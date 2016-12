Subiectele zilei: Calcaiul lui Ahile pentru Sevil Shhaideh. De ce este invocat sotul sirian ca o piedica fata de numirea premierului propus de PSD; Spaiuc, regele procurorilor incompetenti. Dosarul "Gaze ieftine" a fost ingropat dupa cinci ani; "Spionul sef" din dosarul Black Cube a stat 192 de zile in arest pentru fapte "insuficient probate"

Mai multi experti in politica internationala invoca legislatia privind accesul la informatii clasificate pentru a atrage atentia ca Sevil Shhaideh, propunerea coalitiei PSD-ALDE-UDMR pentru functia de prim-ministru al Romaniei, ar putea fi incompatibila cu functia, din cauza trecutului sotului, Akram Shhaideh. Sevil Shhaideh (52 de ani), propunerea coalitiei PSD-ALDE-UDMR pentru postul de prim-ministru al Romaniei, ar avea teoretic sansele cele mai mari sa fie desemnata pentru aceasta demnitate publica "dupa Craciun", dupa cum a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Mai multi analisti in probleme de securitate aduc in discutie prevederi legale pentru a atrage atentia ca Sevil Shhaideh ar putea fi incompatibila cu functia de prim-ministru. Premierul Romaniei devine, printre altele, si vice-presedinte al Consiliului Suprem de Aparare al Tarii (CSAT), postura din care are acces la informatii clasificate extrem de sensibile, referitoare la siguranta nationala, noteaza Adevarul. Sefii DIICOT au infirmat rechizitoriul facut de procurorul Gheorghe Spaiuc in dosarul "Gaze ieftine", in care magnatul Ioan Niculae, fostul ministru Adriean Videa-nu, impreuna cu mai multi sefi din Romgaz sunt anchetati pentru un prejudiciu estimat la 130 milioane de dolari. Sub nasul anchetatorilor, fosta nevasta si fiica lui Ioan Niculae si-au bagat firmele in insolventa ilegal, desi partile sociale erau puse sub sechestru de DIICOT. Afaceristul Ioan Niculae a fost acuzat initial de procurorii DIICOT de complot si subminarea economiei nationale, pe 14 decembrie 2011. Anchetatorii sustin ca Niculae era creierul unei grupari de crima organizata care obtinea gaze naturale doar din productia interna a Romgaz, la preturi preferentiale, relateaza Romania Libera Tribunalul Bucuresti i-a achitat pe sotii Dragomir pentru acuzatii grave aduse de procurorii DNA, condamnandu-i doar la cate un an cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma participatiei improprii Arestat in dosarul Black Cube, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat joi, intr-un alt dosar, de Tribunalul Bucuresti la un an de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma participatiei improprii. Sotia sa, Marinela Zoica Dragomir, a fost condamnata tot la un an de inchisoare cu suspendare pentru aceeasi infractiune, informeaza EVZ. Anul 2016 se incheie rau. In fapt, se termina asa cum era de prevazut ca va lua sfarsit. Printr-o noua infrangere a Americii si a lumii libere la ONU, de care nu este deloc strain presedintele in exercitiu al SUA. Dar oare cum era sa-si ia adio 2016, data fiind politica externa a SUA din ultimii opt ani? Pe final de mandat, cand nu mai avea nimic de pierdut, cand masacrul genocidal din Alep, prefatand victoria militara a Rusiei si umilirea fara precedent a vestului, i-a redus credibilitatea restanta la zero, Barack Obama si-a sfidat o data in plus Congresul, tradand, simultan, inca un aliat al Americii. Pe modelul deciziilor de a-i parasi, la greu, pe cei mai loiali prieteni ai patriei sale, Obama si diplomatia sa, in frunte cu John Kerry, Susan Rice si ambasadoarea SUA la ONU, Samantha Power, au jucat o festa cu urmari potential catastrofale Israelului. In speta celui mai stabil si unicului aliat democratic din Orientul Mijlociu al Americii, precizeaza Deutsche Welle . Strategia de preluare a puterii de catre esaloanele inferioare ale PCR si Securitatii in caz de necesitate era parte a unui plan de actiune, stabilit prima data printr-un ordin strict secret al ministrului de Interne (din care facea parte Securitatea) in 1977, dupa revolta minerilor din Valea Jiului, ne-a relatat generalul magistrat in retragere Dan Ioan, fost sef operativ al Procuraturii Militare in primii ani de dupa 1990. Acest ordin a fost completat dupa noiembrie 1987, cand muncitorii de la Brasov s-au revoltat impotriva conditiilor de munca si viata. Ultima completare a ordinului era din 1988. Aceste ordine strict secrete prevedeau instructiuni pentru interventii in forta impotriva unor manifestatii ostile regimului comunist. Astfel de manifestatii de protest erau catalogate ca fiind "actiuni teroriste", potrivit Romania Libera.