Dar pana la urma, turcoaica, tataroaica, este aceeasi religie. Suntem tot musulmani"."Sevil nu a avut copii. A murit la nastere copilul, a dus sarcina pana la 9 luni. Si la nastere, baietelul de 3,8 kg a murit. Atunci s-a declansat si diabetul, cu 3-4 insuline pe zi. Si totusi, nu se menajeaza. Sotul ei, Akram, este un baiat bun si foarte destept. Este profesor inginer, a predat si la Universitate, la Ovidius. Este si doctor. Si-a adus si copiii din Siria. Are un baiat la liceul sportiv si fata la facultate. Si copiii invata limba romana. El a facut facultatea in Romania, are trei facultati. Fratii lui sunt in Romana, casatoriti cu romance. Este un om foarte destept, dar si foarte glumet, cu simtul umorului", spune Muezel Geambec despre ginerele.