VIDEO Proteste in Botosani: Sute de sateni cer demisia primarului, pentru ca nu a sustinut si organizat obiceiurile de iarna

Satenii il acuza pe primar ca din cauza sa se pierd traditiile vechi de sute de ani.In prima zi a protestelor, satenii au fost impiedicati sa politie sa intre in curtea primarului.Protestele au continuat si a doua zi, iar primarul Dorneanu a incercat sa justifice faptul ca nu a organizat sarbatorile de iarna prin lipsa sponsorilor."Nu s-au putut organiza aceste traditii din punct de vedere tehnic, respectiv al lipsei fondurilor. Nu am avut nicio sponsorizare. Imi asum aceasta responsabilitate ca s-a procedat gresit. Dl Vasiliu ce coordoneaza ansamblul va fi sustinut in continuare, iar pe data de 17 mai caminul cultural va fi gata", a spus primarul, citat de botosaninews.Satenii l-au huiduit si i-au cerut insa in continuare demisia.