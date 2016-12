Proiect de lege: Examen medical anual pentru soferii care au depasit varsta de 70 de ani

In prezent, un permis auto este valabil 10 ani. Daca proiectul va fi adoptat de Parlament, permisul auto al persoanelor peste 70 de ani va fi valabil doar un an, urmand a fi prelungit cate un an in functie de rezultatul controlului medical.Initiatorul proiectului de lege argumenteaza ca datele statistice arata ca numeroase accidente rutiere sunt provocate de persoane care au depasit varsta de 70 de ani.