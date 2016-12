Subiectele zilei: Germania ofera bani pentru imbunatatirea nivelului de trai in Republica Moldova; Pasajul Basarab. De la un podet de fier vechi si ruginit, la cel mai mare pod hobanat din Europa; In asteptarea unei decizii

Germania isi directioneaza ajutoarele destinate Republicii Moldova direct catre cetateni, Guvernul de la Chisinau indeplinind doar rolul de intermediar. Seful diplomatiei moldovene, Andrei Galbur, si ambasadoarea Republicii Federale Germania la Chisinau, Ulrike Knotz, au semnat un acord pentru dezvoltarea economica a Moldovei in 2017. "Vrem sa imbunatatim conditiile de trai in Republica Moldova si sa sustinem parcursul european al acestei tari", a mentionat diplomata germana. Documentul semnat prevede promovarea a trei proiecte in valoare totala de sase milioane de euro. Acestea se refera la modernizarea serviciilor publice locale, sporirea calitatii si eficientei in domeniul asistentei medicale si consilierea prim-ministrului in domeniul dezvoltarii economice, anunta Deutsche Welle. Podul Basarab, cel care a inlocuit vechiul si desuetul Pasaj Pietonal omonim, a fost inaugurat in iunie 2011 de primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu. In fapt, el a fost construit in timpul mandatului lui Adriean Videanu, dar meritul principal ii revine, indiscutabil, altui primar general si anume lui Traian Basescu. Acesta a fost cel care s-a batut, aproape la propriu, cu consilierii CGMB ostili si cu proprietarii care trebuiau expropriati, dar si cu cei din proximitatea carora era proiectat podul hobanat care a finalizat al doilea inel median al Capitalei, dupa modelul istoricului Pod Grant. Fostul pasaj pietonal, realizat in intregime din fier, a fost construit in perioada interbelica cu scopul facilitarii trecerii muncitorilor feroviari dinspre Calea Grivitei, catre Giulesti si invers, scrie EVZ Presedintele Klaus Iohannis a avut joi la pranz o scurta intrevedere cu Sorin Grindeanu, candidatul PSD la functia de prim-ministru. Sorin Grindeanu, noul candidat al PSD pentru functia de prim-ministru este, in destule privinte, o aparitie surprinzatoare. In primul rand pentru ca nu are doctorat, cum remarca cineva cu ironie binevoitoare si, in al doilea rand, pentru ca vorbea, in primavara, despre integritatea politicienilor la fel ca un candidat al "dreptei". In rest, nu putem spune multe lucruri: este un barbat calm, cu multa stapanire de sine, care pare ca resoarbe conflictul potential in ritmul lent al vorbirii, un politician tanar (43 de ani), dar cu experienta in administratia locala, cu un mandat de deputat la activ si o scurta trecere pe la Ministerul Comunicatiilor. Nu are experienta politicii internationale, arata Deutsche Welle. "Dan Voiculescu nu a facut decat sa profite de carentele legislatiei din domeniu pentru a putea obtine cat mai usor zile castig, urmand astfel a fi liberat mai repede". Aceasta este concluzia magistratului de la Judecatoria Sectorului 5 care, pe 13 decembrie, a respins cererea de liberare conditionata a mogulului. Decizia de instantei nu este definitiva. De asemenea, instanta a decis ca Dan Voiculescu poate sa depuna o noua cerere in septembrie 2017. Insa, decizia instantei nu este definitiva. Tribunalul Bucuresti va judeca contestatia facuta de Dan Voiculescu pe 6 ianuarie, noteaza Adevarul. Presedintele Curtii Constitutionale spune ca a scris, in 1981, o carte in care slavea doctrina regimului comunist si cita din Nicolae Ceausescu pentru ca atunci avea alta conceptie despre viata. Valer Dorneanu ne-a oferit explicatii halucinante atunci cand l-am intrebat de ce a scris, in 1981, volumul de propaganda "Participarea sindicatelor la elaborarea si aplicarea legislatiei muncii". Presedintele CCR ridica in apararea sa existenta unei duble personalitati: cea de dinainte si de dupa 1989, apoi sugereaza ca publicarea articolului este un complot la adresa sa. In final se delimiteaza complet de acel volum pe care il catalogheaza a fi fara valoare, relateaza Romania Libera . 2017 va fi un an mai bun daca presa se va implica mai mult. DNA are si ea obligatia sa mearga dupa generalii pititi, care au facut posibil cazul Secureanu si protejeaza reteaua mafiei din sanatate. Filmul de la Londra, cu "Vrabi" prezentata drept Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, arata cit de departe a ajuns fictiunea care ni se propune. Cu calm si fara irationalitati, faptele si responsabilii merita expusi pina la capat. Secureanu manevra la "Malaxa" 9 milioane de euro pe an, din peste 8 miliarde de euro cit se cheltuiesc anual in sanatatea romaneasca. Ghinionul lor e ca reteaua are peste tot aceleasi metode, multe firme comune si citiva oameni nodali, scrie tolo.ro