Subiectele zilei: O separatie care mineaza democratia romaneasca; Klaus Iohannis a avut dreptate. Cum a pierdut Sevil Shhaideh milioane de euro de la Uniunea Europeana; Cum se balbaie Statul roman in incercarea de a bloca propunerea PSD

Se asteapta replica PSD dupa decizia presedintelui Iohannis de a refuza prima propunere de premier. Ne indreptam catre o noua criza constitutionala? Presedintele, Klaus Iohannis, a aparut exact la ora anuntata, relaxat si bine dispus, anuntand laconic ca respinge propunerea PSD: "Am cantarit cu grija argumentele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere". "In consecinta, a incheiat Presedintele, solicit coalitiei PSD-ALDE sa faca o alta propunere." Nu a spus care au fost argumentele contra, desi le putem presupune, dar acum este mai putin important. PSD este nevoit sa ofere un raspuns si va fi o dovada de intelepciune sa nu revina cu aceeasi persoana. Este in interesul tuturor sa nu se ajunga la o criza constitutionala, desi, daca luam in considerare declaratiile de pana acum ale liderului PSD, ea pare greu de evitat. Liviu Dragnea spusese ca, in cazul unui refuz al Presedintelui, "ne vom vedea in alta parte", precizand ulterior ca s-a referit la Curtea Constitutionala, informeaza Deutsche Welle. Comisia Europeana a respins in doua randuri sa acorde bani pentru patru proiecte pe care Sevil Shhaideh le coordona din functia de director al Asociatiei Euroregiunea Marea Neagra, institutie controlata de Nicusor Constantinescu. La prima adunare generala, din 2008, baronul penal Nicusor Constantinescu a fost ales presedintele Asociatiei Euroregiunea Marea Neagra (BSER), la care Consiliul Judetean Constanta aderase inca de la constituire. Asociatia isi propunea sa fie "un forum pentru cooperare intre autoritatile locale si regionale din zona Marii Negre" (erau 14 membri din 5 state). Director executiv al Asociatiei Euroregiunea Marea Neagra a devenit, tot din 2008, Sevil Shhaideh. Semnatura acesteia apare, alaturi de cea a presedintelui de atunci al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu, pe mai multe documente de constituire sau de finantare a unor activitati ale asociatiei, relateaza Romania Libera. Doamna Sevil Shhaideh este sotia unui semi-terorist, sau cel putin asta am inteles din dezbaterile dinaintea Craciunului. Ele au continuat si dupa, fiind aproape o opinie generala ca Akram Shhaideh va fi motivul pentru care Presedintele Iohannis va refuza propunerea lui Liviu Dragnea. Sotul Propunerii PSD, cum l-as denumi scurt pe Akram Shhaideh, sirianul devenit cetatean roman in urma cu cativa ani, este demascat ca fiind un adept infocat al regimului Bashar al-Assad si al Hezbollah. Doamna Sevil Shhaideh este in centrul unei controverse publice legata de numirea ca prim-ministru. Nu din cauza vreunei intamplari din CV-ul personal, ci din cauza sotului. Care este de origine siriana, devenit cetatean roman, dar a dobandit cetatenia intr-un mod ciudat, la o luna dupa ce a cerut-o, durata medie de asteptare fiind de 8 ani, a sustinut public regimul lui Bashar al-Assad, a distribuit propaganda pro-Hezbollah pe Facebook, este fost functionar sirian, timp de 22 de ani a lucrat in ministerul Agriculturii din Damasc. Cam astea ar fi "acuzatiile", tema generala a celor care se ocupa de acest subiect fiind ca votarea lui Sevil Shhaideh va fi un prilej pentru aliatii din NATO sa isi manifeste neincrederea si sa ne blocheze accesul la informatii sensibile, noteaza EVZ. . Politicianul Alexei Navalnii a anuntat, in decembrie, ca va candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse, la alegerile prezidentiale care vor avea loc in primavara anului 2018. El si-a anuntat intentiile intr-un mesaj transmis sustinatorilor sai. Numarul tuturor sustinatorilor lui Navalnii se cifreaza la milioane de persoane, avand in vedere ca omul vazut drept liderul opozitiei "neoficiale", anti-sistem, din Rusia, a obtinut peste 630.000 de voturi la alegerile locale din septembrie 2013, candidand pentru functia de primar al Moscovei impotriva lui Serghei Sobianin, sustinut de partidul pro-prezidential "Rusia Unita" (Edinaia Rossia). Sobianin a castigat din primul tur, insa doar cu 51,3%, in timp ce Navalnii a acumulat 27,2% din voturi, plasandu-se pe pozitia a doua, cu peste 11% mai mult decat toti cei trei candidati luati impreuna ai formatiunilor din "opozitia oficiala", reprezentata in Duma (Partidul Comunist, Partidul Liberal-Democrat Rus si "Rusia Dreapta"). In acelasi timp, Serghei Mitrohin, candidatul partidului "Yabloko", neparlamentar, parte din opozitia anti-Putin, a reusit sa obtina 3,51%, potrivit Adevarul . Exista legaturi intre imigratie si infractionalitate? Iata o statistica a Oficiului Federal al Politiei Criminalistice. Dezbaterile extrem de incarcate emotional tocmai au fost realimentate de o crima abominabila: la Freiburg, o tanara a fost violata si ucisa, pe drumul spre casa, iar principalul suspect este un refugiat minor din Afganistan. Cei care considera ca refugiatii sunt in corpore "periculosi" ignora statisticile Oficiului Federal al Politiei Criminalistice (BKA). "Infractionalitate in contextul imigratiei" - asa se numeste raportul anual al BKA, care a sintetizat date pe aceasta tema. O privire asupra cifrelor actuale, din 2016. Cel mai frecvent delict: transportul in comun fara bilet valabil. Toate cifrele din actuala statistica se refera la "imigranti" - incluzand aici solicitantii de azil, oameni care sunt tolerati aici, refugiatii din calea razboaielor civile sau persoane fara drept de sedere, precizeaza Deutsche Welle.