VIDEO Tolo.ro a prezentat o filmare cu "Vrabi", iubita lui Secureanu, dandu-se la o gala din Londra drept Gabriela Firea

Florin Secureanu si Vrabi au mers in capitala britanica pe banii din taxele de sanatate unde au cumparat doua premii."Gala are loc intr-o sala din Tower Hotel. Citeva zeci de oameni stau la mese rotunde, totul arata ca o facatura. Apoi, cei doi se duc la shopping, tot cu banii din taxele de sanatate, scosi prin firma fictiva RYS.Ziarul afla si scrie despre eveniment pe 28 noiembrie. Acum avem si imaginile in care 'Vrabi' se da drept Gabriela Firea. (...)Cind 'Vrabi' urca pe scena, strainii o aplauda ca si cum ar fi Firea. In spate se aud citiva romani, care scandeaza in vadita batjocura", noteaza Gazeta Sporturilor.