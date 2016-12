Ce nu stia Dragnea despre prim-ministrul propus azi lui Iohannis. Cariera politica a lui Sorin Grindeanu este una foarte interesanta pentru ca isi are radacinile in plina guvernare Adrian Nastase si este marcata de trei lideri ai Partidului Social Democrat, cel mai cunoscut dintre ei fiind Ilie Sarbu, socrul lui Victor Ponta si lider social-democrat important pana cand a intrat in vizorul procurorilor DNA care au anchetat Dosarul Romsilva. Apropierea de Ilie Sarbu este interesanta si pentru doua coincidente ce nu au legatura cu politica. Sorin Grindeanu este nascut la Caransebes. Ilie Sarbu a fost profesor la seminarul Teologic din Caransebes in perioada 1976 - 1981, din 1978 fiind directorul institutiei. O alta coincidenta interesanta este ca, in 2005, acesta din urma a fost acuzat de un fost ofiter de Securitate ca a executat misiuni in Italia, ca ofiter acoperit al Directiei de Informatii Externe a dictaturii comuniste si a fost ulterior preluat de SIE. In 1999, Sorin Grindeanu a avut o bursa Tempus pe o perioada de 3 luni la Universitatea Bologna - Italia, dezvaluie Romania libera. PSD ar fi "castigat lupta de idei", scria recent un observator altfel avizat. In fapt, partidul invingator s-a vazut pus pe butuci de propriul sau lider. Va dura mult sa se refaca. Evaluarea scrutinului romanesc apreciind ca PSD ar fi castigat lupta de idei pare scrisa la repezeala. Caci nu e clar despre ce "idei" victorioase ar fi vorba. Incat intreb: ce idei, monser? De vreme ce nu le pot gasi i-am cerut sprijinul lui Valeriu Nicolae. Care ne-ajuta livrand cateva perle expulzate de gura lui Liviu Dragnea. Potrivit lui "copiii lor...stau cu o hartie in mana si spune am studii superioare". Sau, mai tare: ar exista "o obligatie a (romanului) de a te hrani cu importuri de proasta calitate care produc mutatii in corpurile copiilor si chiar in ale noastre". Halal idei. In realitate, la 11 decembrie, nu s-a castigat vreo lupta intelectuala. PSD-ul nu prea are idei. In schimb, mostenit din trecutul sau comunist nereformat, e inzestrat cu reziduurile unei ideologii totalitare deocamdata inavuabile, scrie Deutsche Welle. Ajuns la 93 de ani, Henry Kissinger, un adept al realpolitik-ului, considera ca Washingtonul trebuie sa-si amelioreze relatiile cu Moscova, pe fondul cresterii puterii Chinei. In opinia sa, un echilibru intre Statele Unite si Rusia ar contribui la stabilitatea mondiala. Pentru pecetluirea acestei normalizari, planul lui Kissinger prevede legitimarea tuturor actiunilor ostile ale Rusiei din ultimii ani. Astfel, la sfatul lui Kissinger, republicanul Trump, care va fi investit in functia de presedinte al Statelor Unite la 20 ianuarie 2017, intentioneaza sa renunte la sanctiunile aplicate Rusiei ca urmare a anexarii peninsulei Crimeea, implicarii in conflictul armat din estul Ucrainei de partea separatistilor prorusi si atrocitatilor comise in Siria. Mai mult, Kissinger propune recunoasterea Crimeei ca parte a Rusiei, scrie Adevarul Dupa sase luni petrecute ca sofer profesionist pentru Deutsche Post am inteles ca Germania functioneaza ceas atunci cand este vorba de munca prestata si balcanic la momentul salariului. In special pentru est-europeni. Mare parte dintre romani reprezinta pentru Germania forta de munca ieftina si fara prea multe pretentii si drepturi. Ai nostri sunt dispusi sa lucreze dublu fata de un neamt si sa fie platiti mult mai putin. alariul oferit este atractiv in comparatie cu cel din Romania: 10 euro brut pentru o ora de munca. In realitate, aceasta oferta ascunde multe capcane: risti sa nu primesti toti banii, lucru care mi s-a intamplat si mie timp de sase luni si sa fii platit mult mai putin decat colegi care presteaza exact aceeasi munca, dezvaluie EVZ.ro Ne putem lesne face griji pentru modul in care social-democratii din Romania vor gestiona succesul electoral major obtinut recent. "Este timpul sa ne recucerim tara din mainile strainilor" - este doar unul din sloganurile principale dintr-o campanie electorala marcata de populism nationalist. Una care a accentuat polarizarea societatii romanesti. Ar fi timpul de fapt ca partidul castigator si conducerea sa sa dea dovada de responsabilitate si sa incerce sa reduca acum pagubele acestei campanii electorale. Un prim pas in acest sens ar fi fost o nominalizare responsabila si generatoare de unitate pentru functia de premier. Dar atunci politica romaneasca nu ar mai fi politica romaneasca! Toata lumea stie ca seful PSD nu s-a putut nominaliza pe el insusi pentru functia de prim-ministru din cauza condamnarii sale la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru manipularea alegerilor, scrie Deutsche Welle Acum doua zile, politistii intrebau pe la pensiunile turistice din comuna suceveana Vama daca mogului IT nu fusese cazat prin Obcinile Bucovinei. Proprietarii de pensiuni din zona vizata de cautari au raspuns negativ. Marti, 27 decembrie a.c., a treia zi de Craciun, politisti de la Suceava scotoceau cateva pensiuni turistice din comuna suceveana Vama. Informatiile politistilor erau ca Sebastian Ghita fie trecuse pe la una dintre ele, fie chiar ca s-ar fi cazat la o pensiune bucovineana. Intre Bucuresti si Vama sunt aproape 500 de kilometri, iar din aceasta comuna pana la granita cu Ucraina, prin paduri montane, este o distanta de aproximativ 80 de kilometri, dezvaluie Romania libera Anchetatorii vor sa afle cand a fost facuta inregistrarea in care Sebastian Ghita face acuzatii grave la adresa Codrutei Kovesi. O inregistrare cu fugarul Sebastian Ghita, difuzata miercuri, 28 decembrie, de RTV va ajunge pe mainile procurorilor DNA din Ploiesti. Surse judiciare au confirmat ca anchetatorii se vor deplasa la sediul televiziunii, interesati fiind de ziua si locul in care a fost facuta aceasta inregistrare si de modul in care caseta a ajuns in redactia Romania TV. In aceasta inregistrare, Sebastian Ghita aduce acuze grave la adresa Laurei Codruta Kovesi, dar vorbeste si despre masluirea unor probe din dosare instrumetnate de DNA, scrie Adevarul.